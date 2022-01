Doctora Cecilia Sosa: Barinas demostró estar por encima del régimen y de los partidos #11Ene

La población barinesa ha producido un planteamiento de enorme magnitud a la nación: los ciudadanos están por encima del régimen más terrorífico y de los dirigentes de los partidos políticos.

A tal conclusión ha llegado la doctora Cecilia Sosa, expresidente de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, profesora universitaria y reconocida como una de las más prestigiosas profesionales del Derecho en el continente americano.

Cuando digo nación, explicó a Elimpulso.com, me refiero a todos los habitantes de la capital de la República, estados y municipios de Venezuela.

El domingo 9 de enero, cuando fueron efectuadas las elecciones para escoger al nuevo gobernador de Barinas, después que fueron anuladas las del 21 de noviembre porque no favorecieron el régimen, se produjo una insurgencia.

Esta insurgencia, prosiguió, ha sido provocada por el pueblo. Magnífica insurgencia está en Barinas, porque es la mejor demostración que la ciudadanía no le teme al régimen, que se ha caracterizado por atemorizar a la gente. Y, además, que está por encima de los dirigentes políticos que desde Caracas toman las decisiones.

Quienes habitamos en la capital de la República vivimos una situación muy distinta a la población que reside en los estados, porque nos estamos conformando con bodegones, con ir o no a trabajar, con ver lo que pasa.

Pero, en los estados la gente está pasando trabajos a todas horas del día, porque los servicios públicos no sirven, los hospitales no tienen capacidad para atender los pacientes y éstos no tienen medicinas, la comida es muy cara y no se puede adquirir, en fin, son muchas las necesidades que padece.

Eso mismo es lo que hizo que los barineses reaccionan el domingo 9 de enero y nos dieran el mejor ejemplo de lo que pueden hacer los ciudadanos que están hartos de pasar necesidades y de un régimen que no soluciona problemas, sino que los produce y agrava.

Estoy en desacuerdo con todos los análisis que se han hecho sobre los resultados de las elecciones en Barinas, porque reitero: todo es obra de la insurgencia de un pueblo que ha hecho de su estado el faro de la democracia.

Queremos tener una democracia, pero distinta a la que existió hasta 1998, planteó la doctora Sosa. La democracia que se está pidiendo desde Barinas es la de la participación ciudadana. Y que las decisiones políticas no sigan siendo tomadas desde Caracas.

El pueblo barines ha pasado por encima del régimen y de los partidos políticos, enfatizó. Y les ha dicho que son los ciudadanos los que toman las decisiones que requieren ser tomadas oportunamente. Y si Barinas lo hizo, el resto del país también lo puede hacer.