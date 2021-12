Presidente de Consorven: Durante elecciones del 21N se vulneraron los derechos de los discapacitados #13Dic

Según análisis realizado por la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, las personas con discapacidad no recibieron información en formatos accesibles para saber desde quienes eran los candidatos, hasta cómo votar en las máquinas electorales, lo cual evidencia discriminación hacia ese sector de la población.

En este sentido, el presidente de Consorven, Juan Ángel de Gouveia, manifestó que es fundamental que se cree un ambiente de confianza, con pleno ejercicio de los derechos políticos, así como la educación e información en materia electoral para toda la ciudadanía y en especial para las personas con discapacidad que constituyen un número total de 447.593 electores, según datos del Consejo Nacional Electoral.

Al respecto, recordó el artículo 190 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual establece que “El Consejo Nacional Electoral garantizará que las campañas divulgativas y educativas sean elaboradas garantizando el acceso a las mismas por parte de los electores y las electoras con discapacidad.”

Aseveró Gouveia que la información no llegó a todos por igual, y en ese particular hizo mención a los medios de comunicación, específicamente a las redes sociales, donde se identificó, “que en 58% de las publicaciones no se usó lenguaje sencillo ni explicativo, 73% no usó subtítulos electrónicos y en ninguna de las informaciones se empleó el apoyo de intérpretes de LSV”.

Añadió además, que 7 de cada 10 personas con alguna discapacidad no consideran accesible las campañas institucionales realizadas por el CNE. “Se constató que 6 de cada 10 personas con discapacidad entrevistadas, no conocen sus derechos electorales, y 9 de cada de 10 personas con discapacidad no recibieron información del proceso electoral dirigida a este sector importante de la sociedad”.

También recalcó que en las elecciones del 21N, 3 de cada 10 personas con discapacidad presentaron dificultades con instrumentos electorales (cuadernos de votación) y con la asignación de la mesa electoral donde le correspondía votar; 7 de cada 10 no consideraron accesible la explicación sobre cómo votar y 8 de cada 10 Centros de Votación, no contaron con afiches fácilmente ubicables y en formatos accesibles, para explicar cómo votar y el funcionamiento de la mesa electoral.

En base a los anteriores planteamientos, el presidente de Consorven hizo un llamado a los organismos competentes a fin de procurar mecanismos de comunicación accesibles, el uso de lenguajes sencillos explicativos y alternativos para informar todo lo referente al proceso electoral.

Igualmente se deben diseñar los materiales electorales en formatos que permitan a personas con discapacidad auditiva y visual, acceder y comprender al igual que el resto de la población la información respectiva; asegurar que las personas con discapacidad sean asignados a votar en mesas electorales que pueden ser ubicadas en centros electorales con infraestructuras accesibles, y por último y no menos importante, consultar a Organizaciones para Personas con Discapacidad todo lo relativo a medidas inclusivas de la discapacidad en el aspecto electoral.

“Son estos datos presentados los que nos hacen seguir insistiendo en la necesidad de que días como hoy, se respeten y se garanticen los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad» apuntó.

Recordó Gouveia que el es el Estado el responsable de garantizar los derechos humanos de todas las personas sin distingo de ningún tipo de distinción y por ello deben garantizarse los derechos de todos y todas las personas, en especial, los de todos aquellos grupos vulnerables y sub representados, dentro de los que se encuentran los niños y niñas, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad.