OPINIÓN Se busca un Emprendedor – Mi Padre El Emprendedor: Andrés Blas Olivo (Parte IV) (Exigir Calidad) #15Jun

El que sabe de Pasta…SABE QUE CAPRI, sabe mejor!

Esta frase, siempre ha identificado a Pastas Capri, como una empresa con productos de alta calidad, sentimiento que siempre estuvo en la mente y el corazón de mi padre Andrés Blas Olivo.

Así como aquello de que la variedad de productos y su calidad siempre uniforme, nos harán los favoritos del Venezolano.

Recuerdo que siempre me decía que se debe innovar permanentemente, que todos los años debíamos ofrecer al mercado un nuevo producto, tan bueno como el primero. Que las Especialidades serían la gran fortaleza de la empresa y esto fue tanto así, que en momentos de crisis, fueron las especialidades las que de alguna manera sostuvieron el negocio.

En la oportunidad en la que me inicie como emprendedor, comprando con mis hermanos una pequeña empresa que fabricaba Savoiardi, me recomendó lo mismo, que no me quedara en un solo producto y que innovara permanentemente. Pero además me recalco siempre, cuando tengas la necesidad de reducir costos, nunca por nada del mundo, toques la fórmula, ella es sagrada, además de que si tu fórmula lleva tres huevos, no le quites uno, porque después le quitaras otro y al final, destruirás el producto y así tu negocio. Lo que debes hacer es buscar empaques más económicos con menos colores, tamaños más pequeños, etc.

Bill Aulet, Director General del centro de emprendimiento “Martín Trust” de la Universidad MIT de Boston, recalca, que la construcción del producto, es clave para la iniciativa empresarial. Esto lo tenía muy claro Andrés Blas Olivo. Y siempre sostenía que solamente lo mejor es aceptable.

Por supuesto que existe una relación clara entre el costo y la calidad. El desafío para el empresario es conseguir mayor calidad sin aumentar el tiempo o los costos, o bien mantener la calidad mientras se reducen los costos o el tiempo.

La calidad viene del orgullo y pasión que el emprendedor ponga en su negocio, productos y servicios, es importante la pasión por la calidad en el negocio, en especial, para generar credibilidad y consistencia en las relaciones con los clientes. En este sentido, con los ejemplos que he presentado con anterioridad de Andrés Blas Olivo, se ve muy claro su pasión.

Quisiera presentarles algunas definiciones de Calidad que he tomado de un material del curso de formación del Programa Empretec de las Naciones Unidas, que maravillosamente retratan completamente a mi padre, y son las siguientes:

CALIDAD ES LA FIRME CONVICCIÓN QUE CUALQUIER COSA PUEDE SER MEJORADA. LA CALIDAD ES ESTAR INSATISFECHO CON LA MANERA EN QUE SE ESTÁN HACIENDO LAS COSAS.

CALIDAD IMPLICA ESTAR ORGULLOSO DE LO QUE USTED PRODUCE O VENDE. LA CALIDAD NO ES SIMPLEMENTE UNA TÉCNICA O UNA DESTREZA, ES UNA FORMA DE VIDA, ES UNA PASIÓN Y SE EXPRESA EN TODAS LAS COSAS EN TODO MOMENTO. LA CALIDAD REQUIERE PERSISTENCIA.

Definitivamente, la calidad debe ser en todo momento el norte de un emprendedor. Debe estar pendiente las 24 horas del día de sus clientes, para atenderlos rápidamente y con eficacia, por lo tanto debe prestar un servicio permanente, esto los clientes lo apreciaran mucho y en algunos sectores aun más, incluso teniendo un buen comportamiento con ellos. Todo esto hace que los clientes se hagan mas fieles y tengan confianza en la empresa. Así actuó y pensó permanentemente Andrés Blas Olivo

