VÍDEO Viralizan vídeo de Lilian Tintori, donde asegura que recibió una colaboración monetaria en España #4Mar

Este miércoles se viralizó a través de redes sociales una entrevista del año 2015, donde Lilian Tintori, esposa del lider nacional del partido Voluntad Popular y Comisionado Presidencial del Centro de Gobierno interino, Leopoldo López, aseguró que durante una visita a España, recibió una colaboración monetaria de una persona.

“Económicamente tenemos apoyo de venezolanos que están regados por el mundo que quieren volver a Venezuela. Te quiero contar algo que no le he contado a nadie. Estaba en el aeropuerto y se me acercó un venezolano y me dijo: ‘yo estoy aquí y yo admiro la lucha que ustedes en Venezuela están dando y te quiero ayudar, y te voy a ayudar, pero yo no tengo tanto. Abrió su cartera, sacó 100 dólares y me dijo toma, este es mi aporte”, contó Tintori al periodista colombiano Alex Roland.

La declaración hecha hace 6 años, ha generado desde este miércoles cuando fue sacada a la luz, una lluvia de críticas y burlas en redes sociales.

Actualmente la activista de Derechos Humanos reside en España junto a su familia, luego de haber encabezado junto a su esposo importantes movimientos políticos y sociales en Venezuela.