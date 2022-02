Son titulares jueves #10Feb

Cabello amenazó a Miguel Henrique Otero con más acciones legales en su contra. “Me están provocando, ahora me provoca ir por la página web”.



Demolición de la Frutería Biruma, en Altamira, causó indignación en redes sociales



Teleférico de Avila, Waraira Repano en Caracas, subió sus general de 5 a 7 dólares



Fundaredes: Aumentó el 19 % de homicidios en seis estados fronterizos del país



OBU registró 180 violaciones a derechos de los universitarios durante 2021



EEUU preocupado por influencia antidemocrática rusa en frontera colombo-venezolana



ONG “SOS Orinoco” denunció fiesta celebrada en un tepuy del Parque Nacional Canaima



La escandalosa fiesta «enchufada» en lo alto de un Tepuy que violó todas las leyes ecológicas en Venezuela



De acuerdo al portal de Primer Informe, la celebración estuvo organizada por empresarios vinculados a la administración de Maduro que tienen autorizaciones para comercializar el turismo hacia Canaima, controladas en primera instancia por el empresario presidente del Grupo La Marea, Rafael Oliveros.



Guaidó reiteró llamado a la unidad para lograr un cambio en Venezuela



9 vuelos de helicópteros lujosos bajaron a los invitados a la fiesta en el Kusari Tepuy



Titina Penzini y Osmel Sousa entre los más “Chic” que asistieron a la fiesta ilegal en los Tepuyes y lo mostraron con orgullo en sus redes sociales



Miguel Henrique Otero: «Cabello cree que son los medios venezolanos los que hicieron que la DEA dictara su orden de captura»



Régimen de Maduro confirma que «El Conejo» no murió durante enfrentamientos y que se encuentran en su búsqueda



Joaquín Vieira, dueño de la frutería Biruma exige justicia tras demolición de la propiedad en el municipio Chacao



Alcaldía de Chacao se desmarcó de la demolición de la frutería Biruma: «Había una orden de un tribunal»



La banda de El Conejo tenía hasta libros contables para “anotar el cobro de vacunas a empresarios”.



Fermín Mármol: 90% de los delincuentes de megabandas prefieren morir batallando contra la policía que entregarse



Cuatro sujetos murieron en presunto enfrentamiento con la Policía de Carabobo en Guacara



Disidencia de las FARC advierte que cualquiera que ayude al ELN será un objetivo militar.



El ministro de Turismo recibió ayer personalmente a un niño ruso de 7 años como el turista número 10 mil en llegar a Margarita. Imposible no pensar en el niño venezolano expulsado por la miseria de su país y recibido a tiros por el gobierno «aliado» de Trinidad y Tobago.



Maduro ejecuta una política de exterminio del sector universitario, advierte APUCV.



Denuncia el doctor Rafael Narváez: Ni siquiera el Estado venezolano defiende a sus migrantes



Incendio de gran magnitud afectó a habitantes de Naguanagua



Comparecencia de Samark López para impedir embargo de sus activos en EEUU



Tal Cual denunció ataque contra su portal informativo



Jóvenes venezolanos hacen malabares para continuar sus estudios en universidades privadas



Esparcidos en 90 países y 40 ciudades del mundo: Masivo éxodo de venezolanos superó los siete millones



Fue liberada la hermana del bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago



La GNB pide «colaboración» a los motorizados



Remigio Ceballos confirma cinco delincuentes abatidos y 13 detenidos en operación Guaicaipuro



FANB neutralizó aeronave Tancol utilizada para tráfico de drogas en el estado Bolívar



Sector salud apoyará protesta nacional para reclamar salarios acordes a la canasta básica



Cada día se evidencia la desidia que viven los habitantes de la frontera no sólo como zona de conflicto sino en el deterioro de los servicios básicos.



Súmate: CNE está obligado a convocar nuevos comicios dónde ocurran faltas absolutas antes de la mitad del periodo.



