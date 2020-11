RETACITOS #8Nov

Nuestro flamante gobernador acaba de anunciar públicamente la instalación de dos plantas de 30 MW para resolver el grave problema de los apagones en Barquisimeto, en una demostración de la más crasa ignorancia y del total desconocimiento del tema del cual está hablando. Ingenieros eléctricos informan que la demanda del estado Lara es de 600 MW, de los cuales 100MW son destinados exclusivamente a las bombas de Hidrobarro y los restantes 500MW los suministra el Sistema Eléctrico Nacional a través de El Guri, pero apenas se están recibiendo 400 MW lo que evidencia que hay 200 MW de déficit, o sea que las dos plantas del gober, no van a resolver el problema, es una cantidad irrisoria para la energía que se necesita en la región. Aseguran que Cabudare que tiene 3 plantas de 40MW cada una para un total de 120 MW no se da abasto porque ninguna de las tres funciona desde hace por lo menos tres años, también se pudo conocer que de las 13 plantas que hay en Barquisimeto para producir 250 MW, solo están produciendo 20 MW, por que la mayoría están dañadas y las pocas que aun están operativas no tiene gasoil ni gas para su funcionamiento, y esto es lo que tratan de ocultar con los racionamiento de 7, 8 horas y 9 horas. A esto se suma que no hay personal técnico calificado para trabajar en esta área, ya que la mayoría se marcho y quienes están ocupando estos cargos, solo tienen como credenciales una franela y una gorra rojas, no hay que olvidar que las Escuelas Técnicas Industriales desaparecieron y el Centro de Entrenamiento que tenía Cadafe en Tocuyito lo desmantelaron, se lo robaron todo y hoy la gente está aprendiendo es por ensayo y error, de allí que al parecer el gober solamente con este promesa parece estar queriendo ganar indulgencia con escapulario ajeno, pero quedó desnudo en medio del patio y dejó en evidencia que no sabe de lo que está hablando.

*****

Por cierto, está causando un gran malestar entre los conductores particulares larenses, el gran numero de alcabalas móviles instaladas en distintas zonas de la ciudad, notándose como en un mismo cuadrante hay hasta cuatro y cinco, sin que nadie sepa cuáles son los criterios que utilizan los jefecitos a la hora de distribuir al personal. Pero lo que mayormente molesta es que los funcionarios, quienes solamente deberían estar atentos acerca del cumplimiento de las medidas biosanitarias, si se usa el tapa bocas en forma adecuada, cuando detienen un vehículo no requieren los papeles del carro, la licencia, o el certificado médico, sino que la pregunta es: ¿Ciudadano, a qué se dedica?, interrogante que agarra a cualquiera fuera de base, porque se espera que te interroguen sobre las cuestiones inherentes a las labores que desempeñan, pero es lógico pensar que no tienen nada que ver con la profesión del conductor, porque cualquiera pudiera tener la ocurrencia de una salida humorística y responderle al funcionario, por qué lo preguntas, me vas a ofrecer trabajo; o también se exponen a que cualquier echador de bromas a esta pregunta le respondan con la cara bien lavada, “soy manicurista” y ya quisiera ver por un huequito la cara de sorpresa del funcionario. A título de sugerencia, ¿se justifican tantas alcabalas en estos momentos cuando realmente no hay mucho tránsito en la ciudad? También deberían instruir a los funcionarios sobre cuáles son los temas sobre los que tienen que solicitar información a los usuarios, de manera que no los sigan deteniendo para preguntarles que en que trabajan, porque pierden ellos el tiempo y se lo hacen perder a los demás y no hay que olvidar que en estos momentos el tiempo de los ciudadanos vale tanto como el de los propios funcionarios, lo que debe ser debidamente evaluado por los superiores de estos cuerpos policiales.

