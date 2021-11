Son titulares viernes #26Nov

Solo 7% de las familias en Venezuela cocinan con gas directo.







Tiene retenida las actas de Barinas que le dan el triunfo a Superlano.







Confirmado las actas faltantes del Municipio Arismendi del Estado Barinas están en manos del General de División, José Serrano jefe del ZODI 32







Desde el día lunes 22 de noviembre llegaron las actas del Municipio Arismendi a la Zona Operativa de Defensa Integral ZODI N° 32 a manos del General de División, José Serrano.



Rector Alexis Corredor dijo que están haciendo un «nuevo conteo” de los votos en Barinas





Freddy Superlano convoca una protesta este 26 Nov para exigir resultado electoral en Barinas





Súmate: Venció plazo legal para publicar resultados en Barinas





Alcaldesa electa en Monagas denunció saqueo del chavismo al ayuntamiento





Cinco alcaldías han sido desmanteladas desde las elecciones regionales del 21N





Dgcim irrumpió en toma de posesión de la alcaldesa de San Juan de los Morros





Detuvieron a funcionarios de la Dgcim que irrumpieron en juramentación de alcaldesa en Guárico





Una joven detenida y búsqueda de una jueza: Lo que dejó la irrupción de la Dgcim en alcaldía de Guárico





«Nadie se cansa hasta ver la victoria»: Freddy Superlano convocó nueva protesta para este 26 Nov





Protección a embarazadas retrocede a niveles de los años cincuenta





El CNE proclama a concejales pero no publica quién ganó las curules





Blanca Rosa Mármol: Las votaciones son inútiles con este régimen





Disminuye el número de militares en cargos de elección popular: Cuatro de los gobernadores electos provienen de la FAN.







A falta de números oficiales, Luis Carlos Díaz revela alarmante cifra de desconexión a internet en los hogares venezolanos







El régimen de Maduro promueve la tala de árboles en Caracas mientras ministerios y autoridades se hacen los locos.







“Va a terminar colapsando”: Economía de bodegones es insostenible a largo plazo en Venezuela.







Pepsico reconocida como la empresa con Mayor inversión social en los premios Gustavo Vollmer.







La próxima elección que haya en Venezuela es para salir de Maduro, dijo Guaido.







Justicia española valida la entrega de “El Pollo” Carvajal a EEUU y avisa que “no cabe recurso alguno”







Fiscalía investigará presuntos ataques a emisoras comunitarias pero se lava las manos con el saqueo de alcaldías







Fedecámaras Monagas solicita la privatización de los servicios públicos.







Periodista Xabier Coscojuela sobre situación en Barinas: No hay justificación creíble para que no se haya dado un resultado







La imagen de la Divina Pastora recorrerá las calles de Barquisimeto en el Pastora Móvil para evitar aglomeraciones.







Javier Tarazona, director de FundaRedes cumple hoy 147 días privado de libertad.







Diferida audiencia preliminar de los activistas de FundaRedes por incumplimiento de traslado



Ante niveles de desnutrición infantil Cruz Roja dona kit de vitaminas.







ONGs piden un acuerdo nacional para rescatar la institucionalización, en un Manifiesto.



Reino Unido: Las elecciones en Venezuela dejan mucho que desear.







El bolívar se sigue depreciando frente al $ ante la imposibilidad del BCV de seguirlo protegiendo, advierte José Guerra.



Tarifas de viaje terrestre al interior del país se ubican en mínimo $10





En ocho estados pueblos indígenas eligen este viernes a sus legisladores y concejales





Dgcim irrumpió en toma de posesión de la alcaldesa de San Juan de los Morros para detenerla





El mercado oficial venezolano funciona mediante mesas de cambio y el menudeo, siendo esta última la más utilizada por personas naturales. Las comisiones varían entre 0,25% y 5% del monto en #bolívares de cada operación:





Conviasa activó «vuelos especiales» a Madrid en diciembre y enero





El Black Friday es una buena oportunidad para los comercios venezolanos, asegura Cavecom-e







Representante de Maduro viajó 36 veces a Madrid para llevarle dinero a Podemos







Pasajeros esperan desde ayer para salir de Maiquetía a Panamá por fallas en el avión4905:56

Caos sanitario: Hospital María Pineda de Lara no tiene espacio, familiares de pacientes duermen en aceras







Castro: Todavía no se puede hablar de tercera dosis en Venezuela







Un juez federal de EEUU adelantó la audiencia del juicio de Alex Saab por lavado de dinero



Maduro apareció sorpresivamente en Cuba la noche de este 25 Nov





Dólar: 4,58 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,98 Bs/$ / Bitcoin 56,993.80 $





En Santa Rosalía, en el estado Portuguesa, siguen protestando por supuesto fraude electoral





Monitor Sindical deplora pésimas condiciones del personal de salud venezolano





COVID-19: la nueva variante detectada en Sudáfrica muestra un “gran salto en la evolución” del virus»





FAP-Salud: En Venezuela los únicos que tendrán navidades felices serán Maduro y sus cómplices





ONG convocan caminata para rechazar poda y tala de árboles en Caracas este sábado 27.





