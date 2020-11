Eugenio Suárez el nuevo Líder Maltín Polar: Estoy cumpliendo mi sueño #12Nov

Este jueves fue presentado el nuevo Líder Maltín Polar Eugenio Suárez, en una rueda de prensa virtual organizada por Empresa Polar. En el encuentro virtual con los medios estuvieron también el receptor de los Nacionales de Washington Wilson Contreras y el segunda base de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres.

Eugenio Suárez se convirtió en la temporada pasada en el venezolano con más jonrones en el béisbol de las Grandes Ligas con 49 cuadrangulares, pasando al slugger de Venezuela, Andres Galarraga, otro Líder Maltín Polar.

Suárez, nativo de Ciudad Piar, se mostró complacido con el reconocimiento otorgado por Empresas Polar como uno de los venezolanos más destacado durante esta controversial temporada de la MLB, afectada como todos los eventos deportivos a nivel mundial con la pandemia de la COVID-19.

“Estoy cumpliendo uno de los sueños, que es ser Líder Maltín”, dijo visiblemente conmovido el nuevo representante de la marca que más apoyo da al beisbol en todos los niveles.

Carlos Martínez, Gerente de Mercadeo Deportivo de Empresas Polar, felicitó y dio la bienvenida a Eugenio Suárez a quien considera su amigo y uno de los mejores jugadores de la actualidad en las grandes ligas.

¿Quién es el Líder Maltín favorito del Nuevo Líder?

Todos los peloteros tienen un icono desde pequeños, el de Eugenio Suárez es nada más y nada menos que Omar Vizquel. “Mi ídolo siempre ha sido Omar Vizquel, desde niño desde joven, lo he seguido como jugador. Después llegué a las Grandes Ligas y tuve la oportunidad de tenerlo como coach”.

El infielder venezolano esta temporada tan corta pudo demostrar todo el poder que tiene pudiendo disparar 15 jonrones y 38 carreras impulsadas a pesar del bajo average de 202. El nuevo embajador de la marca Maltín Polar aseguró que espera enfocarse en disminuir el número de ponches para así tratar de subir su average.

“Esta fue una temporada difícil en cuanto a concentración. No fui yo mismo, no fui el Eugenio del año pasado. Pero siempre ha sido la incógnita de los ponches. Para mi eso ha sido siempre difícil porque siempre trato de ser agresivo y a lo mejor por eso los ponches suben a pesar de que los jonrones hablan. Esa ha sido una de mis metas para el año que viene, tratar de poner la pelota más en juego. SI puedo disminuir los ponches puedo poner mi average más alto”, dijo el grandeliga.

Como niño con una malta en la mano

Eugenio Suárez se mostró muy emocionado a pesar de lo distante que puede representar una rueda de prensa a distancia. Sin embargo, aseguró que aprovechará la oportunidad de ayudar a los jóvenes y niños y a todas las personas que quieren formar parte de una organización como Empresas Polar.

“El que sueña grande y trabaja fuerte puede alcanzar sus metas. Yo lo hice, siempre soñando, siempre con mucho trabajo y amor por lo que se hace. Ese siempre será mi consejo para todos los jóvenes, no detenerse ni cansarse. Lo bonito es contar cuando uno lo logra, porque yo siempre lo soñé”, comentó Suárez.

“No tienes que mentir para ser grande”

En la carrera de todo deportista en todos los niveles hay episodios que no se quisieran recordar. El tema del robo de señas por parte de los Astros de Houston sigue estando en el tapete y Eugenio Suárez se pronunció sobre este caso en el que también estuvo involucrado otro venezolano, José Altuve.

“Estás compitiendo con hombres y como hombre naturalmente no quieres que te vean la cara. No los juzgo, a lo mejor pensaron que esa era la mejor manera de conseguir el título, pero las consecuencias de lo que hicieron las pagaron”, dijo Eugenio Suárez al tiempo que envió un mensaje a todos los jóvenes a que no mientan para conseguir algo. “Para ser grande no tienes que pisotear a los demás. No tienes que mentirle a nadie. Para ser una buena persona no es necesario mentir. Ser honesto y dar lo mejor de ti y demostrar que con esfuerzo y con trabajo puedes conseguir lo que quieras, es lo mejor que puedes hacer como deportistas o como persona. No tienes que mentir para ser grande”, sentenció el slugger.

Clásico Mundial de Béisbol y Eugenio Suárez

Mari Montes, reconocida periodista deportivo preguntó a Eugenio Suárez como será esa posibilidad de estar presente en la selección nacional venezolano para el próximo Clásico Mundial de Béisbol en el año 2022 con tantos jugadores de posición que tiene Venezuela.

“Siempre estoy dispuesto a representar al país en un Clásico Mundial. Siempre será un honor, pero mi presencia depende del manager. Ese trabajo se lo dejaré al manager. La intención es siempre estar dispuesto a dar lo mejor para conseguir ese título que Venezuela se merece”, comentó el pelotero del estado Bolívar.