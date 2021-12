Freddy Superlano: Arreaza es un desconocido total para el pueblo barinés #7Dic

Jorge Arreaza es un desconocido que no tiene ningún vínculo con el pueblo barinés, aseguró Freddy Superlano, al referirse a la designación del excanciller como candidato del gobierno para las elecciones del 9 de enero.

«Por lo menos Argenis Chávez es de Barinas. Arreaza es un desconocido total, no hay ningún vínculo, no se parece a los barineses para nada, no les dice nada. Yo creo que ellos van a somatizar la derrota con Arreaza y no quisieron exponer a otro de apellido Chávez», aseguró el líder político en entrevista radial.

Indicó que la derrota de Argenis Chávez en Barinas, no solo se debe a su mala gestión, sino al descontento generalizado que existe por el modelo implementado por Maduro. «Argenis, a quien derrotamos por segunda vez, venía del año 1998 acompañando a su papá en la gobernación. Entonces no es solo el desgaste, sino el descontento. Quieren hacer ver que el descontento es con Argenis y no con ellos. El descargo de Argenis, que no le vamos a quitar ninguna culpa, es que el descontento es también por el modelo de Maduro«, analizó.

Por otra parte, destacó que lo ocurrido en Barinas representa una violación sistemática de los derechos humanos. Además, dijo que a pesar del «esfuerzo» del régimen de querer que exista confianza en el CNE, con lo de Barinas «se quitaron la máscara».» No son suficientes dos rectores cuando hay otros poderes que tienen incidencia directa en el CNE», agregó.

Las actas

Superlano detalló que con el 99,69 % de las actas en sus manos, ya se conocía al ganador y así lo anunciaron el lunes 22 de noviembre. Además, reclamó al presidente del CNE porque, aún faltando 10 % de los votos por totalizar, dio como ganador a Argenis Chávez.

Superlano recordó que las actas que reflejaban su victoria estaban en la sala técnica de su equipo, a excepción de las que tuvieron en manos de las Fuerzas Armadas. «Unos militares decían que esperaban la orden de Diosdado, otros de Padrino López y otros de Nicolás Maduro», añadió.

Precisó que las actas «desaparecieron» del municipio Arismendi. «Eran dos actas manuales y una que estaba en la memoria de la máquina. A ellos no le daban los números para ganar. Nuestros testigos nos hicieron saber que no había forma de cambiar los resultados, incluso con un acta que nunca apareció».

El gobernador electo de Barinas tildó la candidatura de Claudio Fermín como irresponsable. «Seguramente van a querer hacerse las víctimas, pero todos sabemos hacia donde hay que apuntar, los números lo van a demostrar. Si él sabe eso, ¿por qué insiste?, son políticos con dilatada trayectoria y saben como funciona esto».

