70 familias del sector La Mata cumplieron 190 horas sin electricidad #18Mar

190 horas se cumplieron a las 4 de la tarde de este jueves 18 de marzo desde que 70 familias quedaron sin electricidad en el sector La Mara del municipio Palavecino.

Contaron a Elimpulso.com que un transformador explotó el pasado viernes 12 de marzo a las 6:00 p.m. Desde estonces han conversado con Corpoelec, quienes les indicaron que no poseen transformadores nuevos para sustituir el que se dañó.

Doris Saravia, habitante de la zona, relató que recientemente una comisión de la Estatal eléctrica visitó la comunidad e indicó que la explosión fue a causa de una sobrecarga por el uso de cocinas eléctricas o caracoles desde hace más de 9 meses. Ese es el mismo tiempo que ha pasado desde la última vez que Gas Lara distribuyó gas por la comunidad.

Contó también que hay tres casas a las que sí llega el fluído eléctrico y desde allí se han conetado otras para poder poner a funcionar sus neveras a fin de no perder la comida, “pero los bajones son muy fuertes”.

Sin electricidad tampoco tienen agua

Resaltó Saravia que antes de quedarse sin electricidad, utilizaban una bomba para poder obtener agua en sus casas, debido a que el servicio es muy irregular. No obstante por la falta de electricidad no pueden encender la bomba y, en consecuencia, no tienen acceso a una gota de agua.

Exigen a la Alcaldía de Palavecino, Hidrolara, Corpoelec y la Gobernación de Lara articular esfuerzos paa proveer una solución a la falta de estos servicios que tiene en jaque a 70 familias.