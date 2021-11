RETACITOS #28Nov

Ciertamente, no deberíamos iniciar esta columna con la manida frase de “yo se los dije”, pero no recordamos una cifra exacta, pero fueron cientos de veces las que les advertimos que debían hace todos los esfuerzos para ir a las elecciones del 21N con candidaturas únicas, ya que solo mediante este mecanismo crecía de manera exponencial la posibilidad de obtener el triunfo, el no hacerlo de esta manera, en la mayoría de los casos por el ego de algunos candidatos, por los intereses personales o partidistas en otros, era un “suicidio” salir a competir con una votación atomizada, distribuida entre 3 y hasta 5 candidatos, para medirse con un partido oficialista, que aun cuando todos estaban conscientes que no tienen muchos votos, los pocos que tienen los saben administrar, además se ocupan de buscarlos en los lugares más apartados, porque saben el valor que representa el sufragio, en una elección que no contaba con las mejores condiciones para la oposición, pero era con lo que se contaba porque ya no había chance de realizar modificaciones ni con el árbitro electoral, ni con los cronogramas que ya se estaban aplicando. Durante los dos o tres meses previos a las elecciones, se dieron algunos a cercamientos, uno que otro escarceo, todos los candidatos a cargos de elección popular decían tener la mejor disposición y buena voluntad para llegar a un entendimiento sobre un candidato único, pero el nombre que encabezaba la lista era el propio y así ocurrió en la mayoría de los casos; incluso nos tomamos la libertad de llamar directamente a algunos de los que participaban como aspirantes a la gobernación y alcaldías y el cuento siempre fue el mismo.

Lo ocurrido con el caso del Sargento de Nirgua, es digno de ser sometido al escrutinio de personal especializado, como sociólogos y psicólogos, porque pensar el 30 de octubre o el 5 de noviembre que pudiera perder la gobernación de Lara, era un supuesto negado, todas las encuestas, incluyendo hasta las del oficialismo, le deban una diferencia de hasta 20% a favor en contra de su contrincante del oficialismo, ya que todo el mundo estaba claro y consciente que el candidato de la Plataforma Unitaria nunca arrancó, ya el hecho de la imposición le generaba un rechazo, porque si algo detectan los venezolanos son las cosas obligadas, por la fuerza, de tal manera que esa candidatura nació con plomo en el ala; además allí jugo papel importante el ego personal, ya que nunca pasó por su mente medirse con Falcón por una candidatura única, lo que no hubiese sido aceptado por el G4, gran responsable de lo ocurrido en la región y ahora deben andarse dando golpes de pecho, con sus correspondientes mea culpa, pero ya el daño está hecho y no hay absolutamente nada que hacer, sino pasar la página y pensar que aun el 86% del país rechaza la gestión del régimen, que la revolución ha perdido el 75% del capital político que les dejó el Comandante Galáctico que se ubicaba en un 42% de apoyo y que en este momento solo alcanza a un 11%. El 21N en después del mediodía cuando vimos al sargento de Nirgua en los medios llamando a la “operación remate”, entendimos de inmediato el mensaje; aun cuando los mensajes del jefe del clan reyes, casi pidiendo de rodillas a la gente que fuera a votar, al igual que el clamor del Coccosette en la misma, onda revelaba que los números no andaban bien y por supuesto, quien tuviera en estos momentos mayor capacidad movilización, y verdadero deseo de ganar, echaron el resto y lograron aumentar sus cifras en los municipios foráneos, muchos de los cuales no visitó Falcón.