Venezuela confirma 1.035 nuevos casos por COVID-19 y 11 fallecidos







La Unesco creó un marco ético y político para la regulación internacional del uso de la Inteligencia Artificial







La OMS convoca una reunión de emergencia sobre la nueva variante del coronavirus.







Ascienden a 52 muertos en accidente en mina de carbón en Rusia.







Saqueos, incendios y barricadas: las medidas anti covid provocan disturbios en la isla francesa de Martinica







España empieza a exigir el ‘pasaporte covid’ por miedo a otra ola de contagios







Pedro Castillo se enfila contra los medios en Perú mientras que crece la desconfianza hacia él.







La oposición peruana pide «formalmente» la destitución del presidente Pedro Castillo







Europa respalda uso de la vacuna anti covid de Pfizer en niños de 5 a 11 años







Un tratamiento israelí contra el COVID-19 grave redujo la mortalidad un 70%







Detectan en 3 países una nueva variante de covid-19 con un número extremadamente alto de mutaciones







EEUU invitó a Taiwán a la Cumbre Virtual por la Democracia, China se enfurece







La “niña afgana” de ojos verdes que salió en la portada de la revista National Geographic fue evacuada a Italia







Interceptaron casi dos toneladas de droga y detienen a tres extranjeros en Panamá







EEUU pide oficialmente a Colombia la extradición de jefe del Clan del Golfo



Teletrabajo obligatorio y cierre de escuelas: Portugal impondrá restricciones por el Covid-19 tras la Navidad





Reino Unido corta la conexión aérea con seis países africanos debido a la nueva variante del covid-19





Corea del Sur analiza prohibir el consumo de carne de perro





Marruecos aplaza hasta el domingo la suspensión de vuelos con Francia, para prevenir la covid-19





Hombre es condenado a muerte por contrabandear copias de ‘El Juego del Calamar’ en Corea del Norte.





Sofisticada nave china encendió las alarmas tras espiar las costas de Australia





Estudio reiteró que vapear causa el mismo daño genético que fumar cigarrillos





Explotó taller clandestino de pirotecnia en México





Tribunal revoca prohibición de que Mauricio Macri salga de Argentina





Vargas Llosa es elegido miembro de la Academia Francesa de la lengua





The Washington Post: Los migrantes venezolanos son un nuevo desafío fronterizo para la administración de Biden







Francia administrará vacunas de refuerzo a todos los adultos.





Talibanes se reunirán con EE.UU. y la UE para abordar la reapertura de embajadas





Francia y Reino Unido expresaron este jueves su voluntad de cooperar contra las mafias que trafican con migrantes, un día después de la muerte de 27 personas en el naufragio de su embarcación en el canal de la Mancha





La OMS convoca una reunión de emergencia sobre la nueva variante del coronavirus





Amazon no aceptará pagos a través tarjetas de crédito Visa a partir de enero de 2022





Gobierno de Colombia anuncia decomiso de 10 toneladas de cocaína al ELN





Anuncian mega jornada de vacunación anti-COVID-19 del 26 al 28 Nov para venezolanos en Bogotá





Santos: Iván Duque estaría explorando caminos para reanudar conversaciones de paz con el ELN





Olaf Scholz será el nuevo canciller de Alemania y sucederá a Angela Merkel4305:56

Mueren niños y mujeres migrantes que naufragaron intentando llegar a Francia





Inhabilitado el hijo de Moamar Gadafi para las presidenciales en Libia





Polonia pide a la Otan más apoyo ante ataques armados de migrantes





Portugal impone un «cerrojazo» en Navidad, con teletrabajo obligatorio y cierre de escuelas





Vargas Llosa, elegido miembro de la Academia Francesa de la lengua





Israel reporta tres casos de la nueva variante del coronavirus detectada en África





OMS investiga nueva variante del coronavirus con múltiples mutaciones en Sudáfrica





Venezolana en el Miss Mundo se perfila como favorita





Alicia Machado a Pablo Montero: Yo entiendo que los artistas no deberíamos tener una bandera política, pero sí una bandera de humanidad





“Saca a Maduro de allí”: Rubén Blades le pidió “el milagrito” a Maria Lionza durante un concierto en Atlanta







Cancelan contratos a Pablo Montero por cantar en el cumpleaños de Nicolás Maduro



Arcángel revela que Maduro también lo invitó a cantar en Venezuela







Jackson Melián será el nuevo manager de los Tiburones de La Guaira







Maradona: Abuso, drogas y lo más oscuro que se ha conocido tras su muerte







CONMEBOL eliminó el gol de visitante como método para decidir desempates



Por primera vez llega a Venezuela el primer simulador de MotoGP





Europa League: West Ham y Leverkusen a octavos, Marsella eliminado



Tigres 10-7 Cardenales



Tiburones 9-10 Caribes



Aguilas 6-15 Leones





Lewandowski, Messi, Cristiano y Benzema entre nominados a mejor jugador 2021





Fifa y OMS se unen en campaña contra la violencia doméstica





Caracas 42K recibirá el Campeonato Sudamericano de Media Maratón





Tenistas que falsifiquen vacunas serán sancionados con tres años sin jugar