*****

Parece que el comentario que hiciéramos la semana pasada con el caso de un señor enfermo en el sector Los Olivos, cuya familia solicitó apoyo a la gente del otrora partido del pueblo para adquirir las medicinas y no obtuvo respuestas, parece que causó algún escozor y malestar en La Pochocha, según mensaje que me hicieran llegar a través de terceros, a pesar de que saben perfectamente como localizarme. En el mensaje atribuido a la sargento K, se niega que la persona afectada sea adeca, quien por cierto ya salió de la enfermedad y no murió como se indica en el audio enviado; sin embargo, los propios familiares de la persona a quien todos en AD conocen como el hombre de mucho pelo, aseguran que es falso que sea de Causa R, que tanto él como toda su familia son adecos y que en los recorridos que hace la dirigencia adeca por la zona, siempre recalan en esta residencia, donde en próximas oportunidad los estarán esperando para que expliquen cómo es que no los reconocen como viejos militantes de la organización, incluso anexan el número telefónico de la bella Soo, al cual enviaron los mensajes solicitando la ayuda que nunca llegó. Les recuerdo que la credibilidad de esta sección, a lo largo de tantos años, se debe a que cuando hacemos una denuncia o comentario, es porque siempre solicitamos soportes, en otras palabras, cuando decimos que el burro es negro es porque tenemos los pelos en la mano. Tenemos a buen resguardo los nombres de las personas involucradas así como el audio ratificando la falta de apoyo, para que no les pasen factura después, pero por favor no mientan y asuman su barranco.

*****

Dantescas y oprobiosas las denuncias de varias personas que estuvieron en el refugio de la Villa Bolivariana, al que califican más bien como un campo de concentración, donde el trato verbal y la presión psicológica y físicas de las cuales fueron víctimas ellas y sus hijos son brutales, señalando estas personas que pareciera ser una línea de acción, al parecer son instrucciones que al parecer dizque reciben quienes administran estas instalaciones, al parecer con la intención de quebrantar la voluntad de estas personas, degradarlas al máximo, la mayoría rebajaron de peso debido a no recibir una alimentación adecuada, y por supuesto líbrese Dios que a alguien se le ocurriera alzar la voz para protestar o para reclamar sus derechos, porque a partir de este momento le montaban la pata encima y le hacían la vida cuadritos. Estas personas en estos momentos se han atrevido a formular las denuncias, porque ya están fuera del lugar, pero en el momento del ingreso las señalaron y las calificaron como “traidoras a la patria” por haber salido del país huyendo del hambre y la miseria en busca de mejores oportunidades, a las madres las separaron de sus hijos, siendo dantescas las historias que cuentan, donde el trato del personal deja mucho que desear y señalan que los tratan como animales, señalando que la comida es mala y la salubridad de las instalaciones deja mucho que desear. Pasamos esta denuncia a quien corresponda, ya que no hay derecho a que se trate así a los venezolanos que retornan al país.

*****

Los políticos no cambian, no pierden las malas mañas, ahora cuando estamos en camino a la Consulta Pública, han comenzado a dar la cara algunos de los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional por Lara en la región, hasta estos momentos el único que siempre se ha mantenido en la palestra es Don Guille y una que otra vez don Maca, quien parece que ahora se ha mudado para la capital; también no han informado que Alfonzo anda defendiendo a las comunidades de Lara, causando extrañeza que durante los tres años que estuvo Carmelina al frente de la gobernación, todos se mantuvieron de muy bajo perfil en la región, fueron otros los que dieron la batalla y expusieron las numerosas fallas de su gestión y del enorme desastre que dejó en la entidad, algunos más bien aparecían dando la cara sobre problemas nacionales, pero poco en torno a los problemas de la región, que se han multiplicado en el tiempo. En los últimos días hemos visto en los medios declaraciones de parlamentarios cuestionando la gestión de la gobernadora saliente; sin embargo, a lo largo de su gestión, nunca sacaron la lengua a pasear. En todo caso, es necesario que cambien el mensaje y sinceren el discurso, por cuanto en estos momentos el soberano tiene una mayor madurez po0lítica y no esta creyendo en los pajaritos en estado de gravidez y no están comiendo cuentos, así que a ponerse los patines, sino rodarán cuesta abajo, como dice la canción.

*****

Se multiplican las denuncias en torno al negocio redondo que están realizando numerosos comercios en Barquisimeto, administrados en su gran mayoría por personajes del lejano Oriente y que están recibiendo el petro como instrumento de pago, pero por un monto equivalente a Bs. 3 millones. Al parecer, una persona adquirió en un negocio ubicado en la zona de El Manteco, dos harinas de maíz, una margarina y un kilo de pasta, cuyo valor no supera los 3 millones, pagó con medio petro que para el momento tenía una cotización de 26.000 bolívares, es decir que pagó con el equivalente a Bs. 13.000 y no le dieron vuelto, sino que el negocio se quedó con todo, lo que constituye una estafa, porque resulta que con este dinero virtual los comercios pagan sus impuestos, así que alertamos a las personas, no caigan como incautas palomas en las garras de estos personajes que vuelan con todo y jaula. A propósito, circulan tras bastidores y por las redes, la supuesta existencia de cuatro casinos clandestinos en los alrededores de esta misma zona, donde se mueve todos los días gran cantidad de dinero, operación que dizque se realiza supuestamente con la “prote” y padrinazgo de funcionarios del gobierno regional, quienes periódicamente pasan por cada uno de estos negocios en busca de “su mesada” que debe ser muy sustanciosa y de la cual muchos se deben estar beneficiando. Para cerrar con broche de oro, aseguran que la prostitución de jovencitas en la zona, juega garrote, incluso se habla de niñas de 13 y 14 años, que en vista del hambre y la necesidad que pasan en sus hogares, salen a rebuscarse, sin que exista ningún tipo de profilaxis, exponiéndose a un embarazo indeseado o aun peor, a una enfermedad como el Sida, sífilis y pare usted de contar, lo cual ocurre a la vista de todos y sin que nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato.

