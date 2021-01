OPINIÓN Reflexión en positivo: Fe y optimismo #7Ene

Con toda Fe y optimismo arranco con el primer artículo de este año 2021; con el firme propósito de seguir haciendo un aporte en buscar la solución y apaciguar un poco el diario acontecer que nos agobia y nos atormenta sin piedad , sobre todo a los que amamos la paz y buscamos la convivencia por medio de el trabajo honesto, por propio mérito y creatividad como lo desea todo el que quiere ser útil y creativo que no da margen al ocio y su tiempo lo valora en sus quehaceres realizados y no en agotar con falsas ilusiones , sorteando obstáculos y “ pa’ lante es pa’ lla”… cada día , con la ilusión de que haya menos trabas que existan menos problemas que nos conduzcan a aprovechar más el tiempo en soluciones positivas y no sumarse a la minoría, conformada por un grupo de personas que desean enriquecerse por medio de la ley del menor esfuerzo y los que ven problemas donde están claras y evidentes las soluciones como las ve todo el que sabe respetar su tiempo y el tiempo de los otros.

Este mensaje va para los que conscientemente o inconscientemente disfrutan de poner trabas, obstáculos y todo tipo de inconveniente a el sector productivo y que todos sabemos quién es el que sufre por ser receptor de todos estos trastornos que solo sirven para frenar el desarrollo; por eso con gusto me convierto en vocero espontaneo para enviarle algunas de tantas inquietudes del sector primario a quien o quienes toman las decisiones y con la esperanza de que este deseo llegue donde debe llegar o tenga una repuesta generosa por el bien del país y sus hijos sin exclusión. Que orgullo tan hermoso seria que nos pudiéramos abastecer en su totalidad y producir en todos los sentidos en abundancia; el excedente sea para la exportación y generar ingresos adicionales como una sagrada reserva que nos garantice estabilidad.

Dicen que para salir a la palestra a enfrentar los avatares de la vida, el primer título que debo obtener uno es el grado de la fe y optimismo y los que le hemos echado b….; digo esto porque ya leí varios documentos y su significado para todos los hacedores de verdad serían de gran beneficio ver, oír que en vez de haber sembrado menos del veinte (20%) por ciento de maíz; se siembra el doscientos (200%) por ciento, más de lo acostumbrado, si todo sabemos que si se puede, que hay voluntad de sobra, tierras fértiles hambrientas de que sean laboradas igual que agricultores como potros briosos que desea les suelten las riendas por salir desbocados , por favor hacerle caso al gran poeta Polo Castellano , mexicano si no hay maíz no hay país o al Dr. Peruano productor quien en un programa y muy acertado dijo la mitad del país vive de la agricultura y la ganadería y la otra mitad vive porque estos dos nobles rubros existen pues nosotros aquí decimos si los agricultores y ganaderos son pobres el país también lo es. El rebaño de ganado hoy menguado y reducido, verlo multiplicado por mucho , volver a ver tractores nuevos, insumos, combustible al día y no estar remendando, suplicando lo que por derecho nos corresponde, ni mendigando respeto por proteger la primera economía del mundo; así que nobles productores que no haya fuerzas el mundo que puedan entorpecer su deseo de hacer y aportar, poner en practica la filosofía de los estoicos.

Esta petición o suplica de que dejen trabajar , pagar impuestos, producir y compartir , va también de parte de la industria, comercio, transporte, turismo, construcción y todo el que ha sido afectado por la crisis y las ideas desviadas que no dan pie con bola y deben saber que zapatero a su zapato como lo dijo Miguel Ángel o la guitarra para el músico que todo se maneje con ideas propias; criterio firme y recordar que la mentira es más dañina , que es delito y que el coraje es muy distinto a la valentía.

PALABRA DE CONDOLENCIA

Mis más sentidas condolencias a la familia Hernández Briceño por la desaparición física del Ingeniero ISMAEL HERNANDEZ nuestro apreciado Chundo y en especial a la Señora Guillermina, sus Hijos y demás familiares.

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país”.

José Gerardo Mendoza Durán

