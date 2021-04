Pizarro: Hoy Venezuela necesita más que nunca vacunas para combatir la COVID-19 #11Abr

Miguel Pizarro, comisionado presidencial para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es otro de los líderes políticos de los factores democráticos que se ha manifestado a través de sus redes sociales para resaltar la necesidad de que en Venezuela se tenga acceso a un plan de vacunación contra la COVID-19.

Señaló que no solo se necesitan las vacunas, si no que es urgente que estos antídotos no tengan ningún tipo de interferencia, ni control social ni político.

“Hoy Venezuela, en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja y con su sistema de salud destruido, necesita más que nunca vacunas para combatir la COVID-19″, escribió Pizarro en su cuenta de Twitter.

Además, Pizarro aseveró que “desde el inicio de la pandemia hemos recalcado que la vacunación en Venezuela requiere de voluntad política y que la salud de los venezolanos debe estar por encima de cualquier cálculo”.

Por ende, sentenció que los venezolanos necesitan la vacuna de manera urgente para que de esta manera exista la posibilidad de minimizar el riesgo del coronavirus.