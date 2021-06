Guaidó en Yaracuy: Podemos y vamos a resolver esta crisis #12Jun

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó continúa su gira por Venezuela y este sábado llegó al estado Yaracuy, para celebrar el aniversario número 28 del partido Convergencia.

Desde el vecino estado, Guaidó hizo un llamado a la dirigencia política nacional a buscar y organizar a todos los venezolanos, con la finalidad de salir de la actual crisis nacional.

“Invito a nuestros líderes y dirigentes en todo el país a buscar y organizar a los venezolanos, a organizarlos y movilizarlos, a explicarles e incorporarlos; que sepan que no están solos, que podemos y vamos a resolver esta crisis #SalvemosAVzlaMovilizados“, escribió el mandatario encargado en su twitter.

Asimismo, expresó unas palabras a los yaracuyanos, quienes también padecen la crisis de los servicios públicos.

“Hoy podemos decir con claridad, que sin democracia no se come, no hay empleo, no hay salario digno, no hay a quien reclamarle, no podemos decidir y elegir libremente el futuro de nuestro país. Ni siquiera a que hora bañarnos, o díganme ¿En cual casa hay agua constante?”, concluyó Guaidó.