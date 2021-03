Gremios de trabajadores Lara acuden a instancias internacionales ante ausencia de respuestas de organismos nacionales #5Mar

Señores

Distinguidos Representantes de la Comisión de

Derechos Humanos de la Organización

De las Naciones Unidas ONU

Presente.-

Reciban nuestro amistoso saludo, una representación del movimiento sindical de esta entidad federal, en ejercicio permanente por la lucha y defensa de los derechos sociales y económicos de todos los trabajadores, actuando dentro del marco de nuestra Constitucional Nacional que establece en su Art. 31 lo siguiente:

Art 31 CRBV:“ Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.

Siendo, que hemos agotado vías administrativas, judiciales y de protestas cívicas para que sean escuchadas y atendidas nuestras demandas, resultando de INOBSERVANCIA por el estado venezolano, concluimos, que el Tribunal Supremo de Justicia,, el Ministerio del Trabajo y Defensoría del Pueblo, no tutelan la supremacía constitucional relativa a la protección efectiva de los Principios Constitucionales, de los derechos humanos, los derechos laborales y las libertades civiles y ciudadanas, por ello vemos urgente y necesaria apelar a la JURISDICCIÓN INTERNACIONAL para denunciar la violación de los derechos humanos elementales de todos los trabajadores que componen el sistema de la administración pública, -entiéndase-, (trabajadores activos, jubilados y pensionados), así también de toda nuestra sociedad, que padece el diario sufrimiento de las infinitas carencias, ubicándonos en un país que no se parece al resto de los países de la región y hoy se compara al de los países de África, el propósito de la presente acción, es exponer ante las instancias internacionales, que la vida de este importante sector del país- cerca del 40% de la población, así de la inmensa mayoría de venezolanos – está comprometida, el gobierno venezolano aplica un esquema moderno y tropical de GENOCIDIO contra un sector de los trabajadores del país y de los venezolanos más vulnerables, se nos ha forzado a sobrevivir con salarios de entre 1 hasta 3 dólares al mes sin garantía de la seguridad social, nuestros pensionados muriendo de mengua y nuestros niños sufriendo los rigores de la desnutrición, los efectos de esta política salarial de estado ha sido devastador, trabajadores y muchos venezolanos en general hundidos en la INDIGENCIA SOCIAL, sus expectativas de vida reducidas, nuestras familias empobrecidas en extremo, es menester de los órganos internacionales defensores de los derechos humanos de los pueblos en el mundo, evitar y detener el sufrimiento humano, señores, aquí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.!

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD CONTRA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y SISTEMA DE PENSIONES

FUNDAMENTOS

El informe del comité de determinación de la ONU que dictamina se cometen Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela es devastador, sin embargo, es importante también señalar, que cerca de 7 millones de trabajadores del Sistema Público y Pensionados, (40% DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA) recibimos salarios de ENTRE 1 DÓLAR Y 3 DÓLARES MENSUALES, hogares venezolanos que reciben de manera ALEATORIA E INTERMITENTE auxilios discriminatorio de hasta 3 dólares a través de Instrumentos de control social como EL CARNET DE LA PATRIA, es una acción suicida que el gobierno venezolano nos someta a esos indignos salarios y ayudantías sociales con una economía pobre en su desempeño y una Hiperinflación acumulada desde 2013 hasta hoy, en más de 29 mil 400 Millones %. según el Economista venezolano @Jesús Casique. En la Alemania Nazi, los judíos fueron confinados al hambre y morir de INANICIÓN, solo ingería entre 600 y 700 calorías diarias para sobrevivir, es lo que hoy un trabajador del sector que representamos, pensionados venezolano y muchas familias venezolanas consumen en promedio, hemos bajado en muchos casos hasta 4 tallas, se han presentado cuadros de desnutrición severa, sobre todo en niños menores a 5 años, lo que ha llevado a enfermedades de distintas patologías, así lo refleja la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCONVI)), desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello, convertida en faro estadístico de Venezuela ante la ausencia de cifras oficiales sobre la realidad socioeconómica de la nación.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7 letra K, Son crímenes de lesa humanidad : los actos inhumanos que causen sufrimiento y atenten contra la salud física y mental. Subrayado nuestro. Es precisamente lo que está ocurriendo con los trabajadores del Sistema Público, del Sistema de Pensiones y familias venezolanas con profundas carencias para la subsistencia, hemos sido sometidos por el Gobierno Venezolano a Salarios y Pensiones y condiciones de vida indignas a lo largo de estos años, hoy languidecemos, ello ha acarreado la muerte silente de muchos trabajadores y familias venezolanas, nos han llevado la destrucción física y emocional, afrontando además una Pandemia mundial en las condiciones más desfavorables en este país donde no tenemos al menos la garantía de agua potable y electricidad por citar alguno de ellos.

Dado la naturaleza de la presente denuncia, valga destacar, que ante una queja presentada ante la OIT por parte del sector empleador del país FEDECÁMARAS y por la otra, Centrales De Trabajadores, en el que se denuncia el incumplimiento de obligaciones internaciones que derivan de convenios internacionales del trabajo que guardan relación a la fijación del salario mínimo, tripartismo laboral y derecho a mejores condiciones laborales, el gobierno venezolano, ha hecho caso omiso y relajado las recomendaciones dictadas por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) la cual también ha verificado el drama de los trabajadores venezolanos.

Frente a todo esto, nos preocupa las recientes palabras de la Alta Comisionada De Derechos Humanos, Michel Bachelet, que dice:“Hemos logrado crear una relación de trabajo con el gobierno… hemos pedido varias cosas que ha aceptado”, decimos, no podemos permitir que la impunidad se siga disfrazando bajo las promesas de Cooperación Internacional, son muchas las vidas comprometidas por una política camuflada de exterminio, – así lo dicen los hechos – exhortamos a la alta comisionada de los derechos humanos para que sea tomada en cuenta la denuncia que estamos presentando, es la vida de los trabajadores, de los adultos mayores, niños y en general, de muchas familias las que sigue estando en peligro de subsistencia, pedimos a gritos!! AUXILIO HUMANITARIO INTERNACIONAL, la burocracia de la diplomacia no puede seguir diluyendo la esperanza de los pueblos, han sido bastos, los gráficos que rondan por el mundo, para mostrar el drama que vivimos los venezolanos.

El preámbulo de los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional establece que los Crímenes de Lesa Humanidad, no pueden quedar sin castigo, el informe de la ONU debe unir a la comunidad internacional sin vacilación, para asegurar que los crímenes cometidos por los gobiernos en perjuicio de sus ciudadanos, sean sometidos a la acción de la justicia internacional, no se puede seguir argumentando la Soberanía para proteger a los autores de Crímenes de Lesa Humanidad, la acción de proteger a la humanidad por parte de la ONU está legitimada, siendo que en el país no hay independencia de los poderes públicos, El Tribunal de Justicia venezolano no tutela la supremacía constitucional relativa al orden internacional de los derechos humanos.

Finalmente pedimos, que en base a todas las consideraciones expuestas, sean examinados los hechos que aquí narramos, y logre esa importante instancia internacional, determinar, si los hechos aquí narrados, puedan configurarse en los supuestos de Crímenes De Lesa Humanidad contra los trabajadores y familias venezolanas sujetos de la presente acción de amparo, es nuestra vida la que sigue estando comprometida para la subsistencia y de las futuras generaciones.

Por los sindicatos y gremios del estado Lara, firman:

Robert Sánchez, Julio Marín, Omar Agüero, Devora Valecillos, Euclides Durán, Frank Andrade, Elda Giménez, Alberto Domínguez, Yorjan Ballestero, entre otros.