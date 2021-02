Una enfermera de 51 años fue la primera vacunada contra la COVID-19 en Lara #21Feb

Dilmar Torres, una mujer de 51 años de edad y licenciada en Enfermería con más de 31 años de servicio, se convirtió en la primera ciudadana larense en recibir la vacuna rusa contra la COVID-19, Sputnik-V, en una jornada que se inició desde el Hospital Dr. Juan Daza Pereira del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado al oeste de Barquisimeto.

La jornada comenzó desde tempranas horas de la mañana y estuvo acompañada por Javier Cabrera, Secretario de Salud en Lara; Ivone Silva, Directora del Hospital Dr. Juan Daza Pereyra y Edson Hernández, integrante de la Comisión Regional para la Atención y Prevención de la COVID-19.

Un total de 630 vacunas llegaron en días previos a la entidad larense, de las cuales 30 de ellas fueron colocadas el día de hoy a una primera selección de médicos y personal de enfermería, mientras que las restantes serán colocadas de manera progresiva, así lo informó Javier Cabrera, Secretario del Poder Popular para la Salud.

Cabrera detalló que las vacunas llegaron a los dos principales centros centinelas de la entidad larense: el Hospital Dr. Juan Daza Pereira en el municipio Iribarren y el Hospital Dr. Armando Velásquez Mago en el municipio Simón Planas.

El proceso fue bastante sencillo y con similitud a jornadas ejecutadas con anterioridad. Los pacientes fueron llamados para llenar la ficha de vacunación y así poder recibir la primera dosis de la vacuna; inmediatamente fueron movilizados hasta el área de emergencia, donde permanecerán en observación por si se produce alguna reacción. Las autoridades informaron que la segunda dosis debe ser aplicada transcurridos los 21 días, la cuales estarán completamente garantizadas.

Por su parte, Dilmar Torres, comentó, “agradezco el poder ser personal de salud para brindar atención al más necesitado. Esta vacuna nos garantiza tener salud para seguir atendiendo a los pacientes que padezcan la COVID-19”, dijo.

A su vez, Mary Arenas, fue la primera médico internista en recibir la Sputnik-V, quien destacó que desde el pasado mes de octubre se encuentra prestando servicio en el área de atención COVID del Hospital Dr. Juan Daza Pereira, “hoy tenemos la bendición de recibir la vacuna, ya la recibí y me siento muy bien, no he sentido ningún tipo de reacción”, aseguró la galeno.

Por último, Gregoria Rodríguez, la vacunadora encargada del área de inmunización, indicó, “me siento feliz y contenta por el proceso que se está iniciando el día de hoy, esta vacuna es una luz al final del túnel ya que tenemos la esperanza que sea el fin de esta enfermedad. Significa mucho el poder dar algo de mí para brindar la protección a todo el pueblo de nuestro estado Lara”, aseveró.







