Ruy Medina: ¿Quién certificó la presencia de la variante Delta en Venezuela? #26Jul

El doctor Ruy Medina, exdirector del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), se pronunció tras el anuncio de Nicolás Maduro de la llegada de la variante Delta de la COVID-19 al país, afirmando que se deben exponer las bases científicas que comprueben la veracidad de la información.

«No es creíble, hasta que no se demuestren cuales son las bases científicas que han determinado la presencia de la variante Delta en Venezuela. ¿Quién lo certificó y cómo hicieron para saber qué era esa variante y no la tradicional?. Sencillamente es una cortina de humo para seguir distrayéndonos, como había anunciado que iba a eliminar la semana de restricción a lo mejor sus asesores le dijeron que no es conveniente eliminarla y entonces el sale a decir que hay una variante Delta más agresiva», declaró Medina a ElImpulso.com.

«En un pais donde no hay gasolina y el dólar superó los 4.100.000 bolívares, buscan distraer a la gente diciéndoles que llegó la variante Delta y vamos a seguir con la restricción a fin de que las personas no se muevan, no salgan y el pueblo se mantenga inactivo», acotó.

En este sentido, el exdirector de salud en Lara, destacó la importancia de que los anuncios en materia de salud sean ofrecidos por especialistas y no por voceros de la administración de Nicolás Maduro.

«La voz autorizada es la voz de la ciencia y la investigación, no es la de Nicolás Maduro o Delcy Rodríguez. La lógica es que ellos llamen a la Academia Nacional de Medicina y le pidan su apoyo sobre como detectar variantes de la COVID-19 como la Delta, la brasileña o inglesa», indicó.

Por otra parte, ante el peligro que puede representar esta nueva variante, pide a la población mantener las medidas de bioseguridad.

«Yo recomiendo a la gente no descuidar las medidas preventivas que hemos aplicado desde el inicio de la pandemia, lavado de manos, uso del tapabocas y distanciamiento físico para disminuir la propagación del virus», dijo.

Medina indicó que estas medidas de prevención deben cumplirlas todas las personas, sin importar si recibieron o no la vacuna, o si ya contrajeron en alguna oportunidad el coronavirus.

«Se ha dicho que la vacuna no te protege de la contaminación pero disminuye la mortalidad y morbilidad en más de un 90%. Si se contagian después de la vacuna tendrán a lo mejor sintomatología de una gripe pero no va a pasar de ahí. La vacuna disminuye el riesgo de muerte por COVID-19», detalló.

«En cuanto a quienes ya padecieron la COVID-19 su organismo creo anticuerpos contra el virus que le dio, pero si hay una variante del virus, es probable que pueda sufrir las consecuencias de esa variante, la cual como la palabra lo indica varió su estructura genética», concluyó.

