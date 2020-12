COLUMNA Soliloquios de café: ¿Oclocracia? #13Dic

Refiriéndose, tal vez, a situaciones del tiempo presente, recibí de un amigo, economista y profesor universitario, a través de un grupo de WhatsApp, éste concepto que podría tomarse como base para describir el desastre que destruye al país, crisis profunda de la cual creo qué, ningún otro territorio del planeta haya sufrido jamás, y qué, muchos venezolanos enfrentamos como el peor oprobió conocido desde antes de haber sido fundada la República…

Oclocracia o gobierno de la muchedumbre (del griego ὀχλοκρατία (ochlokratía), “poder de la turba”) es una de las formas de degeneración de la democracia, del mismo modo que la monarquía puede degenerar en tiranía o la aristocracia en oligarquía. A veces se confunde con la tiranía de la mayoría, dado que ambos términos están íntimamente relacionados.

El término fue acuñado por Polibio, historiador griego, en su obra Historias (VI, 3, 5-12; 4, 1-11), escrita en torno al año 200 a. C. Polibio desarrolló su propia teoría de la anaciclosis, basándose en las tres formas de gobierno aristotélicas y sus correspondientes formas impuras, sustituyendo la demagogia, como forma degenerada de la democracia, por el nuevo concepto de oclocracia.

Mientras que, etimológicamente, la democracia es el gobierno del pueblo que con la voluntad general legitima al poder estatal, la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre, es decir, la muchedumbre, masa o gentío es un agente de producción biopolítica que, a la hora de abordar asuntos políticos, presenta una voluntad viciada, evicciosa, confusa, injuiciosa o irracional, por lo que carece de capacidad de autogobierno y, por ende, no conserva los requisitos necesarios para ser considerada como pueblo.

Polibio llamó “oclocracia” al fruto de la acción demagógica: “Cuando ésta (la democracia) a su vez, se mancha de ilegalidad y violencias, con el pasar del tiempo, se constituye la oclocracia. Según su teoría de la anaciclosis, teoría cíclica de la sucesión de los sistemas políticos, a la que alude Maquiavelo, la oclocracia se presenta como el peor de todos los sistemas políticos, el último estado de la degeneración del poder.

“Según El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, se define oclocracia como la degeneración de la democracia.” El origen de esta degeneración es una desnaturalización de la voluntad general, que deja de ser general tan pronto como comienza a presentar vicios en sí misma, encarnando los intereses de algunos y no de la población en general, pudiendo tratarse ésta, en última instancia, de una “voluntad de todos” o “voluntad de la mayoría”, pero no de una voluntad general.

Según el filósofo escocés James Mackintosh (1765-1832) en su Vindiciae Gallicae, la oclocracia es la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso, como el despotismo del tropel, nunca el gobierno de un pueblo.

No hay que confundir el concepto de “muchedumbre” con la noción de “multitud” promovida fundamentalmente por Baruch Spinoza, que durante la Edad Media se diferenció de la distinción de “pueblo” y “muchedumbre” promovida por Thomas Hobbes.

Fuente: Wikipedia.

Supongo que la ignorancia, la estupidez y la envidia son características propias del populacho por eso es que pregono que no es lo mismo “un hombre pobre que… un pobre hombre.” Al igual que no es lo mismo “Mujer que dama.” De mi padre aprendí que de la nada no puede salir nada, así mismo de la ignorancia no puede salir nada y, si está acompañada por la envidia, de ellas no puede salir sino… el mal.

Maximiliano Pérez Apóstol