- Publicidad -

Se asegura, de acuerdo los números que se conocieron a posteriori, que el sargento de Nirgua ganó de calle en Iribarren, al extremo que de casualidad no montó con sus votos a Boby en la Alcaldía de Iribarren en total fueron 218.091 votos; sin embargo dicen que del árbol caído todos quieren hacer leña, lo cual es totalmente cierto, pero investigando algunas interioridades, con amigos dentro de los comandos de campaña, ha trascendido que alrededor de Falcón estuvieron algunos personajes, de esos que nunca faltan, que son aquellos que se encargan de alimentar el ego de los candidatos, de recordarles que “están sobrados”, que las encuestas los colocan como el único refresco del desierto, que cualquiera que se ofrezca para ayudarlo, seguramente después que ganes llegará a pedir un cargo o a que le entregues algunos contratos de obras; son los que le abren paso cuando llega a cualquier sitio y no permite que mucha gente se le acerque. Aseguran que fueron estos personajes los que le recomendaron que no visitara a Río Claro, porque los 8.000 votos que allí pudiera sacar no le iban a hacer falta; igual recomendación le hicieron con otros municipios foráneos, y lamentablemente el candidato se dejó convencer con los halagos y fueron precisamente los votos de esos municipios que desatendió, los que le hicieron falta a la hora de sacar las cuentas. Aseguran que estos sujetos, mandaban más que el jefe de Campaña, eran los que manejaban la agenda del candidato y quienes decidían, quien podía verlo y quién no, incluyendo a personalidades y empresarios importantes de la región. Los 900 vehículos que le habían ofrecido para la operación remate, no aparecieron en el momento en que más se necesitaban; hoy estos personajes quedaron enchufados, gracias al portaaviones en el que se montaron, pero estamos seguros que no lo agradecerán y quienes antes rodeaban al candidato por todas partes que pasaba, ahora lo dejaran solo, porque la derrota es huérfana.

También quiero recordarles a todos aquellos amigos cercanos al candidato, que el día 20 de noviembre, andaban realizando reuniones a escondidas y tras bastidores con la gente de su entorno íntimo, repartiéndose los cargos del gobierno regional y nominando a los presidentes de las empresas y organismos para estadales y paramunicipales, que el mismo domingo 21N les recomendé en esta sección que no se precipitaran, que lo más saludable para evitarse momentos desagradables, era esperar que el CNE diera a conocer las cifras oficiales y estamos plenamente seguro aquellos que ya estaban sacando cuentas, de lo que ganarían cuando asumieran sus cargos, aún deben estarse sobando la rabadilla con el golpe que se dieron al conocer los resultados. Por supuesto que si algo hay que reconocerle al sargento de Nirgua, fue su entereza para reconocer su derrota, admitiendo que le hicieron falta los votos de aquellas zonas y regiones que no visitó por las recomendaciones de sus “consejeros” y “asesores” más cercanos, demostrando una gran madurez política, y es por eso que nos ha sorprendido que una persona con tanto burdel en el mundo de la política, no haya seguido al pie de la letra las recomendaciones fundamentales en una campaña electoral, nunca nadie está demás, todo el mundo hace falta, es preferible que sobren los votos y no que falten y, sobre todo hay que llevar el mensaje hasta los lugares más recónditos de la entidad, de manera que ahora no se diga, es que el candidato no nos visitó, no conocíamos sus planes y proyectos, y por lo tanto votamos por quienes nos traen las bolsas del Clap, nos pagan la pensión, nos dan uno que otro bono y nos amenazan con quitarnos estos beneficios, sino votamos por ellos, de tal manera que esta es la realidad que se impuso en la región y ya todos conocen los resultados..

