¡Necesitamos gas de inmediato! Habitantes de El Molino, en El Tocuyo, exigieron servicios a Adolfo Pereira #4Nov

Un grupo de madres habitantes del sector El Molino, ubicado en El Tocuyo, municipio Morán, protestaron el martes para exponer la dura situación que atraviesan ante la crítica carencia de gas y electricidad para preparar sus alimentos y los de sus hijos.

Frente a sus hogares se reunieron y exigieron a Adolfo Perira, quien ocupa la gobernación de Lara desde el pasado 26 de octubre, ocuparse de lo inherente a su cargo y solucionar la falta de gas que los aqueja desde hace meses, incluso cuando Carmen Meléndez ostentaba el referido cargo y también había prometido restablecer y normalizar la distribución de gas en todo el estado Lara y para lo que creó la empresa Gas Lara.

“Tenemos muchos problemas con las vías respiratorias. Nos da asma. Tenemos infecciones y no tenemos con qué comprar remedios. Si tenemos para comer, no tenemos para comprar remedios. ¡Queremos solución ya!” dijo una de las habitantes, quien aseguró que hace siete meses que no tienen gas en la comunidad.

Denunciaron además que cuando intentan usar sus cocinas eléctricas, se va la luz hasta por 8 horas, por cuanto deben recurrir a la leña para no pasar más tiempo con hambre. Por esa razón se han enfermado sus vías respiratorias, dado lo dañino del humo para el cuerpo.