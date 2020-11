Diez meses de trabajo cuesta un cartón de huevos

El precio de los productos, de la divisa estadounidense y el salario mínimo no compaginan. Para quienes devengan sueldos en bolívares, adquirir los alimentos se torna cada vez más difícil, pues aumentan al ritmo del dólar, pero si la cotización disminuye los montos continúan subiendo.

Este viernes 27, cuando la moneda norteamericana se ubicó en Bs 1.091.453,30, el precio del cartón de huevos de 30 unidades alcanzó los 4 millones de bolívares en algunos establecimientos de la zona norte de Anzoátegui. Ello indica que un venezolano necesitaría acumular el salario mínimo (Bs 400.000), durante 10 meses, para comprarlo al costo de hoy día. Casi un año de trabajo.

En ciertos comercios, sin embargo, se consiguen en Bs 2.600.000 y 2.800.000, dependiendo del tamaño de las posturas de gallina.

“Yo no sé a dónde vamos a llegar con estos precios altísimos, y lo más inaudito es que el gobierno no haga nada para frenar esta locura. El sueldo ya no representa nada y los venezolanos tenemos que ver cómo resolvemos”, comentó el obrero Henry Salazar.

Con el salario oficial, un anzoatiguense compraría apenas tres huevos. Y es que cada uno tiene un costo de Bs 120 mil en bodegas.

Subida

En enero, el precio máximo del cartón de huevos en la zona oriental era de Bs 300 mil, lo cual demuestra que el incremento en estos 10 meses de 2020 ha sido de 1.233%. En aquel entonces, el sueldo era de Bs 250 mil.

“Unos años atrás, este era uno de los alimentos más baratos que existían, pero ahora todo está por las nubes, como si fuésemos millonarios”, manifestó Viviana Farías.

