Diputado Florido: Bachelet ratifica que el régimen continúa violando los derechos humanos de los venezolanos #14Sep

La sistemática violación por parte del régimen de Maduro de los derechos humanos de los venezolanos, manifiesta nuevamente en su informe sobre Venezuela, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.

El diputado por el estado Lara, Luis Florido, así lo señaló en un punto de información que solicitó para resaltar el reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que refleja lo que ha venido siendo, que considera no hay que acostumbrarse, la violación sistemática de los derechos humanos en el país.

“Por ejemplo refleja el documento, el ingreso entre 2 y 5 dólares de las dos terceras parte de los trabajadores formales, que son parte del sector público, cuando la cesta básica está en 299,45 dólares, por lo cual, un trabajador del sector público que gane 2 dólares mensuales, tendría que trabajar 150 meses para comprar una cesta básica”, explicó el parlamentario larense.

Dijo que otros de los aspectos que considera la Alta Comisionada en el informe, es la violación de los derechos a la salud, de la no universalización de las vacunas, para que todos tengan acceso a las mismas, destacando la exclusión que ha habido sobre esta materia en el país.

Señaló que en materia de educación Bachelet enfatiza el abandono de la educación básica del 50 por ciento de los estudiantes. También de la ausencia de los profesores, que evidentemente no ven compensado el salario que perciben con lo que les corresponde por su trabajo.

Apuntó sobre el aspecto que refiere el informe sobre la violación de los derechos humanos y ambientales, específicamente el abuso a las comunidades indígenas y la explotación indiscriminada en el Arco Minero en el Orinoco y el ecocidio por los derrames petroleros.

“Es decir el informe refleja la sistemática violación de los derechos de los venezolanos, además de los 5,4 millones que se han visto en la obligación de emigrar y a quienes también se le terminan violando sus derechos”.

Precarios servicios públicos en Lara

Destaca que esta situación se ve claramente en el estado Lara, la población padece por la precariedad de los servicios públicos, como, por ejemplo, la crisis del agua, electricidad, gas, transporte y el sector salud.

“Vemos como las parturientas terminan pariendo, no en un hospital o en una clínica como debe ser, sino en cualquier lugar, los enfermos no asisten a los centros asistenciales porque no tienen insumos médicos, ni un curita para atender a la gente. No puede cocinar con gas, sino con leña, no hay transporte, no cuentan con recursos para poder comprar los productos de la cesta básica”, subrayó Florido.

Añadió que hay una evidente desnutrición en la población porque no se alimenta con los nutrientes necesarios, la mayoría lo que come son carbohidratos y muy poca o ninguna proteínas y vegetales, porque no tienen poder adquisitivo para comprar estos alimentos importantes para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos.

“Tenemos un país devastado por la violación sistemática de los derechos humanos y por eso es nuestra lucha para recuperar nuestros derechos económicos, políticos, ambientales, el derecho humano que tenemos a la libertad que estamos construyendo. Seguimos luchando porque estamos comprometidos con la recuperación de la institucionalidad democrática, como viene trabajándose en todo el proceso de negociación, procurando que lleguemos a un acuerdo por el bien de los venezolanos”.

Florido precisó que la unidad democrática seguirá luchando para que este informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que refleja la grave crisis humanitaria compleja del país, en algunos años refleje avances importantes y soluciones a los problemas.

“Sobre todo que no haya impunidad para aquellas víctimas y luchadores de los derechos humanos que hoy son perseguidos, que tengan el respeto en cualquier parte del mundo. Seguimos en la lucha y avanzando con esta legítima Asamblea Nacional en la reconstrucción de la democracia y del derecho que tenemos todos a cambiar, a través del voto, nuestra realidad” precisó el legislador larense.