Diputada Pérez: Quienes cocinen con leña en el futuro padecerá enfermedades pulmonares #26Oct

Cocinar con leña traerá graves consecuencias respiratorias a las personas como enfermedades pulmonares, aseguró este lunes la diputada por el estado Lara, María Teresa Pérez, al fijar posición en torno a las últimas informaciones en las que efectivos de la FANB anuncian operativos de entrega de leña a la gente que no tiene gas.

Advierte que las personas que se exponen a cocinar con leña, pensando que resuelven el problema del gas, a futuro van a ser enfermos pulmonares, Dios no le quiera, pero es lo que ocurre; algunos pueden presentar problemas hiperbronquiales exageradas y terminan siendo asmáticos, advirtiendo que lo más grave es sufrir enfermedades bronco pulmonares obstructivas crónicas que producen la destrucción del pulmón, en un país donde desde hace años no hay procura de órganos.

“En el estado Lara quiero recordarles que en algún momento se hizo trasplante de corazón, la entidad era modelo de trasplantes renales, pero eso el régimen lo destruyó porque definitivamente no les importa la gente, no le importa los pacientes renales y no es que lo digo yo, es que lo vemos todos los días cuando escuchamos a los pacientes exponer su realidad al quejarse, aseguró la parlamentaria larense en AN Radio.