OPINIÓN Desde el puente: “Venezuela en el nudo gordiano” #10Feb

Este es el título del último libro del Profesor José Noguera Santaella. Lo acabo de leer con mucho interés. Se trata de un serio estudio sobre lo sucedido en el país hasta llegar a la dramática situación de hoy. Pero va mucho más allá. Establece líneas concretas de acción y políticas posibles para salir de la terrible crisis en relativo corto plazo.

Conocí a José Noguera hacia finales del año 2008 en Praga, capital de la República Checa. Era uno de los promotores y organizadores del Fórum 2000, conferencia internacional que anualmente agrupa a personalidades del mundo entero. Establecimos una buena relación personal extendida hasta nuestros días cuando mi admiración por él ha crecido de manera significativa. Se trata de un matemático especializado en economía política, egresado de algunas de las universidades más prestigiosas e importantes del mundo en las cuales ha prestado servicio como docente.

Esta obra vincula acertadamente todo lo económico a lo político y a lo social. Como debe ser, a menos que se prefiera agotar el tema en la teoría que sirve de base, pero que no basta para superar los problemas concretos. La recomiendo ampliamente.

Es impresionante como la incertidumbre que reina en la República facilita el nacimiento de una suerte de desesperanza en el ciudadano común, centrado en sobrevivir en medio de las dificultades. A esto se suma la emigración de cerca de siete millones de compatriotas en busca de lo que aquí no parecieran encontrar. Todos tienen familia y amigos en el territorio nacional. El problema es grave, entre otras cosas, por la probada incompetencia del régimen, de Maduro y su combo, en medio de la corrupción más espantosa de la historia. La preocupación mayor es conservar el poder a cualquier precio, a como dé lugar lo cual genera el empobrecimiento acelerado de todo el mundo que facilita el control de una población cada día más dependiente del régimen.

Esto no puede ni debe continuar. Hay que ponerle punto final. Sinceramente creo que no será “por las buenas”. Debe ser el objetivo a alcanzar en el menor tiempo posible. Para ello, repito una vez más, tenemos que olvidarnos del electoralismo crónico de dirigentes opositores con la visión nublada por una candidaturitis fuera de tiempo y lugar. El problema no es electoral. Por esa vía no hay solución posible en el corto ni en el mediano plazo.

Invitamos a debatir con seriedad la iniciativa de la Conferencia Episcopal para la refundación del país. Tanto la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, como el Congreso Refundacional integrado por personalidades y organizaciones de la más variada naturaleza han asomado la vía constituyente para que el pueblo ejerza a plenitud su condición de depositario único de la Soberanía Nacional.

