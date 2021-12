OPINIÓN Elga… la muerte toca otra vez #21Dic

“La corona del anciano son sus nietos; el orgullo de los hijos son sus padres”

Prov. 17:6

Dios a través de su Santa Palabra contenida en las Sagradas Escrituras tiene una respuesta sabia siempre y en cualquier situación de la vida. Es por ello, que debemos ir siempre a ella en cualquier circunstancia y tratar de llenarnos de su sabiduría para alcanzar paz en nuestros corazones. Más aún, cuando enfrentamos enfermedades y sobre todo el dolor y la tristeza de la muerte de un familiar muy cercano. Cosa que es harto difícil aceptar por cuanto nadie está preparado para morir. Ese no era el plan de Dios, pero, al entrar el pecado el gran engañador trastocó el plan divino.

Por más que alguien diga que sí está preparado para aceptar la muerte se equivoca. Se cuenta la historia de un hombre que hizo un pacto con Dios donde le dice que si él le avisa cuando va a morir estará preparado para ello. Pasa el tiempo y el hombre ya anciano tranquilo en su casa recibe la visita de Dios quien le informa que ha llegado la hora. El hombre sorprendido le contesta que eso no estaba en el trato, que él no le avisó como estaba convenido. A lo que Dios responde, cuando murieron tus padres, cuando fuiste a los velorios de tus amigos, cuando pasabas todos los días frente al cementerio para ir al trabajo y cuando tus cabellos se pusieron blancos por las canas era el aviso que la muerte te iba a visitar.

Por ello, es necesario que estemos a cuenta con Dios. Que podamos vivir una vida muy cercana a él lo cual todo depende de nosotros. De la relación sincera que llevemos con él y sobre todo del trato que le demos a nuestros semejantes, al prójimo. La regla de oro para Dios en la Biblia es esta “Así que, todas las cosas que quisiereis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas” Mat.7:12.

Si, la muerte toca otra vez en el seno de nuestra gran familia. Es el caso de mi hermana Elga. En el sepelio, tuve la oportunidad de recordar un versículo bíblico que me atrae al infinito amor de Dios y medité públicamente, del por qué Dios permite sucedan las cosas “Perece el justo, y no hay quien piense en ello; y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz; descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios” Isa.57:1,2. Es el caso, de muchos que han bajado al sepulcro, para nosotros prematuramente.

La muerte de por sí es muy triste, pero hay muertes que nos dejan bonitos ejemplos. Para mí, extraordinarios y es allí donde cobra valor incalculable el verso bíblico que encabeza este artículo. “La corona del anciano son sus nietos…” Entonces, no es casualidad que Dios lo presente con absoluta convicción en su Palabra. Y en nuestra familia se confirmó vívidamente, por cuanto cuando dejamos que la Persona del Espíritu Santo nos guíe, encontramos conductas, caracteres y acciones de entrega y amor por sus abuelos como la de mi sobrino Ángel Gabriel Alemán Amaro con su abuela Elga.

Yo alabo a Dios por cuanto su corta edad, sus inquietudes juveniles, sus angustias propias de joven moderno con sus lógicas amistades. Sus anhelos comunes son salir, pasear y divertirse como cualquier otro joven de su edad. La soledad en momentos, la falta de recursos, logística suficiente y a veces de ayuda recibida no fueron obstáculos para volcar su amor y permanente atención para con su abuela en la larga y penosa enfermedad que padeció. No tengo la menor duda que su sacrificio personal no lo fue, porque su enorme corazón se dejó guiar por la influencia del amor de DIOS y su Santo Espíritu. Mis amigos, la corona de mi hermana Elga y ahora su esposo Francisco ha sido su nieto Ángel… ¡La honra y la gloria para el Eterno Todopoderoso que le seguirá bendiciendo!

¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]