Por supuesto, por parte del PSUV a pesar de haber obtenido la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, así como también diputados y concejales, no hubo fuegos artificiales, tampoco celebraciones y mucho menos discursos en el Balcón del Pueblo de Miraflores, porque a la hora de revisar los números, la debacle ha sido descomunal, el total de votos en todo el país fue de 3 millones de papeletas, lo que por supuesto no da motivos para celebrar, porque con el paso del tiempo la organización política corre el riesgo de convertirse en un cascaron vació. La situación generó mayor inquietud cuando 14 gobernadores ganaron con votaciones entre 19.800 y 160.000 sufragios y solamente 4 gobernadores registraron votaciones que oscilaron 200 mil y 250 y dos ganaron con votaciones entre 300 mil 430.000 votos. Analistas de la talla de José Antonio Gil Yépez, director de Datanalisis ha expresado que el gobierno revolucionario ha perdido el 75% de su identificación política, ya que de 40% de identificación que les dejó Hugo Chávez, en estos momentos solamente tienen un 11%, y esto es lo que se acaba de reflejar con los resultados de las elecciones. Asimismo dijo a los medios que , “el Presidente no puede seguir rodeado por una cantidad de incompetentes, que han mal manejado los dineros públicos en tantas gobernaciones y alcaldías, que agarren ese rábano por las hojas y lo arranquen de una vez, que asuman que no pueden ser un gobierno de bates quebrados, que gana por abstención y por división de la oposición”. Lo cierto es que en esta oportunidad ha quedado claro y diáfano, que las épocas en las que el Comandante Galáctico ganó las elecciones con 56,20% en 1998 y en el 2013 cuando el actual inquilino temporal de Miraflores ganó con 50,61% de los votos, quedaron en el pasado, hoy el desgaste está pasando facturas y quedó demostrado con los resultados del 21N, que ni siquiera las UBCH se movilizaron y obligaron a la dirigencia a pegar las carreras de última hora, de lo contrario la implosión habría sido total.

Por otra parte, otra lectura que está en el ambiente, y que debería ser considerada por la oposición, una vez que se redimensione y sea renovado su liderazgo, es la alternativa del referendo revocatorio y sobre esta materia hay que comenzar a moverse con seriedad, no hay que olvidar que aun cuando hubo una abstención superior al 60%, la poca gente de la oposición que salió a votar superó ampliamente la votación del chavismo, quedando en evidencia que es minoría ya que ni siquiera su propia gente salió a votar por ellos, lo que tiene altamente preocupada a la alta dirigencia del PSUV que se han declarado en emergencia, aun cuando no lo anuncien oficialmente y persistan en vender la idea de que ganaron casi todas las gobernaciones. Por eso recurrimos nuevamente a las declaraciones de Gil Yépez quien explicó que el hecho que para un revocatorio, la oposición no se tenga que poner de acuerdo para escoger candidatos, sino que simple y llanamente el candidato es Si o NO, son dos candidatos, el del gobierno que es el que dice No revocar y el candidato opositor que dice Si Revocar, entonces esto allana un camino para el que tenga un potencial, y hoy en día sigue teniendo un potencial de un 80% que representan el 84% de las personas que dicen que la gestión del presidente es negativa y el 77% que dice, según la encuesta de Datanálisis en octubre, que prefiere que el presidente Maduro cambie en este mismo año o en el 2022 con revocatorio, entonces la mesa está ser vida desde el punto de vista de ese Potencial político.

Por supuesto, no podemos dejar de lado el demoledor informe preliminar sobre las elecciones, elaborado por la Misión de Observación de la Unión Europea, presentado por Isabel Santos, quien definitivamente metió el dedo en la llaga. En efecto, lo primero que señaló fue que la Misión “ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adhesión al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron el Estado De Derecho, la igualdad de condiciones, la equidad y la transparencia de las elecciones”. Asimismo, afirmó que la campaña política estuvo enmarcada por el uso excesivo de recursos del Estado , a pesar de que el marco legal establece una normativa en materia de financiación de la publicidad en las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones, por lo tanto estima que el CNE tiene que ser reforzado en sus aspectos sancionatorios. Denunció que en el terreno eminentemente electoral, se han dado una serie de inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativas, que se han retirado o se han suspendido a los dirigentes más reconocidos de algunos partidos, el control de sus símbolos y tarjetas electorales. “En este último punto, quisiera referirme a las normas y leyes de los medios de comunicación y las amplias disposiciones legales sobre los delitos de Odio que obstaculizaron el la libertad de expresión y el derecho a la información, además nuestros observadores han sido testigos de la presencia de punto de control, conocidos como puntos rojos en los 23 estados y en el Distrito Capital, a pesar de su prohibición explícita por el CNE. Santos lamentó el asesinato de un votante que estaba haciendo cola a las puertas de su centro de votación en el estado Zulia, un atentado en el que resultaron heridas otras personas, además hemos recibido noticias de otras agresiones, a un observador electoral y a dos defensores de los derechos humanos en el estado Lara, actos como estos no tienen cabida en un proceso democrático. Por supuesto que el informe preliminar “le sacó la piedra” al gobierno y desde ya han anunciado que no les permitirán el ingreso en enero, cuando vendrán a presentar el informe definitivo.

