Son titulares jueves #11Feb

Movimiento Estudiantil convoca movilización nacional para el #12Feb

Bajo medida cautelar sustitutiva fueron liberados los cinco miembros de Azul Positivo.

En Venezuela se necesitan 40 millones de vacuna para lograr la inmunidad

Comité de Postulaciones Electorales no cumple con la exigencia constitucional de pluralidad, alerta Súmate

Presidente de Academia Nacional de Medicina advierte presencia de cepa brasileña en el país

Venezolanos desafían al peligro al adaptar sistema a gas ilegal para burlar escasez de gasolina

Sin dolientes y con presupuestos miserables, las universidades se caen a pedazos.

Apure, el territorio venezolano donde la guerrilla se apropió del orden, controla la riqueza y manipula los sueños de los niños

Economía venezolana no pinta bien para 2021

Laidy Gomez a Bernal «Déjeme trabajar tranquila y no se meta conmigo.Yo no ando llorando, yo exijo la plata que le toca al Táchira»

Delincuentes azotan a comerciantes: En un año se contabilizan 10 ataques con explosivos en Lara

Transportistas de San Cristóbal establecen el pasaje urbano en 1.000 pesos

Cremación toma auge en Venezuela frente a los entierros como la opción más “económica”

Homicidios, desapariciones y muertes: Aumentan cifras de violencia en Falcón

Dip. Tomás Guanipa denuncia la protección y alianza de Maduro con grupos guerrilleros

Trabajadores del sector salud protestan en el JM de Los Ríos para exigir salarios dignos

Pacientes renales en Cagua denuncian que no reciben diálisis desde el lunes

Otorgan casa por cárcel a Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, exgerentes de PDVSA

Denuncian a Distribuidora Porcina 1969 C.A. de lavado de dinero y violación de sanciones de la OFAC

Se agudiza la crisis por agua en municipios de Lara ¡Ni para lavarse las manos!

Venezolanos tratan la gripe con «guarapitos» de plantas por altos costos de los medicamentos

84% de los hogares venezolanos realiza compras por delivery

Para robarle la venta de su cosecha degollaron a un agricultor en Anzoátegui

De los venezolanos expulsados de Chile, al menos 40 se quedaron tras dar positivo por coronavirus

Régimen de Maduro detuvo a la directora de Articulación Institucional y Política de Pdvsa Gas Comunal

Gobierno inicia este 10-Feb entrega del bono de Guerra Económica a pensionados

Extienden plazo para que Venezuela pague vacunas COVID del programa Covax

María Corina Machado aseguró que el régimen entregó el Esequibo intencionalmente

Digitel aumentó en un 100% el costo de los planes que ofrece: Conozca las nuevas tarifas

La economía venezolana tardará entre 12 y 15 años para retornar a niveles del año 2012, advierte Asdrubal Oliveros.

Dip. Quiñones: Maduro y sus socios con ponerle una estrella más a la bandera se resuelve la falta de combustible

Elvis Amoroso pide a la AN de Maduro evitar que “los corruptos saquen el dinero del país”

Maduro entregó a Jorge Rodríguez Ley del Parlamento Comunal y de la Ley de las Ciudades Comunales, para su estudio

Una exención en la Ley de Seguro de Riesgo de Terrorismo de EEUU pone en riesgo activos internacionales de PDVSA, que ahora enfrenta demandas sobre presuntos vínculos con las FARC, según publicó la agencia Redd Latam.

Maduro: El destino del siglo XXI tiene un solo concepto, una sola realidad: ¡Comuna o Nada!, y ordenó que ‘los recursos otorgados al Poder Comunal será en Petros’

Stefani Flores, la venezolana agredida en Trinidad y Tobago exigió que aceleren el juicio contra sus violadores

Conviasa anuncia los laboratorios autorizados para la prueba PCR en Venezuela, República Dominicana, Panamá y Bolivia

Empresario dice que fue torturado en Venezuela

Guanipa: «Si nosotros no levantamos la presencia en la calle, vamos a tener dificultad para salir de esta dictadura»

Trabajadores de Sidetur protestaron este miércoles para exigir salarios dignos

En Carora protestan trabajadores del Ambulatorio Urbano tipo III

PCV acusa a Maduro de promover el odio y un “linchamiento político” contra su organización.

