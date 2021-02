FOTOS ¡Por segunda vez! Trabajadores del Hospital Pastor Oropeza protestan por escasez agua y salarios dignos #22Feb

Por segunda vez, el personal de salud que labora en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto protestaron este lunes 22 de febrero por las malas condiciones que presenta este centro asistencial.

Con pancartas en manos, los manifestantes señalaron, que además de los bajos sueldos, tienen 14 días sin agua potable y carecen de material de bioseguridad e implementos básicos para protegerse de la COVID-19.

Lea también: Con pancartas en alto! En el Hospital Pastor Oropeza protestaron por problemas en el centro de salud

Alberto Domínguez, presidente del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS) del estado Lara, aseguró para Elimpulso.com que los empleados de la salud de este recinto hospitalario están cobrando un salario de 2 dólares mensuales.

“En la semana de radicalización la protesta continua. En el Pastor Oropeza no hay como combatir la pandemia del coronavirus. No tienen agua ni mucho menos los equipos de bioseguridad. Además de eso, los trabajadores están cobrando un salario de 2 dólares que no les alcanza ni siquiera para un pasaje”, destacó Domínguez.

Lea también: ¡Se cansaron! Trabajadores de la Salud en Sarare protestan por falta de insumos y medicinas

Por último, el representante gremialista aseguró que el estado Lara vive actualmente “una emergencia en salud” por las malas políticas implementadas por las autoridades regionales y la administración de Nicolás Maduro.