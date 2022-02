El innovativo y controvertido arte digital actual #8Feb

Hoy es una realidad la materialización de creaciones plásticas con el uso de la variada tecnología de punta al igual que la digitalización de numerosas obras de arte por diversos centros culturales del mundo, entre estos los museos de España y Francia. Un hecho que pone al alcance de todos los mortales sus colecciones artísticas antes vedadas al común de la gente.

Por ejemplo el museo Louvre ha digitalizado al menos medio millón de sus obras puestas a circular en las redes. El público las puede disfrutar si quiere desde casa con la familia con simplemente conectarse a una aplicación digital.

Ahora con la informática ha surgido la nueva práctica del arte digital simplemente con disponer de una computadora. Ésta lo hace todo suplantando la labor del artista para derivar en un riesgo.

Las revoluciones tecnológicas

Estamos en la posmodernidad que ha dejado atrás una tecnología y formas de arte que imperaron entre el siglo XIX y XX en el mundo tras la Ilustración como parte de la modernidad. Así tenemos que el arte digital es una expresión de la revolución de la Tecnológica de la Información y Comunicación (TIC) que ha hecho del mundo un caserío cercano en la inmensidad del planeta Tierra. Todo el andamiaje de la informática mediante la utilización, en parte, de la computadora con sus variados dispositivos o formas de comunicar. Ese es el mundo de la posmodernidad que toca toda actividad del hombre subordinada a la innovativa máquina de la pantalla, teclado y un ordenador central.

No nos debe sorprender para nada, pues es la constante de la historia desde que el hombre invento el fuego, la caza y la agricultura en el remoto paleolítico y neolítico. Las revoluciones tecnológicas han sido las responsables de los cambios socioculturales en la vida del hombre. Por ello la actual, con el predominio de los sistemas digitales, es su continuación en otro contexto. Esos procesos tienen su lado positivo pero también el negativo.

Es el caso que la TIC ha incidido en la escritura, lenguaje verbal y lenguaje visual, una de cuyas expresiones es la pintura. La informática y telemática han trastrocado también este lenguaje plástico, creado por el hombre desde tiempos remotos, derivando este objeto cultural en nuevo signo para la comunicación en sociedad. Curiosamente, se trata de un proceso en que el lenguaje visual sale airoso en relación con el verbal. Es la desafiante realidad que hoy afrontan las artes visuales por el efecto de la cibernética.

Así cada tecnología tiene sus manifestaciones en el arte y la cultura. Por lo que de la obra tangible tradicional se ha pasado a la obra digital. Un hecho que ha revolucionado la concepción y creación del arte ahora expuesto en una pantalla titilante en que los números marcan la pauta a diferencia de la añeja tecnología analógica.

Otra forma de hacer arte

Actualmente vivimos el auge de los tokens o bienes no fungibles (NFT) consustancial al arte por no consumirse con su uso a diferencia, por ejemplo, del dinero que es transferible. Los mismos tienen unas características especiales, a saber: único, indivisible, no transferible y escaso. Por ende, una obra de arte es un activo no fungible por ser irrepetible.

Es la nueva manera de crear, transformar y comercializar el arte mediante el uso de la tecnología digital. Eventos a los que concurren los expectantes espectadores, galeristas, críticos, coleccionistas, curadores y comerciantes que se hacen de una obra que luego venden prolongan con la venta de copias.

Esta revolucionaria forma de asumir lo artístico, en lo económico es similar al funcionamiento de la bolsa de valores en que se venden y comprar las obras de artes al estilo de las acciones. Pero muy poco cuenta el interés artístico y estético del comprador, con contadas excepciones.

El cuestionamiento

Esta forma de arte tiene sus detractores, entre estos el pintor larense Ángel Hurtado. Este lo considera una anulación de la creación del artista que opta por lo fácil y rápido: el arte digital en que la máquina lo hace todo. La falta de rigor académico y creativo en los jóvenes pintores.

Para Hurtado estamos ante una crisis del arte contemporáneo en que predomina la ley de la máxima ganancia capitalista sobre lo estético. Ello hace de la obra un bien económico en lugar de artístico.

A juicio de este Premio Nacional de Pintura, esta forma de arte torna parasitario al artista cuyo aporte se ve mermado pues todo se lo deja a la tecnología. La misma es el epicentro de la producción en lugar de un auxiliar o complemento. Hoy alguien adquiere una obra digitalizada y luego la comercializa con copias para hacerse de dinero rápido y cuantioso.

Pero estamos ante una dinámica narrativa visual que concita la participación del espectador desde otra perspectiva plástica nada convencional y condicionada por la avasallante tecnología de hoy. Más una novedosa gerencia, exhibición, apreciación e intercambio económico de lo creado por el artista. Un arte urgente por la necesidad de comunicar del artista, pero sobre el que recaen dudas, críticas, cuestionamientos y hasta rechazo por la fuerza de lo confesional. Un arte imponente y atípico por el aguante de la máquina visto como una ventaja, pero con el riesgo de la anulación esencial del creador.

Art Basel

En ese orden de ideas recientemente (diciembre) se ha realizado en Miami, EEUU, la Feria del Arte (Art Basel) que reunió a unos 4 mil artistas de unos 250 países. La nota del evento ha sido la muestra de una variedad de creaciones visuales sustentadas en la tecnología digital.

Un evento marcado por la confesional obra tangible, pero también las producciones en pantalla gigante. Los signos que nos indican que el mundo artístico ha cambiado tal como ocurrió en el Renacimiento que alumbró la Era Moderna y posteriormente la Modernidad del siglo XIX.

Otra vez reiteramos que todo lo nuevo afronta problemas en su desarrollo. El arte digital no es la excepción, máxime que forma parte de lo novedoso y transformador de la vida del hombre en este barrio universal que es el mundo hoy. Un proceso anunciado por el norteamericano Samuel Morse en 1837 cuando inventa el telégrafo.

Freddy Torrealba Z.