Médico advierte que no se debe tomar antibióticos para la COVID-19



Maickel Melamed llegó al Roraima tras un viaje de ocho días



Lamentablemente el Koky que no podrá declarar quién le facilitó alarmas de guerra que utilizó6006:12

Fundaredes: Aumentó el 19 % de homicidios en seis estados fronterizos del país



Ayer, varias zonas de Caracas se encuentran sin luz



Desde las 7:00 de la mañana del día 08 de Febrero la comunidad de la victoria se encuentra sin fluido eléctrico. A más de 24 horas de este falló no hay pronunciamiento de autoridades con relación al asunto.



Vladimir Villegas denunció que utilizaron su cuenta de Telegram para cometer estafas en su nombre



Ejecutivo Nacional anuncia cambio en su tren ministerial y nombra a nueva ministra de Salud Magaly Gutiérrez Viña



La Lcda. Diva Guzmán es la nueva Ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género.



La Lcda. Clara Vidal asumirá la jefatura del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.



Olga Luisa Figueroa asume las riendas del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura.



Casos de COVID-19 en Venezuela 1.008 nuevos casos y 07 Fallecidos



Dólar: 4,49 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,57 Bs/$ – Bitcoin $ 43,519.50



Impuesto a grandes transacciones es el mayor retroceso económico del Ejecutivo.



Según el BCV la inflación en Venezuela fue del 6,7 % en enero de 2022







Internacionales:



Perú oficializa por cuarta vez, su nuevo gabinete y celebra primer Consejo de Ministros



México pidió pausar relaciones bilaterales con España por excesos de políticos y empresarios



Polonia anuncia que enviará munición, misiles y drones a Ucrania



Rusia está dispuesta a reunirse «con cualquiera» para buscar solución al tema Ucrania



“La Coalición Centro Esperanza se reventó por la corrupción”: Íngrid Betancourt insiste en que llegará sola a la Presidencia



Papa Francisco pide diálogo en la crisis de Ucrania y dice que “la guerra es una locura”



Japón enviará parte de reservas de gas a Europa por crisis en Ucrania



Coronadengue: reportan caso de infección simultánea de dengue y covid-19 en Argentina



Organización Mundial de la Salud: Casos de covid-19 bajan en el mundo pero suben las muertes



Colombia otorgará el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos a deportados desde EEUU



Las muertes por coronavirus en Honduras duplican la cifra oficial, según la Asociación de Funerarias



Nueva York levanta la obligatoriedad del uso de mascarilla en locales internos.



Primer ministro de Trinidad y Tobago insiste en que muerte de bebé venezolano fue «un accidente»



La revista People en Español pone fin a su edición impresa: ‘seguirá prosperando digitalmente’



Presidente Iván Duque inicia gira en Europa y alerta del peligro de la asistencia militar rusa a la dictadura de Maduro



Jeanine Áñez se declaró en huelga de hambre en la cárcel en contra del juicio por el caso ‘golpe de Estado II’



Cadena perpetua en Italia para el ex presidente peruano Morales Bermúdez



Autoridades confirman 15 fallecidos por deslizamiento de tierra en Colombia



Filtraron nueva foto que muestra a Boris Johnson con botella de champán mientras celebraba en Downing Street



Defensor del Pueblo de Colombia se reunió con el papa Francisco y abordaron la crisis fronteriza con Venezuela



Reconocida periodista cubana huyó de la isla y pidió asilo en Colombia



Irán desarrolló un misil de largo alcance con capacidad para amenazar a Israel



Protestas de antivacunas aumentan en Ottawa y otras partes de Canadá



Diamante negro “Enigma”, de 555 quilates, vendido por 4,3 millones de dólares



Disney+ estrenará la miniserie ‘Obi-Wan Kenobi’ el 25 de mayo



Los 200 zapatos Nike diseñadas por Abloh recaudan 25,3 millones de dólares en subasta



Instagram lanza una función que permite administrar y eliminar masivamente publicaciones, comentarios y ‘me gusta’







Deportivas



Distrito Capital logra el oro en el baloncesto Masculino y Femenino en los XX Juegos Nacionales 2022



Henry Blanco es designado como nuevo manager de los Tiburones de La Guaira



La LVBP reitera que la Serie del Caribe 2023 sí va en Venezuela



El mítico estadio Azteca de México volverá a ser sede de la NFL



Adidas retira su patrocinio a Zouma por crueldad animal5406:12