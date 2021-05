VIDEO ¿Patrimonio cultural o vertedero de basura? Así se encuentra la Casa Rosada de Agua Viva #26May

Para el Patrimonio Cultural Venezolano, la Casa Rosada de Agua Viva representa un Bien de Interés Cultural, pero para la sociedad civil y las autoridades actuales, esta importante estructura ubicada en el municipio Palavecino se convirtió en un vertedero de basura y en un escondite para los desadaptados del sector.

José Luis Sotillo, cronista de Palavecino, le contó a Elimpulso.com que oficialmente esta casona lleva por nombre: “Quinta de Rafael Silva Uzcátegui“, el insigne historiador nacido en Curarigua, municipio Torres, quien fue dueño de este inmueble; además, se cuenta que en estos espacios escribió la reconocida obra ‘Enciclopedia Larense’.

Sotillo explicó que la estructura tiene un diseño arquitectónico Morisco, fue construida a inicios del siglo XX y pese a ser conocida popularmente como la Casa Rosada, se dictaminó que el color base de la estructura es el blanco. Sin embargo, con el paso de los años, y sobre todo en esta última década, la casona fue abandonada por las autoridades, y pese a los intentos de recuperación, la sociedad civil se encargó de agudizar su deterioro: “Se ha ido desmantelando en importantes espacios de la misma, como el entrepiso de la vivienda que era original de la época (…) desde hace dos años un grupo de desadaptados desmantelaron el entrepiso de la segunda planta que había sido restaurado y hoy en día forma parte de un rancho que están cerca de la casa“.

El cronista de Palavecino también recalcó que las actuales autoridades del municipio no han tenido interés de restaurar la Casa Rosada: “Creo que no existen políticas patrimoniales por parte de la actual municipalidad, y por el contrario dejaron al abandono este bien de interés cultural, hasta el extremo que se ha convertido en un vertedero de basura pública (…) Hoy representa un simple espacio que corre el riesgo de ser invadido y deja mucho que decir de la actual administración pública”.

Pese a lo previamente mencionado, José Luis Sotillo envió un mensaje a la población del municipio Palavecino para que tomen conciencia sobre el daño que están generando con sus acciones al patrimonio venezolano: “El llamado no es solamente a una conciencia de orden gubernamental, si no una conciencia colectiva, porque esa basura no está ahí porque la alcaldesa la haya lanzado, es porque la ciudadanía también es corresponsable de lo que está sucediendo ahí”.

Desde otro punto de vista, están las experiencias de los vecinos de la Quinta de Rafael Silva Uzcátegui, quienes denuncian que de manera constante llegan personas en camionetas a botar basura frente a las instalaciones de la estructura: “Tiran mortecina, botan de todo“, expresó la señora Carmen Rodríguez. También recalcó que en horas de la madrugada suelen llegan personas desconocidas e ingresan a la Casa Rosada, lo que causa temor en el sector.

“Eso se presta mucho para la delincuencia, porque ahí se meten muchos chicos a hacer cosas ahí”, contó Marielys Hernández, quien sumó que aunque los vecinos han intentado limpiar y mantener segura la Casa Rosada, no pueden controlar a todas las personas que llegan y realizan acciones dañinas.

Luego de un recorrido del equipo periodístico de Elimpulso.com por las instalaciones de este Patrimonio Cultural Venezolano, se pudo corroborar que la basura y los malos olores están en cada rincón de la casona. Al entrar, lo primero que se observa son desechos y maleza por doquier. Incluso, existe una sensación de inseguridad al estar dentro de estas instalaciones debido al abandono evidente que presenta.