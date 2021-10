Son titulares viernes #29Oct

Disposición a votar de los jóvenes solo llega a 20 %



Empresas nacionales fabrican el 60% de los medicamentos que se consumen en el país y la escasez se redujo a 6%, según Cifar



Inoportuno aumento del diésel, debe autorizarse importación privada, propone Fedecámaras



Solo el 10% de producción registra la industria cementera en Venezuela



Los “rastros de petróleo” ensucian las orillas del lago de Maracaibo



Política cambiaría se mueve hacia un régimen de mini devaluaciones, asegura José Guerra



Alcaldes de todo el país deben hacer respetar tarifas de transporte privado de servicio público de Bs.0,50 según Exhorto Oficial del MTTT.



El Pollo Carvajal ha confirmado que Chávez no murió el 5 de marzo 2013 en Caracas sino el 30 de diciembre del año anterior en Cuba. Hasta en eso mintieron. Carvajal, añade, que le practicaron estancia después de amputarle la pierna. Asesinos!



Una vivienda en Venezuela es 81,82% más barata que en el resto de América Latina



Cantv aclara que aumento en la facturación se debe a un error del sistema



Misión de la UE en Venezuela despliega a 44 observadores para las elecciones



Imputados siete PNB por presunto secuestro en El Trigal



Un fallecido y varios lesionados al caer árbol sobre un carro que hacía cola por gasolina en Guarenas



VP advierte que informe sobre Monómeros encubre responsabilidad de actos de corrupción.



Fracción 16J reitera su rechazo al informe sobre Monómeros presentado en la AN de 2015.



Petroguía: Investigación revela que ex directivos de Monómeros favorecieron toma hostil para favorecer a Nitron.



Cicpc abatió a cinco sujetos en Villa de Cura



Régimen reabrió paso peatonal en la frontera con Colombia



Florido: Pereira representa el continuismo y Falcón el pasado



OPS: Venezuela ha recibido más de 3 millones de vacunas por Covax



Comunidades de Barquisimeto siguen reportando fallas en servicio de agua



Médicos Unidos: 779 trabajadores sanitarios han fallecido por COVID-19 en Venezuela



La huella tóxica del mercurio llegó a la Gran Sabana: «Es un veneno silencioso que se va acumulando»



Maduro sugirió sacar el frijol chino de las bolsas CLAP para exportarlo: «A la gente aquí no le gusta»



cada 27 horas ocurre un femicidio en Venezuela



Régimen chavista había ofrecido liberar a estadounidenses encarcelados para que Trump dejara ir a «financista clave» de Maduro



Guaidó sobre crisis en Monómeros: “La investigación debe continuar y profundizar hasta determinar responsables”



Venezuela sin instituciones: 7 de cada 10 mujeres no denuncian agresiones por falta de confianza en el sistema



Fincheltub tras la muerte de niños por falta de trasplantes: «Mueren por negligencia y crueldad de la dictadura de Maduro»



BCV realizó segunda intervención en las mesas cambiaras para intentar frenar el aumento del dólar paralelo



“Observadores internacionales podrán realizar declaraciones sobre el 21-N siempre que no representen una intromisión”



Capriles llama a votar a los venezolanos el 21 Nov contra «el desastre de Maduro»



Reporteros sin Fronteras pide la liberación del periodista Roland Carreño.



Academia Nacional de Medicina apoya vacunación de adolescentes con la Sinopharm



difieren por octava vez la audiencia preliminar de los activistas de Fundaredes



Denuncian que pacientes del Hospital Psiquiátrico de Bárbula están en riesgo por la falta de medicamentos y alimentos



Alex Saab, se declarará no culpable de lavado de dinero en Estados Unidos



Dólar paralelo en Venezuela cotiza en 4,66 bolívares



Esposa de uno de los 6 de Citgo denuncia que “sus DDHH son violados constantemente”



Citgo prepara nuevos nombramientos en su junta ante próximas conversaciones con acreedores



Con bidones de gasolina en el techo del vehículo: Así inició viaje de observadores al interior



Súmate denuncia que VTV publicó 14 veces en Twitter en favor de la campaña electoral del Psuv.