Por cierto es bueno alertar a algunos de los candidatos que triunfaron en forma abrumadora, como es el caso de joven Javier Oropeza nuevo Alcalde de Carora, a quien ya un grupo de avispados ha comenzado a cercarlo y a endulzarle las orejas, diciéndole que se ha convertido en el fenómeno electoral de las pasadas elecciones, que no debe perder el tiempo y comenzar de una vez a pensar en el futuro, porque después de la alcaldía de la ciudad del Morere, el reto que tiene por delante es la candidatura presidencial. Es evidente que en Carora se nada sirvió la campaña de descrédito de una emisora de un contendor, donde durante los tres meses previos a la elección estuvieron echándole plomo, sapos y culebras contra Javi y la oposición, pero no lograron su perverso cometido. Nos conocemos al personaje f ace to face, pero hemos tenido referencias que es un hombre inteligente, honesto y directo que no se deja manipular, de allí que tenemos plena confianza en que no “comerá casquillos” y seguirá haciendo su carrera política, quemando etapas y no sabemos si en futuro pudiera estar pensando en Miraflores, pero por los momentos tiene que concentrarse en rescatar a la ciudad de Carora del desastre, el caos y la postración en el que la han dejado los alcaldes revolucionarios, quienes se dice que supuestamente utilizaron sus cargos para hacer negocios en beneficio personal, de tal manera que hacemos el comentario porque nos llegó la versión de un grupo de “amigos” del alcalde ganador que andan armando esta conseja, de tal manera que amigo, “no pierda el foco”, rescate a la ciudad y en un futuro ya se verá.

También se comenta con mucha fuerza, que también hay gente que considera que con los resultados electorales que obtuvo Bobby, gracias al portaaviones de Falcón, que por muy poco no lo convirtió en el sustituto del Cocossette, sino que además montó varios diputados en el Consejo Legislativo, algunos de forma inmerecida, porque ni siquiera hicieron campaña, sino que se ganaron esas posiciones como jaletis profesionales, el exsecretario del CES de AD pudiese en cualquier momento tomar las instalaciones de la Pochocha y darle un golpe de estado a la Bella Soo que se merecía unos resultados más favorables de los que obtuvo, y que si hubiesen acordado con Falcón hoy sería la nueva burgomaestre de Iribarren. Entonces no pierdan esto de vista, en la AD de Berni y los alacranes, la procesión anda por dentro, no se descarta que se convoquen elecciones internas en AD, tomando en consideración sus devaneos con el TSJ. Escuchamos un audio en el que se admite que AD va cayendo en “barrena” y hay que detener la caída; asimismo denuncian que los alacranes manejaron ingentes cantidades de recursos dizque les dio el CNE y amigos empresarios, cuestionando que a la gente de las regiones nos les enviaron “ni siquiera cinco bolívares para una recarga telefónica”, agregando que los abandonaron, denunciando asimismo que el Indio Berni exigía que tenían que pagarle el hotel “a unos 20 bates quebrados que se traía” y ni siquiera convocaban al CES para que los conocieran”, afirmando que Berni nunca se ocupó de ver el estado en que estaban las estructuras, además le recuerdan que apenas sacó un poco más de 2 mil votos en Amazonas saco AD, habiendo sido tres veces gobernador, Secretario General Nacional. Bueno así andan las cosas después de las elecciones en los partidos. Nadie ha terminado de comprender de que medios se valió el personaje que no tiene un pelo de tonto, y nuevamente lo acaba de demostrar, al aparecer como un flamante diputado del CLEL, sin tener partido, sin tener real porque dizque aseguran que está quebrado y endeudado con una empresa quiboreña a la cual le debe hasta el modo de andar, pero por allí anda pavonándose sin ruborizarse siquiera. La colectividad espera que pronto ordenen quitar toda la publicidad electoral que colocaron en las principales calles y avenidas de las ciudades del estado, en especial las de las dos autoridades de la alcaldía y la gobernación.

