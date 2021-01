Aseguran que política de Biden hacia Maduro será de repudio

Coinciden en la afirmación el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y Carlos Hugo Jornet, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, quienes participaron en el seminario web Democracia, DD.HH. y libertad de expresión en las Américas bajo el nuevo gobierno de EE.UU.

Este 20 de enero sucedió lo esperado. Joe Biden fue juramentado como Presidente de los Estados Unidos e, inmediatamente, surgen las interrogantes: ¿Cómo será la relación del nuevo gobierno estadounidense con la región latinoamericana? ¿Cuál será la posición de Biden ante el régimen de Nicolás Maduro?

Para disertar sobre este tema, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; Carlos Hugo Jornet, Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y la periodista Gabriela Frías, presentadora titular del programa Portafolio Global de la cadena CNN, desarrollaron el seminario web: Democracia, DD.HH. y libertad de expresión en las Américas bajo el nuevo gobierno de EE.UU.

En principio, Luis Guillermo Solís destacó que Biden es uno de los funcionarios estadounidenses que más conoce a la región latinoamericana. “Tiene un equipo fenomenal de expertos que conocen perfectamente la realidad de América Latina”, dijo.

En este sentido, la periodista Gabriela Frías señaló que si bien hay altas expectativas sobre las medidas que tomará Biden con países como México, Nicaragua o Venezuela, el principal reto será lograr la unidad y gobernabilidad en su propio territorio. “Se trata de recuperar el diálogo interno como un paso previo al diálogo internacional”.

Libertad y responsabilidad

Durante la disertación los panelistas coincidieron en la importancia de defender la libertad de Prensa. Al respecto, Carlos Jornet señaló que a diferencia de Donald Trump, quien mantuvo una actitud hostil y de confrontación explícita contra medios y periodistas, Biden promete una relación de respeto y diálogo con la prensa.

“Las diferencias siempre las habrá, son sanas y necesarias”, dijo.

Otro elemento a discutir fue el uso de las redes sociales como plataforma para difundir mentiras o desinformación.

A juicio de los panelistas, la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump puede abrir el camino a acciones de censura o limitación de la libre opinión a quienes piensan distinto en regímenes autoritarios de América Latina.

“Esto puede ser una tentación para que otros mandatarios silencien a los opositores y busquen cercenar la libre opinión en estas plataformas”.

Venezuela en la mira

Preocupa a Carlos Jornet el efecto residual de los sucesos del Capitolio en la política Latinoamericana. “Es un elemento a observar en el futuro”, dijo.

Al ser consultados sobre la posición de Biden ante el régimen de Nicolás Maduro, el expresidente Solís recalcó que no cree que exista una acción militar para lograr un cambio político en Venezuela. Sin embargo, “seguirá siendo una actitud de repudio contra el régimen por violar los Derechos Humanos”.

“Tampoco creo que vayan a bastar las sanciones. He oído reiteradamente que esta vía no favorece a la administración. Hay un tema que es clave y tiene que ver con la oposición venezolana. Es necesario que la oposición asuma el reto de manera más unitaria. Yo comprendo, reconozco y agradezco el sacrificio que se realiza pero no es suficiente”.

Finalmente, los tres panelistas coincidieron en que los problemas de América Latina son responsabilidad de sus ciudadanos. “Lo gente no está migrando, está huyendo. La responsabilidad de nuestra región es nuestra… En esto no podemos declinar”, sentenció Solís.