Fedecámaras Táchira propone evaluar la compra de energía eléctrica a Colombia5012:14

Venezuela confirma 1.069 nuevos casos por COVID-19 y 12 fallecidos



Presidenta de Taiwán reconoce la presencia de militares de EEUU en la isla



Dólar: 4,39 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,66 Bs/$ / Bitcoin 61,013.80 $



EEUU: la inflación se dispara, el crecimiento se hunde, y la agenda económica de Biden, al borde del colapso.



Reportan una persona muerta y varios heridos en tiroteo en un complejo residencial del Doral



Florida demanda al Gobierno de Biden por la imposición de vacunas contra la covid-19



La inteligencia surcoreana dice que Kim Jong-un ha bajado unos 20 kilos y rechaza los rumores sobre su estado de salud



Reino Unido retira a Venezuela como destino de riesgo.



La denuncia por acoso sexual contra el exgobernador Cuomo llega a manos del juez



Policía de Laos incautó 55,6 millones de píldoras de metanfetamina, el mayor decomiso de drogas realizado en Asia



Martha Sepúlveda: un juez en Colombia ordena que se reprograme la eutanasia de la paciente



FAO abrió convocatoria para concurso periodístico sobre el Día Mundial de la Alimentación 2021



El costo energético elevó la inflación en España al 5,5%, un récord en 29 años



Rusia registró 1.519 muertos por COVID-19 e impuso nuevo récord diario



El 81 % de los asesinatos de periodistas de la pasada década siguen impunes



Detenidas 12 personas que preparaban un golpe de Estado contra Emmanuel Macron



Juez español llamará a testigos que propone Carvajal sobre Podemos



CIDH, preocupada por clima de represión que rodea a elecciones en Nicaragua



La CPI cierra examen preliminar sobre Colombia por crímenes de lesa humanidad



CNE oficializó arranque de campaña electoral desde este jueves 28 de octubre



España prohibirá la publicidad dirigida a niños de chocolates, dulces, postres, galletas, jugos y helados



Incautan en España 700 kilos de cocaína en un contenedor procedente de El Salvador



Estados Unidos no ha cambiado las políticas del uso de Zelle



Inician la producción de un ‘dron de drones’, el primer aerotaxi autónomo de producción española



Corte Suprema de EEUU autoriza ejecutar a un reo con un controvertido cóctel letal



Odebrecht entregó más de USD 13,6 millones en sobornos a funcionarios de Ecuador entre 2006 y 2011, y en Venezuela, nada.



Iglesia Católica bloqueó acceso al aborto a una niña violada en Bolivia



Cocaleros secuestraron a unos 180 militares colombianos en la frontera con Venezuela



La empresa propietaria de Facebook e Instagram pasará a llamarse Meta



Amanda Dudamel es Miss Venezuela 2021



Miss Cojedes, Ariagny Daboin, es la Miss Venezuela Mundo 2021



Alex Tienda celebra ser nominado como influencer del año en los People’s Choice Awards



Las acciones de Facebook suben casi un 4 % tras anunciar su cambio de nombre



Águilas 9, Tigres 2



Cardenales vs Bravos (pospuesto)



Caribes vs Tiburones (pospuesto)



FC Barcelona confirmó a Sergi Barjuan como nuevo entrenador interino



Venezuela albergará el Sudamericano Sub-20 de Futsal



Luis Sáez dirá presente en el Clásico Hipismo del Caribe



Águilas conquistaron su primer triunfo de la temporada



Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron que serán padres de gemelos: «Nuestros corazones están llenos de amor»



EL venezolano Miguel Rojas acuerda extensión de contrato por 2 años con los Marlins de Miami



