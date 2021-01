PulsoEmpresarial Econintech nuevo movimiento de emprendedores venezolanos

Econintech promueve el surgimiento de nuevas empresas. Esa organización, basada en la capital del estado Lara, Barquisimeto, está dedicada a la promoción de la educación, la libertad y el emprendimiento.

De esa manera, imparte conocimientos con aplicaciones prácticas en el mundo profesional. Al mismo tiempo, difunde nociones sobre economía y finanzas desde una perspectiva de plena libertad.

Recientemente, Econintech presentó el libro “La moralidad del capitalismo”. Se trata de una obra editada por el reconocido Dr. Tom Palmer.

El texto, compuesto por una colección de ensayos, plantea que ese sistema social y económico es el único que realmente puede generar emprendimientos exitosos y crear riqueza para las sociedades. El argumento de fondo que trata el libro es que todos los seres humanos son moralmente iguales.

Luis Cirocco, director y fundador de Econintech, explica que el libro está escrito en un lenguaje “muy sencillo y muy digerible, incluso para una persona que no tenga conocimientos previos de economía”.

El emprendimiento como base del capitalismo

El trabajo que realiza Econintech a través de sus fellows, los profesores Neley Rueda, Juan Carlos Correa, Joel Torrez y Luis Cirocco, trasciende las fronteras del país.

La organización también tiene un equipo de apoyo y de investigación enfocado en educar a los jóvenes y futuros emprendedores frente a los retos que impone un entorno tan incierto y dinámico como el actual.

De esa forma se prepara a personas que se atrevan a asumir riesgos para proveer productos y servicios con la mayor calidad y el menor costo posible para el público. Y se promueve que basen su éxito en la eficiencia y la moral, y no en las conexiones políticas.

La difusión del libro “La moralidad del capitalismo”, es parte de ese valioso y entusiasta proceso. Al mismo tiempo, Econintech disemina valores que deben servir para construir una sociedad que persiga la libertad como un objetivo trascendental.

“La libertad económica es la base para que exista emprendimiento. Si no hay libertad económica, es imposible crear nuevas empresas, que son el fundamento para que la sociedad comience a desarrollarse”, señala Joel Torrez.

“Cualquier sección que tú escojas leer, de las cuatro en las que está estructurado el libro ‘La moralidad del capitalismo’, te va a fortalecer la convicción que tienes cuando asumes la actitud de un emprendedor”, señala Torrez.

“En Econintech, estamos convencidos de que el capitalismo es el camino moral más expedito para lograr un emprendimiento de éxito”, indica Juan Carlos Correa.

Intentar una y otra vez

De acuerdo con lo que explican los voceros de Econintech, se tiene que pensar que ningún emprendimiento tiene garantizada la estabilidad. El mundo, y especialmente Venezuela, vive una ola de cambios continuos.

Ese entorno en constante transformación constituye un reto adicional para los empresarios. Las lecciones esenciales que Econintech imparte, con base en el libro ‘La moralidad del capitalismo’, son la preparación y la perseverancia.

De esa manera, la organización proporciona herramientas a los emprendedores para que se atrevan a intentar nuevamente si el emprendimiento inicial fracasa. Esa pérdida es parte del proceso de convertirse en un empresario exitoso.

“La persona verdaderamente emprendedora está dispuesta a asumir riesgos. Si no está dispuesta a asumir riesgos, pues no va a tener futuro”, explica Neley Rueda, también fellow de Econintech.

Añade que emprender no es un camino siempre placentero. “Hay momentos altos y hay momentos de baja. Entonces, lo importante es saber adaptarse. Saber mirar las oportunidades, si no me va bien aquí, ¿qué puedo incorporar ¿Qué puedo cambiar?”, dice.

Innovar y adaptarse son aspectos clave, agrega Rueda. El libro ‘La moralidad del capitalismo’, entrega varias lecciones al respecto, señala.

La herramienta fundamental para un emprendedor de ahora

Joel Torrez asegura que este momento que vive el mundo con la pandemia del coronavirus podría servir para demostrar quiénes están en la capacidad de emprender y adaptarse más rápidamente, pues más allá del problema que supone enfrentar este flagelo viral, el momento es una oportunidad para ofrecer al mundo lo que sabes hacer.

“En este instante, un emprendedor que va a iniciar su negocio debería pasearse por este libro, para convencerse de que éste es el camino, y para saber que las bases filosóficas del emprendimiento están sustentadas en el capitalismo de libre mercado. Un capitalismo que fomenta la libertad de empresa”, asegura.

Talleres virtuales

A través de varias conferencias, Econintech presentó y sigue presentando en universidades, colegios y asociaciones el libro “La moralidad del capitalismo”.

Estudiantes, profesores universitarios y emprendedores también participan en las charlas que se imparten, de forma mayormente virtual en los actuales momentos, debido a las condiciones de cuarentena conocidas.

Varios ejemplares se obsequian y rifan entre los participantes. Es importante destacar que el proyecto de presentación de este libro en español se logró gracias a la colaboración y apoyo del Atlas Network, una organización internacional que promueve, con ayuda de aliados en todo el mundo, la libertad y el libre emprendimiento.