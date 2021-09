Comisión de Contraloría de la AN ratificó que Monómeros es de Venezuela y respalda auditoria externa #21Sep

La empresa colombo-venezolana Monómeros instalada en Colombia es de Venezuela, ratificó la Comisión de Contraloría de la legítima Asamblea Nacional, a la vez que respaldó auditoría externa para lograr transparencia, en el marco de una reunión de trabajo a fin de evaluar la situación de los activos del país en el exterior.

Durante el encuentro, la expresidente de la junta directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, expuso varios asuntos relacionados a la empresa colombo venezolana. Aclaró que las juntas directivas ad hoc y de las empresas, son designadas únicamente por la Asamblea Nacional y no por el G4, ya que esta agrupación de partidos no es un ente del gobierno interino, sino una instancia de coordinación política.

- Publicidad -

«Yo no estoy inscrita en ningún partido, soy militante de la democracia. Todos hemos sido compañeros en algún momento. He trabajado con muchos de los que están acá (AN), pero no estoy inscrita en ningún partido actualmente. Mi confianza está puesta en que la Unidad nos lleve a recuperar la democracia en Venezuela«, expresó.

La ingeniera aseguró que Monómeros sigue siendo capital y empresa de los venezolanos y además explicó que la Superintendencia de Sociedades de Colombia, no es un ente de intervención, sino de supervisión y vigilancia de las empresas privadas. «Monómeros, al estar en el país hermano, tiene que estar sujeta a la legislación de la nación neogranadina”.

«Quiero aclarar que Monómeros es una empresa fundada hace 54 años con el concurso de Pequiven. Actualmente, tiene más de 600 empleados directos. Resultó un reto rescatar Monómeros de las manos del régimen, nosotros encontramos una empresa con unos estatutos sociales adaptados a la capacidad del régimen en ese momento. Desde 2019 hemos tomado el rol de acompañamiento a la gerencia general. Cuando nosotros llegamos se hizo un cambio de clima y creció la confianza», expuso Hernández durante la sesión de la Comisión de Contraloría.

Aclaró asimismo que, al tomar el control de Monómeros en 2019, hallaron una serie de irregularidades, entre ellas, contratistas con sobreprecio, contratos con tres aeronaves que la empresa no necesitaba y aumentaba los costos de operación, entre otras.

En ese contexto, explicó la situación financiera ha llevado a Monómeros a un estado muy crítico de caja y ha ubicado a la empresa en una posición difícil frente al mercado. «Si sumamos la alta dependencia de Monómeros con los prestamistas y las declaraciones del régimen que piden que la empresa vuelva a sus manos, esto ha generado una desconfianza terrible con los proveedores», precisó.

«Cuando la banca colombiana llega al punto de la validación del accionista, comienzan los problemas porque el principal accionista está en Pequiven, en manos del régimen», dijo Hernández al detallar que los proveedores de materia prima han abierto líneas de crédito que permiten hacer las compras y de esa forma la empresa ha logrado dar pasos hacia adelante en la productividad.

Monómeros es de Venezuela

Macario González, diputado por Voluntad Popular del legítimo Parlamento, ratificó que Monómeros sigue siendo una empresa venezolana. «Por parte del gobierno de Colombia se garantiza que la titularidad de la empresa sea de los venezolanos, no hay intervención a la empresa Monómeros, hay una medida que a través de Supersociedades se garantiza que haya acompañamiento para que pueda ser una empresa próspera».

El legislador por el estado Lara, expresó que la empresa, rescatada por el gobierno interino, estaba sin productividad alguna cuando estaba bajo el control del régimen. «Ahora es acompañada por el gobierno democrático de Colombia. Estamos en un momento muy oportuno, ojalá que más allá de la diatriba pública, que causa daño a la empresa, hagamos un trabajo para garantizar la protección de los activos».

El parlamentario reconoció el trabajo realizado por la administración de Juan Guaidó en el rescate de los activos venezolanos y mantener su titularidad. «Citgo, Monómeros y el oro de Inglaterra está protegido», agregó.

La Comisión de Contraloría del Parlamento ratificó que va a realizar todas las investigaciones del caso Monómeros. Además, la expresidente de la junta directiva de la empresa, Carmen Elisa Hernández, se puso a total disposición para entregar la información que se requiera. Finalmente, la ingeniera pidió investigar a todos los funcionarios que han actuado en Monómeros.