Venezuela confirma 380 nuevos casos por COVID-19 y seis fallecidos

El 70% de los cajeros automáticos en Venezuela están sin uso

Libertad condicional para los cinco activistas de la ONG Azul Positivo detenidos por la Dgcim.

Casi recuperado de la pandemia, el petróleo superó los 60 dólares.

El régimen “ampara al terrorismo”: Reacción de la GNB ante desafío de un guerrillero de las Farc

En redes el video que prueba la presencia de ex-Farc en Venezuela y cero persecuciones

Guaidó exigió pronunciamiento a la Fuerza Armada por asesinatos a manos de terroristas

Diosdado Cabello confirmó video que muestra a guerrillero en territorio venezolano.

«Hay que investigarlo»: Diosdado sugiere al Ministerio Público abrir averiguación contra el portal Efecto Cocuyo.

Trabajadores venezolanos vuelven a la calle por mejoras salariales

Cicpc desmanteló organización delictiva que sustraía tarjetas de crédito enviadas por empresas de encomiendas

EEUU: Los venezolanos merecen elecciones libres, no un régimen que intente silenciar los medios independientes.

Trabajadores del sector salud protestan en las puertas del Hospital JM de Los Ríos

OVCS: Entre enero y diciembre de 2020 se registraron 26 protestas diarias en el país

Avión militar chileno arribó a Maiquetía con grupo de migrantes venezolanos irregulares

Maduro entregó al presidente de la AN dos leyes redactadas por Consejos Comunales

FVM: No hay condiciones sanitarias y económicas para volver a clases presenciales

En enero se registraron 30 violaciones a la libertad de expresión

Casos de COVID-19 en Venezuela: Contagiados: 31.476 / Fallecidos: 1.253

Alfonso Rodríguez: 80% de los pacientes podría quedar con algún tipo de secuela post covid

Detienen a Catherine María Esté Rodríguez directora de articulación institucional y política de Pdvsa Gas Comunal

El Banco Central de Venezuela las reservas internacionales $6.370 millones de dólares, equivalen a la cantidad similar del año 1974.

Desde este viernes, Vargas inicia el cobro del pasaje digital en todas sus rutas de transporte

Ledezma a Piñera: No le cierren las puertas a los venezolanos, no los tiren a las pailas del infierno

Promedio Paralelo: 1.737.309,55 Bs/$ / Reservas: 6.359 MM$

Casos globales de COVID-19: Contagiados: 107.892.434 / Fallecidos: 2.365.990

Casos globales de Covid-19 bajan 17 % en una semana y las muertes 10 %

Migración Colombia: El Estatuto no dará la nacionalidad colombiana a los venezolanos

Argentina alcanza los 2 millones de contagios de coronavirus

Ecuador sube 293 contagios en un día y acumula 260.76 positivos de covid-19

España suma 643 nuevos fallecidos pero con una incidencia a la baja de la COVID-19

Timochenko confesó que las Farc planeaban asesinar a Santos durante su presidencia.

Unicef recomienda a Ecuador reapertura escolar con bioseguridad y autocuidado

El procurador salvadoreño rechaza un intento de recortar el mandato de Bukele

Bolivia inaugura la planta de energía solar más grande del país y la más alta del mundo

Elecciones en Ecuador: se revirtió la tendencia y ahora Guillermo Lasso supera a Yaku Pérez en la carrera por el segundo lugar

EEUU alcanza 471.184 muertos por la covid-19 y 27.279.523 contagios

Chile expulsa a 138 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos

R.Dominicana vigila la frontera con aviones de combate por crisis en Haití

Colombia negocia con Rusia compra de vacunas Sputnik V

Personas menores de 55 años con Covid-19 tendrán que esperar 6 meses para recibir la vacuna en España

EE.UU. recomienda la doble mascarilla para luchar contra las nuevas cepas de la COVID-19.

