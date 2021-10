OPINIÓN Aviso o advertencia #5Oct

No es lo mismo avisar que advertir. No connotan lo mismo. Un aviso es como muy suave. La advertencia lleva la premisa de una consecuencia inmediata. Pudiéramos decir que es como una amenaza. Denota una consecuencia más profunda. El aviso es como si dijéramos con fastidio ¡Ooootra vez!. Pero cuando Ud. dice: ¡Te lo advierto! En este caso, es como si te dijeran “¡Si no lo haces te va a ocurrir algo terrible! !Recapacita, rectifica!”

A pesar que en este planeta parece que nos hemos acostumbrado a ese lenguaje de violencia y agresión. Especialmente en el ámbito de la política. Con Dios es distinto. Cuando Dios ha advertido y el hombre ha hecho caso omiso, las consecuencias inmediatas se han convertido en la prueba fehaciente de lo que dijo. Cuando Dios advierte, no se parece a la falsedad innata del hombre y a Dios hay que oírle. La humanidad en la época de Noé recibió la advertencia pero hizo caso omiso y se perdieron.

Hoy, nuestro amoroso Dios sigue advirtiendo por cuanto se preocupa por la salvación de la humanidad. Aún en el seno de la cristiandad dicen “ ¿Si El Señor viene otra vez, porqué no lo ha hecho?” Pero él mismo da la respuesta: “El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 2Pedro.3:9.

Y ese es el punto. El ser humano con todos los adelantos de la comunicación cada vez está más lejos de Dios y de su salvación. No entiende que si las profecías que nos vienen desde que entró el pecado se han cumplido y la misma historia así lo demuestra, el magno evento de su 2da venida igualmente se cumplirá y esa es la preocupación de Dios. A Noé se lo dijo claro y este hombre de Dios lo copió y por ello se salvó con su familia. La misma advertencia sigue vigente. “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase” Heb. 11: 7.

Hoy más que nunca habla claro y lo hace de muchas maneras. Sobre todo, a través de su segundo libro que es naturaleza. Pero el hombre, por una conveniencia efímera y pasajera que emana de su propio yo, no quiere oír. ¡No quiere cambiar! ¡Eso es otra cosa! Vean lo que exponen los científicos, estudiosos y expertos en la materia.

La idea general es que el calentamiento global será lento y de que el mundo tendrá tiempo para encontrar soluciones a los problemas. Peeero, una nueva y ponderosa evidencia sugiere en forma pronunciada, de que este escenario es simplemente erróneo y que sería mejor que nos preparásemos para otra posibilidad más abrupta. Uno de los primeros indicios de que algo puede ser diferente de lo que se nos está diciendo (especialmente en los EE.UU.) fue publicado en el Discover Magazine de Septiembre del 2002.

«Sorpresa del Calentamiento. Una Nueva Edad de Hielo se avecina” «Oceanógrafos han descubierto un gran río de agua fresca en el Atlántico, formado por el derretimiento del hielo polar. Ellos advierten de que pronto puede ser que sepulte a la Corriente del Golfo, lanzando a Norteamérica y a Europa hacia inviernos muy fríos». Eso está sucediendo. Entonces no es un tema religioso. La ciencia le está dando la mano a lo que Dios está advirtiendo. La última profecía está en camino: La Segunda venida de Jesús.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

William Amaro Gutiérrez

[email protected]