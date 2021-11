Son titulares martes #23Nov

Restablecen el paso en el puente internacional Simón Bolívar



Smolansky: si se toma en cuenta a quienes podrían votar en el exterior, equivale a casi la mitad de los que participaron ayer en todo el país



La revolución ha perdido el 75% de su identificación política y gana por Abstención o por división de la oposición, afirma José Antonio Gil Yepez



Los presos pagan por sobrevivir en las cárceles venezolanas



De infarto precios de mariscos y pescados en La Guaira



María Corina Machado: Esto no es una elección, sino una simulación que adjudica espacios sin poder real



Ledezma sobre las elecciones regionales: Nadie ha ganado, perdió la democracia



Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio ratifica su desconocimiento a las elecciones del 21 N



Luis Vicente León: «No es responsabilidad del 60% de los venezolanos la derrota, sino de quienes pervirtieron el sistema electoral»



Centros de votación convertidos en cuarteles: así los militares aumentan su influencia en las elecciones en Venezuela



Juan Guaidó: Hay que respetar al 60% de la población que no quiso ir a votar



Guaidó aseveró que no tiene «ninguna intención» de reunirse con Zapatero: «Su objetivo es blanquear a la dictadura pero no lo logrará»



Registraron más de 700 irregularidades durante las elecciones regionales



«Régimen distorsionó el proceso para determinar el resultado de esta elección»: EEUU sobre comicios del 21 Nov



Guaidó: Es evidente la necesidad de unificarnos para dar respuestas a los venezolanos



CNE: El chavismo vence en 205 alcaldías de las 322 ya confirmadas



MAS: Mayoría del país que votó está en contra del gobierno, Maduro es minoría



Ledezma: «Nada distinto ocurrirá en Venezuela mientras continuemos haciendo diagnósticos errados de nuestra realidad»



Exilio venezolano pide a la UE que no sirva de instrumento a Nicolás Maduro



“Crisis en Venezuela no es por falta de recursos, sino por corrupción que caracteriza a la dictadura”, aseguró diputado Bastardo



Lo que usted compraba en el 2019 con $100 ahora necesita $250



Registraron presunto saqueo en una alcaldía saliente en el Zulia



Jorge Rodríguez pidió incorporar a Alianza Democrática y Fuerza Vecinal al diálogo



«No es de la oposición, es un alacrán cooptado por la dictadura»: La contundente posición de Juan Guaidó contra José Brito



CNE ofreció segundo boletín: 18 gobernaciones para el oficialismo, 3 para la oposición y 2 en disputa



Foro Penal reporta más de 10 detenciones durante las elecciones



Escolta del alcalde de San Francisco estaría implicado en el tiroteo que dejó un muerto este 21N



Casos de COVID-19 en Venezuela 801 nuevos casos y 09 Fallecidos



Dólar: 4,54 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,89 Bs/$ / Bitcoin 56,365.30 $



Producción petrolera sube a 876.000 barriles pero sin alcanzar nueva meta



Petroguía: Fedecámaras retoma petición de importar combustibles y construir mini refinerías.



Programaron para enero el juicio contra Alex Saab en EEUU por lavado de dinero



Funcionarios policiales tomaron el edificio de la gobernación de Táchira, según denuncia Laidy Gómez



Freddy Superlano convoca a protestas en Barinas



Tomás Guanipa: «el país habló fuerte a través de la abstención»



«Dejen la lloradera y asuman su barranco», dijo Andrés Velásquez



Aún no permiten el ingreso y salida del transporte público a la frontera



Otra vez se fue la luz en Cumarebo en Coro



Carmen Meléndez ganó en Caracas pero el PSUV ya no será la única fuerza en el Concejo Municipal



Scarano a Rafael Lacava: bajaste más de 150 mil votos desde tu última elección en 2017



Embajador Vecchio agradece a EE.UU. por su firme posición sobre farsa electoral en Venezuela del 21 Nov



Denuncian falla generalizada en servicios básicos del estado Bolívar



Preso escolta del alcalde de San Francisco Dirwings Arrieta, por asesinato en el centro de votación Eduardo Emiro Ferrer del Zulia



Senador Marco Rubio: «Espere lo peor cuando un narco-régimen convoca elecciones ilegítimas»6211:12

Exministro de Seguridad salvadoreño se declaró culpable en caso de corrupción



EE.UU. impone sanciones contra una empresa vinculada con Rusia y dos buques por el gasoducto Nord Stream 2



Rolls Royce creó el avión eléctrico más rápido del mundo



Imputarán por homicidio a hombre que embistió desfile navideño en EEUU



Pdte. Duque sobre elecciones en Venezuela: “Eso fue una crónica de un fraude anunciado»



José Antonio Kast: «No queremos ir en la ruta de Venezuela o Cuba»



Policía confirmó que atropelló en desfile navideño de Wisconsin no fue un atentado terrorista



Decretan confinamiento obligatorio para las personas no vacunadas en una región de Rusia



Panamá incautó más de tres toneladas de cocaína en contenedores con destino a Europa



Liberados dos de los 17 misioneros secuestrados en Haití.



El cuarto confinamiento de Austria agudiza la polarización de la sociedad



Embajada de Venezuela en Colombia informa que certificación que sustituye apostilla de títulos podrá a solicitarse a partir del 23 Nov



Joe Biden nomina a Jerome Powell para un segundo mandato al frente de la Reserva Federal



Biden invita a representantes de Juan Guaidó para participar en la Cumbre Virtual por la Democracia



La lava llega al mar en La Palma, crea otro delta y obliga a confinamientos



Servicio de Espionaje Exterior ruso niega preparativos de un ataque a Ucrania



Una mujer trans se convierte en diputada electa por primera vez en la historia de Chile



Un accidente de autobús en Bulgaria deja al menos 46 muertos



Israel, Jordania y EUA acuerdan establecer consultas para cooperar en el campo del agua y la energía



Colombia reportó más de dos mil 100 nuevos casos de Covid-19



Merkel dice que las restricciones en Alemania contra el Covid-19 ya no son suficientes



«Crónica de un fraude anunciado»: Duque catalogó de «farsa y patraña» las elecciones regionales



La tragedia de Wisconsin: Casi la mitad de los heridos en el atropello durante el desfile navideño son niños



Decretan por primera vez confinamiento obligatorio para las personas no vacunadas en una región de Rusia



Congreso de Perú declaró persona non grata a Evo Morales



Arrestaron en Nicaragua al exembajador ante la OEA, crítico del régimen de Ortega



Kevin Spacey debe cancelar 31 millones de dólares a la productora de «House of Cards»



El oscuro secreto familiar que Jack Nicholson descubrió de adulto: Su hermana era su madre



Leo Messi habló nuevamente sobre su deseo de regresar al Barcelona



La familia real británica, en pie de guerra contra la BBC



Disney suspende venta de pases anuales y deja de pedir vacunas a empleados



Niuman Romero se llevó el jugador de la semana



Kipchoge aspira a su tercer premio al Atleta Mundial del Año



FIFA dio a conocer a los candidatos al premio ‘The Best’



Deyna Castellanos ya tiene su «Menina» en una calle de Madrid