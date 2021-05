OPINIÓN Reflexión en positivo: La loca de la casa #27May

Jonatan Alzuru dejo dicho “infierno es la inconformidad con uno mismo”, esto es aplicable a las tantas personas que aun teniéndolo todo para ser feliz no lo logran, la inconformidad es su propio castigo, aun conscientes de que esta forma de ser es dañino para la salud y puede llevarlo a sufrir enfermedades como la fibromialgia y convertir su buena salud en permanente dolencias , cosas de la mente que si no se le pone un freno a tiempo lleva a la persona a ser un problema para sí mismo hasta actuar en contra a su bienestar y felicidad por ello se me viene a la memoria dos parábolas, cuento o anécdotas que leí por ahí pero que tienen vigencia en la vida real y funcionan permanentemente se debe poner freno a la loca de la casa bien llamada La mente.

Resulta que dos jóvenes y compañeros de estudios siempre hablaban de sus proyectos para cuando fueran adultos, terminaron sus estudios y no volvieron a verse, uno eligió ser agricultor y el otro piloto de avión, resulto que él que eligió ser agricultor y heredo una hermosa granja, buen predio o finca, muy buenas tierras, con agua de sobra, fértiles y en plena cosecha; formó su familia, crio a sus hijos a toda leche decimos los campesinos, creciendo en abundancia pero la loca de la casa lo aturdía para que dejara de hacer lo que el verdaderamente sabia hacer ,un día olvidándose de aquel vergel y sembradío hermoso de su jardín bien cuidado, a eso de las once de la mañana pasaba un avión sobre su propiedad y lo miraba con una admiración, suspiró y decía esa es mi verdadera pasión pilotear un avión y competir con las aves y no estar plantado aquí como una teja llevando sol, algún día logro mi verdadera aspiración de competir con El Cóndor disfrutando en su totalidad y plenitud lo que no tengo aquí, hablaba por el “La loca de la casa”.

Por ello se dice la perseverancia de espíritu se convierte en eficaz, voluntad de la paz y estabilidad; por otro lado el piloto volaba sobre el predio o hermosa finca hasta dos vece diarias y miraba con pasión y admiración y se decía ese es mi sueño dorado y frustrado, como añoro ser como ese finquero , lleno de paz, de riqueza económica y más que todo espiritual, aunque sea de adulto mayor lo lograre, dejo de andar en este pajarito de acero que no me permite disfrutar de mi familia y la naturaleza, cuanta paz disfruta ese señor y yo como si fuese un zamuro todo el día volando, me pregunto? verdad que estas situaciones donde no hay coherencia, estabilidad, emocional es culpa de “La loca de la casa” y hay que atajarla para evitar su intromisión y dar gracias a Dios, que nos bendiga y anime a conservar lo poco o mucho que nos ha proporcionado y disfrutarlo con optimismo, apostando a la alegría y no al aburrimiento, no a la tristeza y preocupaciones, busquemos de alguna forma no desviarnos para conseguir nuestra paz, que todos los tropiezos de estos últimos años pasen al olvido y ocupémonos en trabajar y producir por la patria y para la patria, para un mejor país productivo, abundancia en educación, alimentos y cese la pobreza y un buen entendimiento, donde no haya diatriba, ni confrontación que en este momento es el pan de cada día, dejar la fanfarronería, sin olvidar que los bravos y guapetones se castigan a sí mismos, así como el empresario creativo, es un bien de la nación y producción y eso es lo que más existe aquí; ¿verdad que es así? Ganaderos y agricultores fieles representantes de la primera economía del mundo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