Bolivia inaugura su planta solar más grande y la más alta del mundo

Colombia sumó más de seis mil nuevos contagios de Covid-19

Tras mil días, Arabia Saudita excarceló a activista que lucha por derechos de las mujeres

Tribunal ordena liberar al juez acusado de tramar un golpe de Estado en Haití

México suma 1.328 nuevos decesos y 11.138 casos de la covid-19

Taxistas de Nueva York trancaron el puente de Brooklyn para pedir auxilio

Los Latin American Music Awards se realizarán el 15 de abril tras una pausa por la pandemia

Se eleva a siete el número de infectados por cepa brasileña de covid en Colombia

Aislamiento, pruebas de COVID-19: Así sería la vida en los Juegos Olímpicos de Tokio

Partido indígena de Ecuador convoca movilizaciones para defender los resultados de su candidato presidencial

Colombia suma 6.443 casos nuevos y se acerca a los 2,18 millones de contagios por covid-19

Atalanta doblegó al Napoli y avanzó a la final de la ‘Coppa’

ONU: ISIS podría atacar en todo el mundo en este año

EEUU condenó el persistente acoso de Maduro a las ONG que apoyan la labor humanitaria en Venezuela

Brasil confirma más de 59.000 nuevos casos de covid-19 y otros 1.330 decesos en las últimas 24 horas

Agencia australiana confirma tsunami tras sismo de magnitud 7,7 en el sur de Pacífico

Canciller de Colombia pide en España «más ayuda» ante la crisis en Venezuela

Chile sólo vacunará a extranjeros con residencia, en trámite o con contratos de trabajo

Estados Unidos ha vacunado ya al 10% de su población contra la covid-19

Dejan en libertad a policía chileno acusado de disparar y matar a malabarista

Pandemia ha duplicado el número de trabajadoras sexuales en Ciudad de México

Irán inició la producción de uranio metal, nueva violación de acuerdo de 2015

Florida detecta en dos días 142 casos de variante británica de la covid-19

Encuentran almacén con ayuda humanitaria podrida en Puerto Rico desde el huracán María

Argentina suspende a 400 policías que protestaron por salarios

Sonda china Tianwen-1 alcanza Marte por primera vez en la historia del país

Las variantes del COVID-19 se extienden en Francia pero su contagio no es exponencial

Con pobreza extrema y una histórica crisis política Haití se encamina a «la anarquía absoluta»

Borrell defiende ante la Eurocámara su visita a Moscú: «Hay que plantar cara»

Chile expulsa a 138 migrantes venezolanos y colombianos varados en la frontera con Bolivia

Drones ayudan en búsqueda de trabajadores desaparecidos en el Himalaya

Incautan 500 kilos de cocaína en una avioneta que iba de Brasil a Portugal

Un avión en llamas tras ataque de rebeldes hutíes contra un aeropuerto saudita

Imputaron a un ex guardia nazi de 100 años de edad por más de 3.500 asesinatos durante la II Guerra Mundial

Fallece a los 78 años el magnate de la industria pornográfica Larry Flynt.

Gobierno abandona el plan para que TikTok pase a manos estadounidenses

La sombra del acoso sexual sobrevuela otra vez sobre Vicente Fernández

López Obrador rechaza regular redes sociales pero pide terminar la «censura»

Twitter asegura que la cuenta de Trump seguirá suspendida incluso si volviera a ganar unas elecciones

Gobierno de Joe Biden abandona el plan para que TikTok pase a manos estadounidenses

Once upon a time in Venezuela no pasó el filtro y se quedó en el camino al Oscar

Twitter registra pérdidas netas por 1.140 millones de dólares durante el año fiscal 2020

“No podía hablar ni caminar”: Máxima preocupación por el estado de salud de Miguel Bosé

Nueva York reabrirá estadios con aforo limitado

El fanático número uno de los Leones del Caracas, Jesús “Chivita” Lezama, cumplió 102 años

Hamilton lidera el ranking de los mejores pagados de la F1

Caracas FC se enfrentará al UCV en la primera jornada del FutVe

Steven Spielberg gana el Premio Génesis por sus aportes al cine, su trabajo filantrópico y sus esfuerzos para preservar la memoria del

Páez exhorta a unirse en una sola voz y exigir claridad y transparencia en elecciones de FVF

Manchester City, Leicester y Everton avanzan a cuartos de la FA Cup

Fariñez debutó como titular en Lens con victoria 2-4 por la Copa de Francia

Sevilla derrota al Barcelona 2×0 en las semifinales de la Copa del Rey

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles. ..Bertolt Brecht

