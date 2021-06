Manuel Figuera: Es necesario incorporar a las Academias y Sociedades Científicas al proceso de vacunación contra la COVID-19

La participación de las Sociedades Científicas y las Academias en el proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 es fundamental para mejorar las maneras como se han venido haciendo las cosas hasta los momentos, asegura Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología.

Advierte que en algunos países del mundo se ha manejado el tema de la pandemia de una manera inadecuada, con desesperación y en términos poco científico, señalando que más bien parecieran acciones políticas sin ningún basamento científico.

“En el manejo de la COVID-19 en algunos países ha habido desesperación y un manejo poco científico de las medidas que están tomando, más bien son acciones políticas sin ningún basamento científico en general y trabajar en un problema que es médico, que es científico completamente, aislado de la ciencia es inadecuado, por no decir irresponsable. En ese sentido, hay países que están inventando, espaciando dosis, colocando una sola dosis, vacunando de un modo que no tiene sustento y lo que puede suceder es que simplemente las cosas no funcionen como se espera, porque estamos andando en aguas desconocidas”, señaló.

Afirma que así se ha observado desde el punto de vista informativo de credibilidad vemos como han aparecido la Invermectina, Hidroxicloroquina, distintos elementos, como las drogas milagrosas que iban a resolver los problemas y no lo han hecho, porque científicamente se ha demostrado que no funcionan y todavía hay personas y elementos insistiendo en estas drogas que no funcionan.

“Lo mismo está pasando en Venezuela desde el punto de vista terapéutico. Lamentablemente en Venezuela han venido alternativas pseudocientíficas sin ningún respaldo científico como la Homeopatía cubana o sonoterapia como tecnología cubana que no funcionan, de hecho no tienen ningún fundamento científico, igualmente ha pasado con estas gotas milagrosas que eventualmente se han promocionado como una alternativa terapéutica y no lo es, al final las personas se van a seguir enfermando y más aún, van a tener mayor posibilidad de enfermarse, porque creen que están recibiendo algo que los va a proteger y no es así, eso no está ocurriendo con la Azitromicina, Ivermectina y con ninguna de estas goticas de homeopatía cubana que no tienen ningún elemento científico de respaldo”, dijo Figuera.

Involucrar a las Academias

Luego se pregunta; ¿Qué pasa cuando vienen elementos biológicos en la experimentación, de los cuales no sabemos su eficacia? Que es el elemento más importante porque, por qué nos vamos a poner algo si no sabemos si funciona o no y por qué vamos a seguir tomando decisiones médicas y científicas sin el respaldo desde el punto de vista médico-científico en Venezuela.

“Hay un problema de información y un problema de credibilidad y cómo mejorar la credibilidad hacia las vacunas, simplemente teniendo el sustento académico que corresponde; si en Venezuela se involucraran las Sociedades Científicas, las Academias, todos los expertos en distintas áreas, las cosas estarían haciéndose mucho mejor, no solo el problema de las vacunas, no se están haciendo diagnósticos de la manera adecuada, se han utilizado pruebas de anticuerpos rápidas de estas que parecen ser test de embarazos que son in adecuadas porque no sirven, se ha estado estimulando dar medicamentos que no sirven, están dentro del protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud y al final lo que si sirve, lo que si sabemos que tiene el respaldo científico, le cerramos la puerta, como ocurre eventualmente con la vacuna de Astrazeneca o eventualmente por qué no estimulamos que venga la de Jhonson & Jhonson que sabemos que es una sola dosis y vamos a gastar menos recursos, porque si tenemos una vacuna o un candidato a vacuna porque todavía no se ha graduado como vacuna, y requerimos 30 horas por cada persona vs. otras vacuna que ya tiene respaldo científico y se usa una sola inyectadora por persona, vamos a estar gastando menos recursos, señala el especialista.

Asimismo advierte que desde el punto de vista de la transparencia es importante saber cuáles son los costos que involucra , traer este candidato vacunal vs. otra vacuna que vacuna que sea adecuada, que tenga respaldo científico, “que tenga respaldo de agencias internacionales y simplemente en Venezuela, los médicos los especialistas estaríamos conformes que venga algo que si sabemos que funciona, y eso es lo más importante, el respaldo a la credibilidad y el manejo informativo en Venezuela, es parte de los problemas que estamos teniendo, dijo Figuera en el Circuito Exitos.