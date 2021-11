RETACITOS #14Nov

Aseguran que el aumento de los contagios de Covid-19 en la población de El Tocuyo y sus alrededores, es de pronóstico reservado y requiere de atención prioritaria por parte de las autoridades. Afirman que si bien son pocos los estudiantes que están yendo a los centros educativos, denuncian que las rumbas en la represa, en las avenidas y en los bares de la ciudad, sin ningún tipo de prevención o medidas de bioseguridad, son a todo meter, mientras que las autoridades pasan por los lugares como si no fuera con ellos. Informaciones que llegan a nuestra mesa de redacción de personas que tienen contactos en el registro y no hay día en que no se emita un número menor a cinco actas de defunción presuntamente por Covid-19. La situación que se vive en el la ciudad Madre, refleja que hoy un total relajo y un libertinaje juvenil y, por supuesto, una obvia indiferencia gubernamental, lo que implica que allí las familias están montados sobre una verdadera bomba de tiempo. Personas que viajan por la zona afirman que en una sola calle del municipio Urdaneta, en la calle El Calvario, dizque hay 15 casos de contagios identificados. Por cierto ante el repunte de casos de contagios de Covid -19 en por lo menos 10 centros educativos ubicados en el municipio Iribarren, la Coalición Sindical del Magisterio está solicitando la inmediata suspensión de clases en estos planteles. Lo más preocupante de esta problemática, es que se ha venido advirtiendo que Lara es uno de los sitios de Venezuela donde se registran mayor número de contagios de Coronavirus, los gremios del magisterio lo alertaron en forma recurrente, pero por desgracia y lamentablemente había que complacer los caprichos del inquilino temporal de Miraflores, que quien anunció las clases presenciales sin que realmente existieran las condiciones necesarias y ahora comienzan a registrarse las consecuencias. Ojalá que se pueda controlar esta situación y la sangre no llegue al río.

Definitivamente en el mundo de la política, es muy común observar cómo terminan algunos dirigentes que en alguno momento han ocupado posiciones de cierta trascendencias que incluso les han permitido tener gente bajo su mando, por su incapacidad para desarrollar ideas y propuestas para el bien de los ciudadanos, en los últimos estertores de sus carreras políticas, de la manera más vergonzante terminan entregados a la descalificación y resentimiento contra todos aquellos que lo superan. Tal es el caso de un personaje al que el título de dirigente le queda muy grande, dentro del gremio de los más connotados “alacranes” de la región, debería comenzar a pensar con seriedad en su retiro después de su derrota en sus aspiraciones de convertirse en burgomaestre, donde no tuvo ni siquiera el apoyo de sus propios aliados. Se escucha con mucha insistencia en la esquina de los que ahora, hasta las mujeres le sacan el cuerpo, porque como todo pasa en esta vida, sus tiempos de galán de otoño quedaron en el pasado, ya hoy ni es galán ni siquiera un retoño. Aseguran que hasta el caminante dizque le ha prohibido acercarse a sus actividades proselitistas de calle, debido a las muy graves y públicas acusaciones que este personaje le hiciera en años pasados. Ocurre que definitivamente la fortuna no está de lado de este otrora procerato relancino, de quien recordamos que recientemente pasó tremendo susto en la capital de la República. Si la gente no aprende con las derrotas, las enfermedades y los sustos, ya no aprende, porque según dicen “árbol que nace torcido, nunca su rama endereza”, o como dijera el zamarro Luis Herrera en alguna oportunidad: “Perro que come manteca, mete la lengua en tapara”. Así que la salvación del alma de este personaje, será posible si Dios hace un milagro.

