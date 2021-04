Ovsan: El 90% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria #25Abr

El Observatorio venezolano de seguridad alimentaria y nutrición (Ovsan) presentó su más reciente encuesta, llevada a cabo entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, en donde señaló que más de 90% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria.

Lea también: Gobierno interino: 3 de cada 10 niños venezolanos tienen problemas de nutrición

“El 58% de los encuestados redujo el tamaño de las porciones de sus alimentos, el 44% trabaja por comida, 43% reduce los gastos de salud y educación para adquirir alimentos y 17% acepta empleos de alto riesgo para comer, además un 51% ha pedido colaboración en dinero o alimentos”, dice parte de los resultados publicados en el portal web del Centro de Comunicaciones Nacional del gobierno interino.

Ovsan advierte que debido a la crisis económica “el 69,9% de ciudadanos no consume carnes, 92,8% no come vísceras y el 86,3% no come pescado, por lo que tienen que basar su alimentación principalmente en harinas y carbohidratos”.

Por último, detallaron que “el 10% de los hogares no tiene agua, 51,9% no tiene gas, 94% no tiene servicio eléctrico un día al mes y 21,6% presenta bajones de luz”.