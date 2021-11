Diputado Geara: “Juan Guaidó seguirá siendo presidente hasta que haya elecciones libres” #21Nov

Una concentración en la que cientos de ciudadanos, reiteraron su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, encabezó el diputado a la Asamblea Nacional, Tony Geara, coincidiendo con la posición anunciada por la OEA y por el gobierno norteamericano.

En legislador por Encuentro Ciudadano aseguró que no habrá otro presidente, hasta que en Venezuela no se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias, verificables, transparentes, con observación electoral y con todas las condiciones necesarias para que se pueda reconocer un acto electoral de ese tipo.

“Nosotros no tenemos miedo, aunque me amenacen de volver a ser secuestrado por la dictadura, aunque intenten comprarme; he sido bien claro yo no me vendo, primero está mi familia, mi dignidad, mi país, yo le dejaré un país libre a mis hijos y nietos a cualquier costo”, afirmó Geara.

Por ello, recalcó que seguirán manifestándose de manera pública para gritar a una sola voz que seguirán con el presidente encargado, Juan Guaidó y con su Gobierno Legítimo.

Se recuerda que la OEA emitió un pronunciamiento dando el apoyo a la Asamblea Nacional y al gobierno interino de Guaidó, al igual que el gobierno de los Estados Unidos.