COLUMNA El rincón de los miércoles #14Jul

Resulta difícil que alguien pueda entender cómo un país pueda subsistir sin una universidad, por muy modesta que esta sea. Sin embargo, esa es la situación por la cual Venezuela es un caso casi único en el mundo, donde un sistema político se ha cargado el mundo universitario, sin que parezca importarle mucho a a quienes están en la obligación de promover los estudios superiores que al fin y al cabo, muy necesarios para el desarrollo y crecimiento de cualquier país. En Venezuela, lamentablemente, la distorsión política, ha sido responsable de alguna manera, de la crisis por la cual atraviesa nuestro mundo universitario, una crisis que atenta contra los intereses de toda una nación, necesitada de valores que solo puede proporcionar la educación de altos niveles. En ese sentido, es fácil predecir el daño, irreparable que causa la prolongada ausencia de las universidades públicas al futuro del país, no solamente en la formación de valores humanos, investigación y proyectos, sino también en los procesos de un desarrollo colectivo que nos inserte en la modernidad de los tiempos de hoy y del mañana. La ausencia universitaria se hace más visibles cada día, por ejemplo, en ciudades como Mérida, donde 42 mil estudiantes están huérfanos de futuro al igual que la UCV, La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado o la Francisco de Miranda y otras más, todas víctimas de una incertidumbre que parece no tener fin. Si ustedes, caro lectores, dudan del daño causado, basta que algún día de estos pasen por las sedes de estas instituciones para que se hagan una idea del problema país que tenemos.

II

CARRÁ: Raffaella ha sido honrada en su país, Italia, en la última escena que protagonizó antes de abandonar para siempre este mundo. Su historia seguramente será llevada al cine para dejar un legado difícil de olvidar. Llegó hasta los 76 años convertida en un icono irrepetible, amada como nunca por multitudes, y amor de solo dos hombres durante una vida de música y lentejuelas. No estamos seguros si visitó Venezuela alguna vez, pero aquí dejó también huella de su inigualable talento… GEMELAS: Las gemelas Victoria y Cristina, hijas de Julio Iglesias, han comenzado ya su andar por el mundo de la moda mostrando que son capaces de elevar su cotización como modelo. Son dos chicas muy rubias como su madre, que se preparan ya para la celebración de lo 300 millones de discos que ha vendido Julio en todo el mundo, y de paso encender las 77 velitas de su cumpleaños, es que el Padre Tiempo no se detiene nunca. Por ejemplo, hoy he sumado otro año a mi cuenta personal… MARLA: muchas veces sobran o faltan las palabras en los momentos más difíciles de nuestras vidas, especialmente cuando alguien de nuestro más caros afectos se despide para siempre. En el caso de Marla Prato, compañera de oficio, nos tocó muy cerca por haber estado con ella en la redacción de un diario donde cada día compartíamos la deliciosa aventura del ejercicio del periodismo. Hoy ya no está entre nosotros, pero sigue viva en el recuerdo de quienes apreciaron su valiente manera de enfrentar los retos del mejor oficio del mundo.

III

EL REY: Un realizador español ha finalizado los guiones para una serie al estilo de Netflix, basado en la vida de Juan Carlos, soberano emérito de España y padre de Felipe VI. Javier Olivares, presumo, quiere contar una historia inspirada en La Corona, cuyo final todavía está en espera de lo que pueda suceder cuando ya Isabel de Inglaterra fallezca. Tendrá unos 13 capítulos, unos diez menos que The Crown… BOLICHE: Amleto Monacelli no se cansa de coleccionar trofeos. Desde muy chamo dejó ver su interés por el boliche en las canchas del viejo Pin Lara, el Bowling 20 y en las modernas canchas de instalaciones estadounidense y japonesas. Ya adulto comenzó a jugar en los torneos de adultos y ya ven, acaba de titularse de nuevo, derrotando a jugadores veteranos de mucha historia. Si no lo sabían, Amleto es el único venezolano en el Hall de la Fama del Bowling y su buena estrella no lo abandona nunca.

IV

COPAS: Brasil siempre fue el favorito fe los venezolanos en los torneos continentales cuando nuestro país no participaba, como sucede ahora. Pero ahora todo es diferente y ya nos hemos ganado el derecho de cotejarnos con los grandes del fútbol. Hoy dividimos nuestras preferencias y casi un 50 por ciento se alegró cuando Argentina se tituló de Campeón de América, muy bien perecido, dicho sea de paso, tal vez por la idolatría que despierta la presencia de Leonel Messi como capitán del equipo. Igual sucedió con la Europa, la mayoría de los aficionados nacionales parecían italianos que no recibieron ninguna manifestación afectiva en la distancia. En lo personal seguía a los brasileños como favoritos para ganar la Copa América, sin embargo su fútbol dejó mucho que desear. En tanto, nos desquitamos con una Italia entusiasta y convencida de conquistar la Euro que le era esquiva desde hace unos 30 años.

LRM