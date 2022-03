OPINIÓN Reflexión en positivo: Que sigan triunfando los que tienen talento y juventud #3Mar

Cuando uno es positivo le lleva unos puntos de ventaja a los demás, es un grupo o partido ganador en todos los terrenos y no tiene duda de un mañana mejor y como se piensa bien los puntos de ventajas siempre están a la orden para picar adelante y ganar terreno ante la apatía o conformismo haciendo caso omiso; cabe decir «que el que vive de ilusión muere de desengaño” no por favor, el que vive de esperanza la esperanza la mantiene y por tal no hay que darle cabida y la desilusión, a la apatía, holgazanería y mucho menos a lo negativo, lo negativo es una enfermedad nociva, peligrosa que uno puede caer sin querer en las penas del dolor inexistente como la fibromialgia que se le muda de un sitio a otro avalado por la mente negativa, que siempre está al día atenta a malversar las cosas y buscarles defectos grandes a lo que es bueno, correcto y está bien hecho.

Una vez dicho esto que se tiene como un paliativo, pensando distinto o mejor con la seguridad de una mejor vida, salud, cuerpo sano y mente en orden como forma de vida a los que preferimos la paz y no la razón, siempre se está agradablemente condenado a la convivencia, a la sonrisa, a la alegría y no a la angustia, a la rabia, a la soledad y tristeza, no actuar como esas personas que se ahogan en un río y hay que buscarlos en un naciente siempre en contracorrientes, convencido de que siempre tienen la razón; esos filósofos de la nada hay que mantenerse al margen de ellos por el bien de nuestra salud, la paz y la convivencia, por todos deseados y que por un tiempo largo se ha ausentado, ahí es donde viene al dedo lo que nos dejó dicho Euripides “ Aquellos que los Dioses quieren destruir primero lo vuelven loco”.

Cambiando el tema hablando de festejar días como el caso del carnaval, que pesar que la mayoría dice que las cosas están muy malas, así será pero yo vi a muchas gente joven con tremendas camionetas full de exquisiteces a cualquier precio y sin regatear, licores finos como champaña, wisky 18 años y 21, también quesos importados, jamones serranos y todo lo mejor para un buen paladar, dignos jóvenes, damas y caballeros que viven el bien y están progresando y conviven con el éxito, la prosperidad y el positivismo erguido y cero lamentaciones, ni aplaudir la miseria, venciendo obstáculos a paso de vencedores, eso a mí me alegra y me convence que no todo está perdido y lo que está a la vista no necesita anteojos y que sigan triunfando lo que tienen talento y juventud en pleno desarrollo, en busca del éxito y lo mejor para su país.

Siento gran respeto por la ciencia de la economía y me gusta leerla con pasión, pero para mí no ha sido muy fácil, por ejemplo todos estos días he asistido a varios foros económicos donde salgo totalmente convencido de las dificultades ahí planteadas y que es lo que va a pasar hoy en día, con todo respeto a los científicos de la economía apuesto por lo que está pasando hoy y no lo que ellos pronostican que va a pasar, pido a Dios que todo marche bien, que todos mis amigos economistas por esta vez no acierten y que los jóvenes sigan triunfando, que vengan más empresas, industrias, que circule bastante dinero, full de empleadores, que se quintuplique el rebaño de ganado, la agricultura, que cesen y frenen los busca pleitos y seremos un país amplio y amistoso con todos o sea que queremos ver a todo el que nos rodea que estén bien y protegidos por el espíritu santo, AMÉN.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