*****

Crece en forma acelerada el malestar del personal de Hidrobarro, en contra del jefecito “Tisón” quien en menos de un año, ya se ha ganado el rechazo de todos ya que sus actuaciones no van con la moral y las buenas costumbres de la empresa, desde que comenzó en marzo, no se ha reunido con los trabajadores, insólito en el edificio de de la hidrológica no hay agua; las condiciones de higiene son deplorables, no hay ningún tipo de contención, dizque ya ha habido varios casos positivos de Covid-19 y los han tapado, el último caso fue un Gerente que por cierto se vio muy mal y al cual no se le fue apoyado de ninguna manera; se les eliminó el pago de bono de productividad y el bono alimentario al personal de reposo; persecución, amedrentamiento, amenazas y atropellos entre otros hacia a los trabajadores de la empresa de servicios; un fulano “Comisario” de la PCP tiene la orden de llevarse esposado a cualquier trabajador de la empresa cuando lo estime necesario ¿?; “es tal el atropello al que están expuestos los trabajadores de Hidrolara que en las áreas de estacionamiento se puede observar personal Civil adscrito a la Gerencia de PCP con armamento, esposas en la cintura etc. como si se estuviese en un comando policial o militar”, revelan los trabajadores; así mismo tienen una cacería de brujas con el personal, pues está demostrado que todo aquel que sepan que tiene una comunicación con el presidente anterior; demoras en cuanto al beneficio de la bolsa de comida, así que trabajar allí se ha convertido en un verdadero infierno.

Pero las cosas no terminan aquí, de acuerdo con el dossier que ha trascendido, comentario aparte merece la presunta desaparición de la flota vehicular de la empresa algunos de cuales estaban dañados, pero siguen siendo bienes activos de la Hidrológica, al parecer estos vehículos estaban repartidos en distintas instalaciones (edificio sede, planta Manzano, Tostao, municipios foráneos), pero progresivamente se observó como progresivamente los mismos fueron sacados, sin ninguna autorización, presuntamente con la intención de desvalijarlos y venderlos por partes, denuncia que hicimos en su oportunidad cuando las ofertas aparecieron por las redes, específicamente un grupo de ventas de Facebook, en el cual se ofrecían repuestos y partes de los vehículos oficiales, e4sta publicación se hizo viral y no les quedó más remedio que retirarla y presentar una nueva diciendo que era falso que se vendían, pero los trabajadores están conscientes que “recularon” porque quedaron al descubiertos y no podían hacer más nada, dichos vehículos se encuentran repartidos en estacionamientos privados (en la Av. Ribereña, Av. Pedro León Torres), lo cual es perfectamente verificable si es que después de esta publicación no los movilizan para “enfriarlos” en otro municipio. El objetivo de este SOS de los trabajadores de Hidrobrarro, en vista de que el jefecito parecer ser alérgico a los trabajadores, es tratar de lograr de que algún gobernante regional o nacional, tome cartas en el asunto

*****

Los productores Urdaneta, en Siquisique específicamente denuncian irregularidades en el despacho de combustible, como el principal factor de quiebra económica. En efecto, al parecer, obligados por la necesidad de movilización deben entregar parte de sus cosechas a los funcionarios destacados en las estaciones de servicios, señala Marisol Bustamante a través de su cuenta oficial en Twitter. Señala que incluso estos mismos funcionarios ofrecen delivery a cambio de chivos o queso y todo lo que sea comestible , situación que vulnera los derechos humanos de estos humildes trabajadores, tiene alta incidencia en los índices inflacionarios, produciendo mayor hambre y pobreza. Ante estos escenarios, la luchadora emplaza al jefe del Zodi Lara para que intervenga urgentemente el Comando de la GN en Siquisique, a cargo de la funcionaria que arremetió contra la abogado en el Puente Macuto, cuyas actuaciones afectan a miles de ciudadanos en sus condiciones de vida, especialmente a la población infantil y a los de la tercera edad, casos que ya hemos señalado antes en esta sección, sin que se hayan adoptado los correctivos correspondientes.