No hay manera que los muchachones del ente recaudador de Barquisimeto, pasen un par de meses portándose bien, lo cual sabemos que les resulta muy difícil por el invariable compromiso de tener que llenar “El Pote”, esa es una tarea inmancable. La semana pasada alertamos en torno a lo que se viene cocinando tras bastidores, porque los trabajadores de la institución no terminan de digerir que estén cobrando tributos en dólares, todas las multas y sanciones deben ser pagadas en divisas, pero resulta que el personal cobra el equivalente en bolívares a 16 dólares, la verdad que no hay derecho. Pero en esta oportunidad nos relatan que los Contribuyentes y Abogados se sienten frustrados ante las decisiones ilegales, que los funcionarios adscritos al área de Sucesiones del ente recaudador toman, ya que se niegan a recibir las declaraciones sucesorales que presentan los ciudadanos en Barquisimeto y Cabudare. Alegan los contribuyentes que los funcionarios receptores, solicitan que las declaraciones sean revisadas antes de presentarse, violando la Resolución SNAT-2013-050 de julio del año 2013. Esta disposición establece de manera expresa que las declaraciones sucesorales deberán ser realizadas de manera electrónica través del portal del ente recaudador, y llevar el formato impreso a la Gerencia Regional de Tributos Internos para su presentación. Cuentan los representantes de las distintas sucesiones que los funcionarios pretenden corregir declaraciones que según la Ley son autoliquidadas por el mismo contribuyente. En tal sentido, solicitan al ente recaudador, la intervención de dichas áreas de Sucesiones de Barquisimeto y Cabudare, y la destitución de estos funcionarios y sus jefes, quienes con sus actuaciones solo provocan retrasos y colas en estas dependencias. Proponen poner fin a la matraca y al maltrato al que son sometidos diariamente.

Pero diera la impresión que las malas mañas y trampas para fastidiarle la vida a los contribuyentes, al parecer no es exclusiva de los muchachones del ente recaudador en Lara, porque el lunes 8 de noviembre un medio regional de Carabobo reseño la detención de 6 funcionarios policiales y un chico del ente recaudador de la entidad, “fueron detenidos por extorsión”. La nota revela que la GN dio la información sobre la detención de los funcionarios, a quienes se les aplicaron los delitos de extorsión y agavillamiento, quedando a la orden del MP. Lo que más llama la atención , es que entre los funcionarios detenidos de la policía dos son Comisionados, dos oficiales Jefes y un Supervisor; mientras que el funcionario del ente recaudador estaba laborando en la sede del organismo en el Paseo Cabréales , municipio Valencia. La reseña del medio regional dio a conocer los nombres y apellidos de todos y cada uno de los involucrados, mientras que aparecían registrados en una fotografía, como para que no quedaran dudas al respecto. En todo caso se advierte que se desconoce desde cuando estaban operando mediante la extorsión los uniformados y el funcionario del ente recaudador. Lo que si queda claro es que el negocio debe haber sido bastante lucrativo y dejarles buenas ganancias a los participantes, porque los rangos que tenían para el momento de ser detenidos, son funcionarios que habían hecho carrera en el cuerpo policial de Carabobo, quienes les pasó lo de siempre, la avaricia rompe el saco, no sé conformaron con lo que ya tenían, seguramente todos tienen sus familias, sus casas, apartamentos, sus buenos vehículos e incluso hasta sus buenos ahorros, pero al momento de caer en desgracia, perdieron de un plumazo, todo lo que lograron adquirir durante toda una trayectoria, quedando “marcados “ para siempre ante la sociedad y ante sus propias familias.

El pasado martes 09 candidato a la gobernación del estado Lara, Henri Falcón Fuentes, fue realizar una visita a la sede del Poder Electoral en la entidad, y por supuesto, como es usual en una campaña electoral que está en pleno proceso de desarrollo, los candidatos se movilizan no solamente con su personal de seguridad, sino también con su gente de confianza, sus asesores, su equipo de prensa y sus abogados. En este tipo de encuentros, es usual que haya alguna persona autorizando el ingreso de las personas a la sede del CNE, pero en esta oportunidad era el propio jefecito del negocio, el que se estaba ocupando del asunto. Lo cierto es que luego que entra el candidato y otras personas, cuando iba a entrar una persona que forma parte del equipo de asesores legales del candidato, el jefecito le puso la mano en el pecho y le dijo “tú no entras”, el abogado dijo yo vengo acompañando al candidato, pero el funcionario del CNE insistió en su posición y entonces el candidato se dio cuenta del impasse e intentó mediar, afirmando que a quien les estaban prohibiendo la entrada era uno de los abogados de su equipo legal, el no hubo acuerdo y Falcón Fuentes, dijo si él no puede entrar entonces nosotros tampoco vamos a entrar y en definitiva, ante la actitud de niño malcriado y maleducado que está al frente del CNE en la región, Falcón se retiró y debemos suponer que elevará la queja correspondiente contra la actitud arbitraria y prepotente de este jefecito, que al parecer está convencido que el Poder Electoral en la región, es su hacienda propia y el como “capataz” tiene el poder discrecional de autorizar quienes entran y quienes no, dependiendo del talante con el que haya amanecido el personaje, la verdad que no sabemos cómo estos personajes llegan a esos cargos.

