Alex Saab se niega a colaborar con EEUU si es extraditado

Este miércoles, el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro y quien espera ser extraditado a los Estados Unidos desde Cabo Verde, aseguró que no colaboraría con esa justicia de ese país de concretarse su extradición.

Una vez más Saab, calificó de ilegales las condiciones de como se ejecutó su detención el pasado 12 de junio y reiteró que la motivación de la misma fue “totalmente política”, al tiempo que dijo que “es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (…) EEUU”.

“No, no colaboraría con EEUU. Sin embargo, permítame ser muy claro. No he cometido ningún delito. Mis abogados y yo lucharemos, si es necesario, en todos los tribunales para demostrarlo con todo el apoyo de Venezuela”, señaló Saab a Efe.

El comerciante de origen libanés aseguró que “el único culpable aquí es Estados Unidos, que ha orquestado una campaña de hegemonía política contra Venezuela”.

Insiste en ser un funcionario diplomático del régimen

Alex Naim Saab dijo que Cabo Verde no podía detenerlo por ser él un enviado del régimen de Nicolás Maduro a una misión humanitaria para conseguir comida, medicina y equipos médicos para Venezuela.

Su estatus “diplomático” le daba inmunidad e inviolabilidad, pero la misma dice que no fue respetada.

El testaferro del régimen chavista asegura que es “claro e inequívoco” que Cabo Verde está actuando bajo la presión de EEUU y dijo que espera que Joe Biden “esté a la altura de sus palabras” y haga que su país respete el Estado de derecho y sus obligaciones internacionales.

Aún con esperanzas en la Cedeao

El comerciante colombiano guarda las esperanzas de que el tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) se pronuncie en contra de su extradición a Estados Unidos.

Saab señala que la única manera para que el gobierno caboverdiano no lo envíe a EEUU y lo tome como “una oportunidad para salvar lo que queda de la fachada de ‘una democracia africana modelo’ y se libere del hechizo político lanzado por el régimen de Trump y honre tal decisión”.

Saab considera que no está en arresto domiciliario

Según Saab, el arresto domiciliario al que está siendo sometido “es solo de nombre”, pues considera que en su realidad nada ha cambiado.

El comerciante cuestiona que tenga que estar vigilado por un grupo de al menos 50 guardias armados y critica que sus abogados sean requisados cada vez que van al lugar donde se encuentra, tanto a la entrada como a la salda.

“Mis frascos de medicamentos son vaciados, incluso cuando son nuevos y están cerrados. Si salgo al jardín, la Policía Nacional sigue todos mis movimientos con drones. No se me permite el acceso a internet y si quiero hablar con mi familia”, señala el barranquillero.

Toda la comunicación que Saab tiene es a través de un teléfono móvil suministrado por la Policía Nacional de Cabo Verde.