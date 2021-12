Antequera: Más de 15 días sin una gota de agua en gran parte de Barquisimeto #16Dic

El diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Daniel Antequera, denunció este jueves 16 de diciembre que gran parte de Barquisimeto no cuenta con el servicio de agua potable desde hace más de 15 días.

Tal reclamo fue hecho por el parlamentario a través de Twitter, quien tampoco dudó en señalar al gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, como principal responsable de la situación.

“Señor Adolfo Pereira entiendo que al no ser de acá no conozca lo que esto significa pero deje de ignorar esta situación, no mienta diciendo que se está resolviendo cuando lamentablemente se ve todo lo contrario”, escribió Antequera.

Más de 15 días sin una gota de agua en gran parte de #Barquisimeto.



Sr. @AdolfoP_Oficial entiendo que al no ser de acá no conozca lo que esto significa pero deje de ignorar esta situación, no mienta diciendo que se está resolviendo cuando lamentablemente se ve todo lo contrario. — Daniel Antequera (@danielantequera) December 16, 2021

La necesidad de los larenses en cuanto al servicio de agua es evidente y a través de Elimpulso.com se han realizado numerosas denuncias por la falta del vital líquido en la entidad.