Tal como lo anunciamos en esta sección, hace más de tres semanas, al parecer María supuestamente fue la última en enterarse que ya no era la candidata de la Alianza Democrática para la Alcaldía de Palavecino, lo cual fue confirmado el martes 9 en una conferencia de prensa, donde se ratificó que el candidato es Pablo Sepulveriza, debido a que al parecer las organizaciones que estaban apoyando a María, como Fuerza Vecinal, no respetaron los acuerdos políticos a los cuales habían llegado, y esto en política no tiene perdón de Dios, y lamentablemente la cabuya reventó por lo más delgado, a pesar del apoyo que habían anunciado los padres de la criatura estaban dispuestos a aportar para la campaña, pero así es la política y simplemente le dijeron, “no te vistas que no vas”. En la reunión con los medios del martes, Bobby dijo que como representantes de la coalición le había participado oficialmente a María que la Alianza le daría nuevamente su respaldo a Sepulveriza, quien como militante disciplinado había aceptado hacerse a un lado, a petición del sargento de Nirgua para cederle el espacio a la niña. Allí quedó claro que el problema surge debido a que no se respetaron los acuerdos, aclarando que las personas que voten por los partidos de la Alianza automáticamente estarán votando por Sepulveriza, así en la tarjeta aparezca el nombre de María. Asimismo, Boby explicó que la niñita se fue de yoyo e inscribió candidatos al Concejo Municipal , por su parte, aun cuando la Alianza Democrática ya había definido los nombres para cada una de las curules que se estaban disputando. En la esquina de los lamentos, los lengua larga que allí se reúnen casi todos los días para comentar los últimos sucesos del acontecer políticos, han comenzado a preguntarse, ¿Y de donde habrá sacado esta muchachita tantas experiencias en cuestiones de estrategia política? ¿Acaso será cuestión de herencia? No hay que olvidar que hijo de gato caza ratón. Bueno María, en política también así se adquiere experiencia.

Muchos se están preguntando qué números estará manejando la gobernación de Lara, ya que desde hace un mes se viene observando un dinámico movimiento y trabajos de remodelación de la antigua sede de Fudeco, Corpolara, en la urbanización Patarata. Están pintando, arreglando y reacondicionado oficinas y otra espacios. Recordamos que allí funcionó el protectorado cuando la jefatura regional estaba en manos del sargento de Nirgua. Por ciento que llama poderosamente la atención la cantidad de afiches, pendones y vallas que han instalado a lo largo y ancho del estado, dos de los tres candidatos con mayor opción. Algunos hablan de inversión descomunal en dólares, cuando hay tanta necesidad y hambre, falta de atención en los hospitales. Recordamos que aun cuando lo mantienen como un secreto muy bien guardado, el chamo Alfonsiño, aun cuando juró y perjuró, que no quería ningún premio de consolación, ahora dizque aspira a ser diputado regional encabezando la lista, serruchándole el piso a su pana Paradas. Por supuesto estas apetencias pudieran resultar un tanto inexplicables, luego de ser electo y mantenerse durante años como titular, dueño y señor de una curul en el parlamento nacional, pero como cada cabeza es un mundo y cada quien hace de su vida lo que mejor le acomode, si eso lo hace feliz, que lo disfrute. En todo caso, por esta situación la procesión va por dentro en las filas del partido aurinegro, así que amanecerá y veremos.

