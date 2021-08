Jesús Casique sobre reconversión monetaria: Seguiremos en hiperinflación #5Ago

El doctor Jesús Casique, economista y experto en materia financiera, anunció hace seis meses que el régimen de Maduro eliminaría ceros a la moneda de curso legal, sencillamente, “porque no había efectivo”.

Y eso es lo que sucedió precisamente este viernes 5 de agosto. El Banco Central de Venezuela (BCV) decidió realizar otra reconversión monetaria a partir del 1 de octubre, lo que significa que la moneda será dividida en un millón.

“Yo lo dije hace tiempo”, manifestó el doctor Casique a Elimpulso.com. “Pero, esa medida no tiene ningún efecto para abatir la hiperinflación”, añadió seguidamente.

“Seguiremos en hiperinflación”, vaticinó porque, según sus propias palabras, no se han tomado las medidas pertinentes, que no son otras que contenidas en el artículo 320 de la Constitución.

Según dicho artículo, el Estado debe promover y defender la estabilidad económica y evitar la vulnerabilidad de los precios, a fin de garantizar el bienestar social.

Al respecto, el doctor Casique plantea la disciplina fiscal y la disciplina monetaria, lo que quiere decir que el Banco Central de Venezuela no debe seguir emitiendo billetes y dejar de cubrir el déficit de Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa), entre otras cosas.

“Como ya había dicho hace meses, el gobierno le iba a quitar seis ceros al bolívar por la falta de efectivo que se venía registrando. Ha procedido a la reconversión con el bolívar digital por esa razón la liquidez está compuesta por tres vertientes: El efectivo representa el 5%, los depósitos a la vista el 82,7% y el resto, son los depósitos de ahorro. Históricamente, los billetes en Venezuela representaban el 12% y ahora, el 5%”, manifestó.

“Ahora todas las operaciones se realizan por la vía digital. Cuando hoy alguien hace una transferencia por una suma alta, quien la va a retirar no puede recibir el dinero, porque no lo hay. Y es por eso que se va a recurrir a la vía digital. Como no hay suficiente efectivo para satisfacer a la población, entonces, no le ha quedado otro camino al gobierno que recurrir al bolívar digital”, declaró el economista.

Casique indicó que “ahora ya no habrá ceros, pero es un error hacer otra reconversión monetaria porque no se va a combatir la hiperinflación”.

“Con la nueva disposición serán 14 ceros los que se le han quitado a la moneda, ya que en la primera reconversión se le quitaron tres y en la segunda, cinco. Con quitarle ceros al bolívar, no se ataca a la inflación, ni tampoco se genera inflación, sino sencillamente, no pasa nada. Seguiremos con la hiperinflación, que se ha prolongado por más de cincuenta meses. Siendo una de las mayores en el mundo”, aseveró.