*****

Aseguran que en el transcurso de esta semana hubo una reunión en el Colegio de Abogados con la participación de todos los partidos alacranéricos que han anunciado su participación en el llamado por la oposición fraude electoral del 6D y, de acuerdo co algunos testigos presenciales el acto habría contado con la participación del Sargento de Nirgua, de quien dicen que se molestaba cuando los organizadores de algún encuentro proselitista, no le garantizaban la presencia por lo menos de 1.000 personas. Pues bien, aun cuando estaban dirigentes y militantes de AD, VP, PJ y AP entre otros, el aforo les quedó demasiado grande ya que supuestamente no había más de 100 personas, 120 a mucho dar, llamando la atención la presencia de mucha gente joven, había el muchacho parejo, tal vez para hacer bulto. Comentan que en la intervención, Henri dijo que no estaba aspirando a ningún cargo de elección popular, pero que todos sus esfuerzos y los de AP estaban concentrados en el rescate de la Gobernación del Estado, entidad que no ha escapado a la crisis que vive el país y que está en condiciones deplorables en todos los aspectos, urbanismo, servicios, falta de mantenimiento vial, sin luz, sin gas, sin gasolina, sin transporte, sin alimentos y sin medicinas, pues bien es dura la tarea que tiene por delante el paisano.

*****

Recientemente en Villa Esperanza en Palavecino, la policía allanó la casa de un humilde trabajador y lo detuvieron al encontrar en el solar un transformador dañado, transformador que había sido donado por el Cubanito cuando era burgomaestre, el mismo se daño y la comunidad hizo una vaca y compró uno nuevo y lo coloco, dejando el deteriorado bajo el resguardo del vecino; los vecinos conociendo el caso, le salieron al paso a los policías que pretendían detenerlo sin ninguna justificación y en un claro abuso de poder, ya que no poseían orden de allanamiento, pero además ni siquiera cumplían con los protocolos sanitarios, ya que no portaban el tapabocas. Lo insólito es que la policía ante la reacción de la gente en defensa del vecino amenazaron con pedir refuerzos para enfrentar a 20 vecinos desarmados, lo que evidencia la valentía de los funcionarios actuantes, anunciando que enviarían a unos 400 funcionarios, aun que creemos que habrían tenido que pedir apoyo a Barquisimeto, porque no creo que en Palavecino tengan 400 policías, así que de paso deben regresar el equipo de sonido, la planta, la licuadora y otros electrodomésticos, que supuestamente se llevaron decomisados de esa vivienda y que no se los entregaron por averiguaciones. Nos cuentan con el señor fue liberado, pero bajo régimen de presentación cada 30 días, cuando quienes deberían estar tras las rejas por abusadores, son los funcionarios policiales y los jefes que ordenaron este atropello a la dignidad humana de un inocente. La verdad que no hay derecho. Agradecemos nos informen si le devolvieron los corotos al señor.

*****

El pasado martes 3 de noviembre se realizó la Asamblea del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), aun cuando el auditorio permitía un aforo para más de 300 personas, los presentes no llegaban a 25, dadas las circunstancias. En esta oportunidad se eligió a Carlos Enrique Blohm como nuevo presidente, quien sustituyó a Tiziana Polesel, presidenta saliente. Allí se procedió a la entrega del Premio Anual de Periodismo Económico 2020 Milton Friedman, solicitando la presidenta saliente autorización para entregar el reconocimiento al autor de esta sección y al colega Edecio Brito Escobar, con quien he compartido más de 45 años de trabajo profesional en el área de economía. Por primera vez se otorga el premio a dos periodistas al mismo tiempo, debido a que para el momento de presentar ambos nombres para escoger uno, el jurado determinó que “los dos merecen el Premio” y así se aprobó por unanimidad. Mi agradecimiento a Tiziana Polesel, presidenta saliente de Cedice, a Rocío Guijarro, Gerente General y quien es la imagen de esa institución, decir Rocío es decir Cedice y por supuesto al jurado que así reconoció una labor de casi 50 años de ejercicio profesional siempre defendiendo la libre empresa, la propiedad privada y la economía de mercado.

Juan Bautista Salas