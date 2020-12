VIDEO Barquisimetanos que participarán en la Consulta Popular no pierden la esperanza de lograr un cambio en el país #11Dic

A un día de que culmine el plazo para participar en la Consulta Popular convocada por el gobierno interino de Venezuela, al mando del Diputado Juan Guaidó, los barquisimetanos que se unen a este mecanismo ponen sus esperanzas en él, para lograr un cambio en el país.

Sin embargo no dejan de un lado embargo no dejan de un lado ciertas dudas sobre los efectos que tendría este instrumento para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder.

La mayoría de los consultados por Elimpulso.com indicó que sí sería parte de esta iniciativa y además ofreció razones por las que lo hace. Entre ellos, está el señor Héctor Sánchez, quien compartió que con 50 dólares tan solo llena una bolsa de alimentos para su hogar, pero además se quejó porque los venezolanos ganan en Bolívares pero gastan en dólares.

Enumeró también las severas fallas en servicios públicos como el agua, la electricidad y el acceso a la gasolina y afirmó que tiene fe en la Consulta Popular para lograr un cambio en el país.

Del mismo modo, la señora Celina Giménez, dijo que ya participó y recordó que en tiempos de la cuarta república, el venezolano vivía como un ser humano, en comparación a la situación actual cuando, asegura, se vive en condiciones inhumanas.

Caso contrario a estos testimonios es el de Oly Amarán, una joven mujer que segura no participará en este proceso, pues cree que el cambio en Venezuela se logrará saliendo todos a la calle. “Nosotros ya le dimos nuestra confianza y voto a Guaidó, pero no ha pasado nada. Si yo no trabajo no como. Esta gente (la administración de Maduro) no va a salir así con firmas”, sentenció.

Aún hay cierta indecisión en un puñado de la población barquisimetana, quienes ven la Consulta Popular como una posibilidad, sin embargo manifiesta decepción hacia lo ejecutado hasta ahora por el gobierno interino. Así lo manifestó Anabella Azuaje, quien dijo no estar desidia todavía, pero si llegara a participar, lo haría porque no pierde las esperanza de que la situación de los venezolanos pueda mejorar.

La Consulta Popular propuesta por Juan Guaidó a los venezolanos, es un instrumento a través del cual se le pregunta a los venezolanos si exigen el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, además, si desconocen el cuestionado proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre por parte del CNE del régimen. Y finalmente se consulta si solicitan el acompañamiento y cooperación de la comunidad internacional para lograr cambios en el país.