*****

Tal como la moneda venezolana ha sido desplazada de facto por el dólar en más del 70% de las transacciones, lo mismo está ocurriendo con las instituciones públicas de Salud, Educación, Gimnasios, Canchas Deportivas y cualquier ente perteneciente al Estado al que se acuda para solicitar un servicios. Todavía mucha gente no termina de entender que el signo monetario nacional es el bolívar, que no existe ninguna disposición escrita por parte del Banco Central de Venezuela, disponiendo algo diferente, así que quienes quieren imponer el dólar a juro, están violentando la normativa monetaria vigente. Sin embargo, bajo la figura de la colaboración, la cual en la mayoría de las veces es obligatoria, debes pagar en verde o al cambio actual , si vas a inscribirte en un centro educativo, pues se excusan argumentando que necesitan comprar papelería, sacar copias, tinta para imprimir, material de limpieza y pare usted de contar. Lamentablemente, lo mismo ocurre en los hospitales públicos, a la hora que un paciente necesite hacerse unos RX, inyectadoras, kit quirúrgico. Para practicar algún deporte se repite la historia con la figura de los denominados Clubes donde debes pagar para el uso de las instalaciones a pesar de ser públicos, todo esto nos lleva a una Venezuela resiliente, a la Nación dolarizada y privatizada de hecho y no de derecho. Tampoco se quiere entender que la mayoría de los venezolanos, reciben sus salarios en bolívares, es por eso que los niveles de pobreza superan el 87% en todo el país y la pobreza extrema el 76% de acuerdo con la encuesta Encovi, sin que se vislumbren cambios en el corto, mediano y largo plazo.

*****

Con fecha 16 de agosto 2021, la Junta Directiva de la Asociación Civil Agata, representante de la Urbanización Ciudad Roca-Agata, remitió una comunicación a la Dirección Nacional de la Sundde, a la Consultoría Jurídicia, a la Direción Regional de la Sundde Lara, con la finalidad de solicitar que se determinara el ámbito de competencia que tiene la SUNDEE, la figura jurídica existente en nuestro urbanismo, la Ley especial que nos regula, la libertad de asociación y el respeto a la propiedad privada que nuestra carta magna consagra, en un escrito en el que soportan suficientemente las razones para la actuación de la directiva de esta organización. Pues bien, al momento de redactar esta información, el 26 de noviembre, la Superintendencia no había dado respuesta, ni por la más elemental norma de cortesía. Lo cierto es que en la Urb., al parecer habitan unos vecinos conflictivos que supuestamente se niegan a pagar las tarifas del condominio, y están solicitando que se aplique al parcelamiento la Ley de Propiedad Horizontal, planteamiento que además de extemporáneo, no procede, de acuerdo con todas las consultas legales que se han realizado, siempre con el ánimo de resolver el problema en los mejores términos, porque la mayoría de los vecinos están de acuerdo con los montos que se están pagando y así se ha demostrado. Por estas razones, y en nombre de los habitantes de la Urbanización Ciudad Roca-Agata, solicitamos a la SUNDDE que proceda a dar una respuesta a la brevedad posible, a la comunicación ya que han pasado cerca de 4 meses y aún no ha habido ningún pronunciamiento, que pudiera haber puesto fin a la controversia que está planteada en la urbanización, manteniéndose un clima de tensión poco deseable en cualquier comunidad donde habita gente civilizada.

JBS