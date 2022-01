Los datos confirman seguridad de vacuna pediátrica COVID-19; Dr. Martinón-Torres #10Ene

Por: Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

Estados Unidos e Israel, los primeros países que han aplicado la vacuna contra covid-19 en población pediátrica de 5 a 11 años de edad, ya han publicado datos objetivos que confirman la seguridad de esta vacuna, explica el Dr. Federico Martinón-Torres, jefe del Servicio de Pediatría y de Pediatría Clínica,Infectológica y Traslacional del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (Galicia, España), al ofrecer una actualización de la vacunación en niños en España y compartir datos generales del proceso en el mundo.

El Dr. Martinón-Torres, quien también forma parte del Grupo de Genética, Vacunas, Infecciones y Pediatría del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de la Universidad de Santiago, expresa que “en los niños mayores de 12 años es cierto que puede haber un incremento de casos de miopericarditis vinculada con la vacunación, lo cual no se ha observado después de millones de niños vacunados de 5 a 11 años de edad. En cualquier caso, ese riesgo de mioperiocarditis es menor que el riesgo de miopericarditis asociado a pasar la infección”.

En el editorial, Vacunación pediátrica frente al covid-19 y a pesar del covid-19, publicado en la revista Anales de Pediatría, de la Asociación Española de Pediatría, recuerda que en diciembre de 2021 ya se habían autorizado en Europa dos vacunas covid-19 “basadas en ARN mensajero a partir de los 12 años (BNT162b2 de Pfizer y mRNA 1273 de Moderna) y una de ellas a partir de los cinco años de edad (Pfizer BioNTech).

Fuera del entorno europeo hay otras vacunas que se usan en niños como las vacunas chinas inactivadas (Sinovac-CoronaVac y BBIBP-CorV) que ya se están utilizando desde los tres años de edad, o las vacunas indias Covaxin (vacuna inactivada adyuvada) y ZycovD (vacuna ADN), autorizadas en la India para su uso a partir de los 12 años.

Estas y otras vacunas están completando su desarrollo clínico, hasta alcanzar los seis meses de edad”.

Vacunación universal y sus determinantes

El especialista analiza que al tomar la decisión de vacunar a los niños contra covid-19 se han evaluado consideraciones científicas: que las vacunas cumplan los requisitos para esa edad y luego están también los éticos, los económicos, los políticos y los epidemiológicos.

En el caso de España, observa, no era una prioridad pero dado que tenemos una cobertura altísima, la más importante de Europa y una de las más altas del mundo, la vacunación pediátrica se convirtió en el paso lógico para tratar de controlar la infección.

Resumen de argumentos a favor y en contra de la vacunación universal COVID en la edad pediátrica

(En el editorial Vacunación pediátrica frente al COVID-19 y a pesar del COVID-19, publicado en Anales de Pediatría, del Dr. Dr. Federico Martinón-Torres )

En España se usa la vacuna pediátrica de Pfizer, que es un tercio de la dosis que se usa en los niños mayores y en adultos, separada por ocho semanas de intervalo entre las dos dosis.

Con respecto al refuerzo aprobado por la FDA FDA autoriza refuerzo para grupo de 12 a 15 años y ciertos niños inmunodeprimidos para el grupo de niños de 12 a 15 años, el Dr. Martinón-Torres recuerda que si bien España se rige por las decisiones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), “debemos entender que a estas alturas la pauta de vacunación necesita tres dosis, y no dos dosis como creíamos inicialmente”.

Observa que el proceso de autorización de esquemas de tres dosis se irá extendiendo en el mismo orden que se cumple la vacunación: primero los grupos de mayor edad y luego los inmunodeprimidos, “por lo cual es previsible que progresivamente todo el mundo reciba tres dosis y luego una cuarta dosis en los inmunodeprimidos; es lo razonable”.

Los niños toleran mejor las vacunas

El jefe del Servicio de Pediatría y de Pediatría Clínica,Infectológica y Traslacional del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, señala que la vacunación frente a covid-19 no tiene ningún tipo de prerrequisito o requisito diferente de cualquier vacuna normal.

“Después del periodo de observación en el centro de salud donde se administre la vacuna,se hace vida normal.

De hecho la tolerancia de estas vacunas en comparación con los adultos es mucho mejor por parte de los niños, quienes además lo aceptan y se vacunan con mucha más naturalidad y tranquilidad porque están más acostumbrados que los adultos”.

Más de 3,000 vacunas pediátricas colocadas en Panamá



El Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (PAI) de Panamá reportó que durante el proceso inicial de vacunación pediátrica se colocaron en total 3,672 dosis de la vacuna de Pfizer en todo el país.

El proceso de vacunación pediátrica se retomará el próximo martes 11 de enero en todo el país para menores a partir de los 5 hasta los 11 años, mientras que en el Parque Omar la jornada de inmunización será de 8 a.m. a 1 de la tarde.

En la Casa Club se atenderán niños y niñas con discapacidad, mientras que en el Domo del Parque Omar se vacunarán a los pequeños con enfermedades crónicas.

Como ya lo han señalado otros expertos, aclaró que la flurona o coinfección de diferentes patógenos no es ninguna novedad y lo cierto es la conveniencia de la vacuna para evitar “el daño directo de cada uno de los patógenos y el eventual daño colaborativo si coinciden estos patógenos en el tiempo y en la persona”.

Venezuela: Rechazo a candidatos vacunales



La Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela, en comunicado del 13 de diciembre de 2021, reiteró su llamado al Ministerio de Salud y a la comunidad en general, en la oportunidad de expresar “su preocupación ante la administración de los prototipos vacunales (Soberana 2 y Abdala) a los niños en edades comprendidas entre 2 y 11 años de edad, lo cual sería violatorio a los Derechos a la Salud de este grupo poblacional”.

La ANM está a favor de la vacunación pediátrica pero con vacunas reconocidas, probadas y con estudios publicados.

Junto con las sociedades venezolanas de Pediatría e Infectología, apoyan la vacunación en niños y adolescentes con las vacunas de Sinovac y Sinopharm, ambas desarrolladas en China contra la covid-19.



Lecciones aprendidas

Al evaluar las lecciones aprendidas del proceso de vacunación pediátrica en España y que puedan servir a otros países, analiza que es necesario “hacer una comunicación honesta y transparente de la información y explicarle a las familias que el beneficio de la vacunación en un niño es menor que en un adulto, con excepción de aquellos niños que tienen factores de riesgos asociados como los inmunodeprimidos, y otros factores, en cuyo caso la vacunación es tan prioritaria como en la de un adulto”.

Explica que en el niño sano la relación riesgo-beneficio es más limitada, pero eso no quiere decir que no sea beneficiosa:

“Le va a permitir hacer una vida más plena, evitar cuarentenas, tener una movilidad normal y si en algún momento el virus cambia y se hace más agresivo en los niños, al estar ya vacunado no tendrá que hacerlo a toda prisa. Los beneficios son más marginales, pero no quiere decir que no sean positivos”.

El balance beneficio-riesgo es a favor de la vacunación.

