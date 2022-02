Misvely Pereira: Consecuencias del acoso escolar pueden ser prevenidas con un tratamiento psicológico oportuno #16Feb

La psicólogo barquisimetana Misvely Pereira manifestó que ante los casos de acoso o bullying y otras condiciones psicosociales que se han presentado en los últimos tiempos, se hace necesario un cambio a nivel social y mundial y para ello se hace falta una mayor comunicación y además, cuando un menor tiene problemas siempre hay señales que pueden ser identificadas por un profesional de la salud mental especialista en niños y adolescentes y por ello debe acudirse de manera temprana a consulta antes que el problema se haga mayor.

La consulta a la profesional está enmarcada en la reciente tragedia ocurrida en los Estados Unidos, luego que un niño de 12 años se suicidará a consecuencia del acoso propinado por un compañero de clases, suceso acontecido este lunes 14 de febrero.

Señaló la licenciada Pereira, que cada vez es más alto el porcentaje de adolescentes que deciden atentar contra su vida de múltiples formas, hasta que logran de alguna manera concretar el suicidio y acabar con el sufrimiento quitándose la vida.

Desde el punto de vista psicológico -continuó- en una era en la que se define a los adolescentes por algunas características o comportamiento que se han venido dando de forma social, lo definimos como la «generación de cristal» mucho más vulnerable de la etapa de vida en la que están, que es la adolescencia, los muchachos tienen menos recursos emocionales psicológicos, propios y menos recursos sociales e intra-familiares para lidiar con la cotidianidad y menos situaciones de mayor relevancia o impacto como lo es el acoso escolar.

«Tenemos que hablar más desde lo positivo, generar qué es lo que queremos ver en vez de seguir haciendo énfasis en lo que estamos viendo y antes de dar el perfil del agresor o del agredido, debemos instaurar lo que realmente queremos ver, más empatía, respeto transcultural, humanidad porque mientras sigamos enfocados en la condición, en el trastorno o en la problemática y no en las soluciones, estamos reforzando la situación crítica que se está desenvolviendo y de esa forma no estamos ayudando a resolver el problema», indicó la psicóloga.

Dijo, que en su caso particular y como profesional de la psicología el llamado es a la documentación e instrucción para desde allí buscar generar un contexto que incluso parta desde el mismo hogar, porque si bien el bullying escolar se desarrolla en los planteles educativos y es un contexto clave, también es una problemática intra familiar.

«Si yo estoy siendo acosado, algo está pasando en mi persona que no tengo la capacidad de poner límites y posiblemente es porque en mi casa no hay límites y no me han enseñado a ponerlos», dijo al tiempo que agregó que es una situación de la cual se podría decir que compete más trabajar a los adultos significativos del entorno de un niño y un adolescente que a ellos mismos, partiendo de la premisa que reza «el ejemplo comienza por casa«.

Refirió a manera de ejemplo la licenciada Pereira, que si en el hogar hay padres que discuten de manera pública y delante de los hijos y hay agresividad o excesiva pasividad, eso se graba en la estructura psíquica y ésta tiene una forma particular de interpretarlo y eso a su vez trae consecuencias.

«El trabajo empieza desde casa y sigue con el reconocimiento de las individualidades de cada persona y eso significa buscar comprender la personalidad del niño y el adolescente con el que yo me rodeo en el colegio si soy docente, en mi casa como padre o representante o en la comunidad en general», señaló la psicóloga.

Expresó además que es importante que los responsables de los menores se instruyan en las etapas de sus hijos. «Muchas veces se achaca el problema a que esos son cosas de muchachos y que el chalequeo siempre ha existido, pero las generaciones van cambiando y eso también genera secuelas o consecuencias de ese cambio, que quizas nos lleva a ir evolucionando como sociedad y saber cómo abordar situaciones».

«En casa es muy importante, sin renunciar al rol vital de los padres que es ser autoridad, buscar ser cercanos con nuestros hijos. Cuando un niño o un adolescente tiene problemas hay señales y estás pueden ser identificadas por un profesional de la salud mental especialista en adolescentes.

De allí que hiciera un llamado profesional a hacer uso de la psicología preventiva y no esperar el problema. «No hay que dejar que sea desde el colegio que me llamen para decirme que mi hijo golpea a sus compañeros o caso contrario, es agredido de manera física o mental para actuar«.

«No esperemos el problema cuando podemos trabajar en forma preventiva, y eso lo logramos no solo navegando en internet o leyendo artículos, sino también exponiendo nuestra vulnerabilidad como personas, como grupo familiar en un contexto terapéutico que me permita ver lo que no estoy viendo», acotó la licenciada Misvely Pereira.