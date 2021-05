Convocan a “pancartazo” por la libertad del periodista larense Roland Carreño #15May

Fue convocado para este lunes 17 de mayo un “pancartazo” por la libertad del periodista larense Roland Carreño, quien cumplirá 200 días detenido. La actividad se realizará a las 9:30 de la mañana en la avenida Lara con Leones, al este de Barquisimeto.

“El acto es solidaridad con el periodista larense Roland Carreño, en ocasión de que este lunes se cumplen 200 días de su injusto arresto por parte del régimen, será en el cruce de la avenida Lara con Leones. Estamos invitando a todos los partidos políticos, a la sociedad civil, periodistas y demócratas que consideran injusto que un hombre como Roland esté privado de su libertad”, informó a Elimpulso.com el periodista José Ángel Ocanto.

Manifiesta Ocanto, que considerar a Roland Carreño como un “terrorista” además de “absurdo” es una “aberración”.

“Es uno de los periodistas mas queridos y admirados en Venezuela. Es un larense con una trayectoria periodística intachable. Es un demócrata, un hombre de paz con principios cristianos”, indicó.

En este sentido, pidió a la sociedad civil mantener la exigencia por la libertad de Roland Carreño y demás presos políticos.

“Vamos a defender con mucha fuerza su causa, una de las peores cosas que les puede pasar a un hombre o a una mujer que estén presos es ser olvidados y si estos están presos por defender la libertad y de forma injusta, ese olvido se convierte en una segunda condena”, puntualizó.

Solidaridad con El Nacional

Durante un contacto telefónico para ElImpulso.com, el periodista José Ángel Ocanto lamentó las acciones emprendidas contra el diario El Nacional y dijo que en la actividad por la libertad del periodista Roland Carreño, también expresarán su apoyo al medio de comunicación venezolano.

“Lo de El Nacional no tiene nombre, es una aberración de los factores de poder en Venezuela. Le están cobrando una línea editorial con un ensañamiento que no tiene precedentes. Están castigando la opinión democrática que ese medio ha tenido en el país, que le ha dado cabida a todas las opiniones. Sentimos esto como un golpe rudo a la democracia en Venezuela. Cada vez demuestran una marcha que no se detiene, que no tiene vocación de rectificar”, manifestó.

“Nuestra consigna une esos dos sentimientos: repudiar el secuestro de Roland Carreño y el embargo contra El Nacional”, concluyó.