Hay casos en nuestro acontecer político, que en oportunidades involucran a dirigentes sobre los cuales el país y buena parte de los venezolanos, se han formado una imagen impoluta, prístina, que han sido unos ídolos por los cuales en más de alguna oportunidad rompimos banderas, pero que de golpe y porrazo llegamos al convencimiento que son seres humanos, con todos sus defectos y que solo son ídolos con pies de barro. La información que ha estado circulando en las redes sociales que se ha viralizado violentamente ha dejado en entredicho al líder fundador del partido Voluntad Popular, sobre todo cuando se escuda detrás de su familia para obtener un dinero que si a ver vamos, no le va a resolver sus problemas económicos ni las necesidades. Ya con el caso de Monómeros se había señalado que la persona que estaba al frente de la directiva, había sido una ficha de su entorno; posteriormente Humberto Calderón Berti, hombre probo y con una larga trayectoria como servidor público, dijo que al parecer cada uno de los partidos del G4 habían solicitado a esa empresa 1 millón de dólares mensuales; cuando en alguna oportunidad se estuvo indagando que de donde salían los recursos para las giras de la consorte, cuando andaba en su defensa y se dijo que era a través del apoyo de amigos y familiares; de allí que en estos momentos, aun cuando temíamos que esto se veía venir en un proceso de elecciones, ha caído como un baño de agua helada, la denuncia de que presuntamente fueron entregados 75.000 dólares a la progenitora del personaje por “asesoría en comunicación”, lo cual está reclamando una explicación clara, contundente, sin interpretaciones, que despejen cualquier duda, porque como lo expresa con toda propiedad, la periodista que visibiliza el caso y presentan los soportes, “La crisis del país no da para tanto descaro. Tienen la palabra”.

En esta oportunidad reaparece nuestro corresponsal de las tierras del Morere y revela que el burgomaestre Edgar Carrasco desapareció de la ciudad de Carora, muchos dicen que fue destituido, también que sufre de una enfermedad que le impide cumplir con sus funciones; sin embargo los jefes de departamentos están raspando la olla, pintando oficinas, todos los departamentos se les doto de lentes correctivos, están borrando discos duros después de guardar en pendrives la información existente, al parecer les indicaron “está alcaldía está perdida», así que hay que “prepararse para lo peor”. Mientras tanto, el candidato del PSUV (RS), no levanta ni malos comentarios, dicen es porque ni dentro del partido lo soportan por prepotente, creído, grosero y guapetón. Aseguran por Carora que la decadencia del G4 es visible y notoria, solo con ver los escogidos para las venideras elecciones se piensa que apostaron seleccionaron florido solo de relleno y así ganaría sobrado el candidato del PSUV; afirman que a la bella, no despierta ninguna emoción y la van a quemar; dicen los caroreños que está gente no deja surgir rostros nuevos, dueños de ideas renovadas y creíbles que pudiesen ser ejecutadas por el bien y para el del país.

Afirman que en Río Tocuyo y ahora también en Arenales un supuesto alto oficial soleado, junto a coronel dizque están cometiendo un ecocidio de gigantescas consecuencias; ya en Rio Tocuyo se conocen las consecuencias en las pasadas lluvias con granizo y vientos huracanados, afectando diversas zonas, se cayeron poste del alumbrados, las calles se inundaron, hubo hasta un remolino muy fuerte, viviendas afectadas y todo debido al saque de carbón el cual transportan en gigantescas gandolas con rumbo a islas del Caribe, para las cuales nunca falta el diésel; denuncian que en la parroquia Camacaro acabaron los árboles de Veras los cuales tardan muchísimos años en crecer, acabaron con centenarios cujíes no dejando nada de pie; pero ahora para completar, antes de la estación de Hidrolara vía a Las Veritas, están construyendo un galpón donde almacenarán carbón, afectando el medio ambiente de esta parroquia, hasta dejar un peladero, causando un daño irreparable al ambiente, al clima que se evidencia en la ausencia de lluvias en la zona, el ecosistema y hasta la represa Cuatricentenaria o de Atarigua, ¿quiénes responderán por esto? Cerramos recordando que Carora está colapsada con cloacas desbordadas, en todos los barrios y sectores, hay sitios donde se formaron inmensas lagunas de excrementos sin que hayan dolientes, falla el agua, hay montañas de basura, caos total la ciudad y el candidato del PSUV como si el problema hubiese sido ocasionado por otros ¿Que talco?..

Suponemos que el Concejo Municipal del Municipio Palavecino debe en algún momento, de su gris actuación, haber dictado algunas Normas de Convivencia Vecinal, que son aquellas que deben respetar todos los vecinos para mantener la armonía en las relaciones entre todos los habitantes de la zona. En este oportunidad recibimos una denuncia procedente de la Urb, Rómulo Gallegos, avenia principal vía Agua Viva, a unos 200 metros de la redoma hacia la Urb. Chucho Briceño, donde al parecer sin contar con ningún tipo de permisología o autorización, se ha instalado un negocio de cambio de aceite, lo que nos parece muy justo porque todo el mundo tiene derecho al trabajo; sin embargo, lo que no está nada bien, es que para realizar el cambio de aceite a los vehículos, deben montarlos en la acerca. obstaculizando el paso natural de los peatones, tal como lo refleja el dossier de fotografías que llegaron hasta nuestra mesa de redacción. Queremos de la manera más cordial, hacer una sugerencia al propietario del negocio, para que busque una alternativa que no perjudique al resto de la comunidad, incluso he visto que venden una especie de puentes móviles que le pudieran permitir continuar cambiando aceite, pero en la vía, no encima de la acera. Todas las personas que por allí pasan y hoy tienen que tirarse a la calzada, exponiéndose a que los atropellen, se lo van a agradecer.

Hace más de un mes se registró en esta sección una denuncia de un homicidio frustrado en el Municipio Urdaneta, zona 5 de julio, en Siquisique, un sujeto amenazó con disparar contra una niña, supuestamente ante la indiferencia de la madre de la criatura, ante los requiebros del personaje con apellido de indígena africano, ante la amenaza a la niña se interpuso la madre y dizque fue objeto de un empujón, resultando lastimada. Lo grave de esta situación es que el caso fue denunciado en el CICPC y en el MP y hasta la fecha, ni siquiera se ha librado una citación para interrogarlo, aun cuando anda paseándose con el arma al cinto, tal cual Juan Charrasqueado, amenazando a todo el que se le atraviesa, comentándose que luego de lo ocurrido con la niñita amenazó a un tío de la menorcita, todo lo cual ha venido aconteciendo ante las propias narices de las autoridades, sin que nadie conozca quien es el padrino del personaje, para darse el tupe continuar actuando con la mayor impunidad, aun cuando existen expedientes abiertos en su contra, pero no pasa nada. Suponemos que tanto la Fiscalía como los funcionarios de cuerpo investigativo, no están a la espera de una tragedia donde alguien pierda la vida, para entonces proceder a cumplir con su deber.

También se han cumplido más de 3 semanas desde el momento en que los trabajadores del Consejo Legislativo Regional, pero aun cuando el mismo día se reunieron con la diputada López y RS, donde se estableció una ruta de conversaciones y se realizaron dos reuniones adicionales, pero la última reunión se suspendió porque estaría de gira en Barquisimeto Diosdiablo, quien estaría de gira con el gobernador encargado, quien por cierto esta ilegal, porque no ha renunciado; sin embargo entregaron por escrito una solicitud mejoras salariales, el tiempo ha seguido pasando y no e se ha resuelto absolutamente nada, la situación de los trabajadores sigue igual, las bolsas de comida siguen sin llegar desde hace tres meses y tampoco se resuelve nada con los salarios, siguen sin HCM, sin transporte y no pueden acceder al transporte público, porque con el ingreso que perciben no lo pueden pagar, trabajadores que cobrar 7 bolívares quincenal; profesionales universitarios con 21 años de servicios que cobran Bs. 20 quincenal, resultando verdaderamente caótica la situación que viven los trabajadores del CLEL, quienes advierten que con estos salarios están condenados a la “mendicidad” y a la “indigencia” . Pero lo único que falta, y esta sería la guinda de la torta, es que ahora en la campaña les exijan que tienen que votar por los candidatos del oficialismo.

Ya cuando esta es la penúltima semana antes de las elecciones, quiero expresar que durante toda la campaña, el mejor equipo comunicacional, el más activo, el que nunca dejó ni un solo día en enviarme sus informaciones, datos y flayer dos y tres veces al día, fue el Sargento de Nirgua, con una dupla integrada por Luis Gómez Carrera y el “Bigotón” Fernando Segnini como las caras visibles; el equipo de la Plataforma Unitaria también se reportaba regularmente, pero nunca supe quienes lo integraban; el equipo de Pereira me envió una notas dos días seguidos, luego desapareció; del Cocosette nunca recibimos información, tampoco del gobernador Pereira de quien nunca supimos si hizo campaña o no. Así que las cartas están echadas y pueden haber algunas sorpresas.

