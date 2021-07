Maduro afirma que Pdvsa se recupera con ayuda de empresarios privados nacionales y países aliados #25Jul

Nicolás Maduro afimó que PDVSA se recupera con la ayuda de empresarios privados, nacionales e internacionales y destacó que el primer apoyo es el de los trabajadores de la Estatal petrolera.

Durante una entrevista para Telesur, el líder del régimen venezolano expresó que dichos trabajadores son quienes «con su sacrificio, inteligencia, capacidad y con sus manos, crean los repuestos y resuelven los problemas”. Maduro aseguró que internacionalmente tiene apoyo de Rusia, China, Irán, entre otras naciones amigas.

«No podemos estar quejándonos todo el día, que si las sanciones, el bloqueo, tenemos que parir, para eso estamos aquí, y les agradezco a los trabajadores y a los empresarios nacionales, sobre todo a los jóvenes que son muy inteligentes, que han ayudado con sus capacidades a recuperar la industria petrolera”, dijo.

» PDVSA se recupera de manera progresiva«

“Pasamos de cero a niveles importantes en la producción. Muchas de las cosas que hacemos tienen que seguir el consejo de José Martí, el gran apóstol, gran Libertador también, en silencio tiene que ser el trabajo, ya que estamos sometidos a una guerra no convencional”, consideró Maduro.

Recordó el chavista que toda la industria petrolera fue construida con tecnología estadounidense, lo que significa que para conseguir un repuesto o una máquina “tenemos que parir”.

“Cada paso que se da hay que cuidarlo, muchas veces por no cuidarlo lo revierten con sabotajes directos a la industria petrolera, a la industria de refinación, a la industria petroquímica. Lo que puedo decir es que estas industrias, con los esfuerzos de los trabajadores venezolanos, de la inteligencia, del esfuerzo de los profesionales, de la ciencia nacional se está recuperando”, insistió.

«No hay excusas»

El pasado 23 de julio Maduro dijo en cadena nacional que no aceptaba «el bloqueo gringo» como excusas para no poder lograr determinados objetivos. «No le acepto la excusa a nadie de que por el bloqueo gringo yo estoy hcendo esto y no pude hacer esto. A nadie le acepto esa excusa. Si a usted lo ponen al frente de un ministerio, de una empresa, de una responsabilidad, usted tiene que parir resultados y parir soluciones y Venezuela tiene que llegar al 100% de la capacidad de trabajo, de la capacidad productiva sin excusas de ningún tipo», dijo Maduro de forma insistente.

Mesa de diálogo en México se instala en agosto

Maduro dijo también que en en agosto se puede instalar, en México y con la ayuda del Gobierno de Noruega y algunos Gobiernos del mundo, «donde pudiera estar Estados Unidos (EE.UU.)», la Mesa de Diálogo, Negociación y Paz. Maduro por su parte busca el levantamiento de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a muchos de los miembros de su gabinete, mientras que la oposición lleva un decálogo de condiciones para lograr realizar en el país elecciones transparentes con observación internacional, además de una agenda electoral que incluya comicios presidenciales.

Maduro: "No le acepto la excusa a nadie de que por el bloqueo gringo no pude hacer esto"



Lo dice el mismo que por AÑOS ha justificado con el boqueo la falta de alimentos, vacunas, medicinas, etc. pic.twitter.com/1FtMAwLjin — Watcher (@Watcher_Ven) July 23, 2021

