«Cárceles venezolanas están convertidas en depósitos miserables», dice el OVP #21Dic

A juicio de la coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, las cárceles venezolanas están convertidas en depósitos miserables, donde no hay nada, abunda la precariedad y se paga hasta por respirar.

Aseguró, durante la presentación del más reciente informe del OVP que además de que los privados de libertad no consumen la dieta calórica necesaria para vivir, el Estado venezolano da sustento al 28% de los privados de libertad, mientras que el 2% no recibe nada y el 1,6% de los detenidos reciben los alimentos solo de los familiares.

“Lamentablemente el gobierno venezolano no ha tenido voluntad para mejorar, no ha querido hacer lo que debe hacer y lamentablemente se olvidó de los presos, se olvidó del sistema penitenciario y se convirtió en depósito de seres humanos.” dijo Girón.

La titular del OVP afirmó que en las cárceles el hacinamiento actual se ubica en 177% y no cuentan con la infraestructura y políticas para mantener a las personas con dignidad. Pero tampoco hay comedores, ni cocinas y la infraestructura para cocinar no se utiliza, sino que los privados de libertad cocinan y comen en sus celdas.

El OVP advirtió que el 91,5 de los reos no consume proteínas de ningún tipo y el 90% no consume ni frutas ni verduras, por lo que muchos, no llegan a consumir 500 kilocalorías.

Más problemas

La escasez de agua es otro de los graves problemas que ha afectado la salud de los internos, pues 64% manifestó que no cuentan con el servicio.

“Si acaso reciben agua una vez por semana con camiones cisterna y el agua las llevan las mujeres (madres, esposas e hijas)”, expuso Girón.

